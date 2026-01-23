Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
Энрике: Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить.
Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике считает, что Бразилии по силам выиграть ЧМ-2026.
– В Бразилии уже предвкушают предстоящий летом ЧМ‑2026?
– Вся страна, конечно же, считает, что сборная Бразилии станет чемпионом мира.
Во‑первых, у нас очень качественная и слаженная сборная. Во‑вторых, ее возглавляет человек, выигравший огромное количество титулов. Для нас это тоже очень важно. Я тоже считаю, что этой команде по силам дойти до финала и там с божьей помощью победить, – сказал Энрике.
