Мостовой о Саусе: «Меня про Дмитриева не слушали, а сейчас говорят, что он один из лучших»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе хавбека «Балтики» Владислава Сауся в состав красно-белых.

«Думаю, это неплохое приобретение. Он молодой, плюс у него российский паспорт. Сейчас, когда поговаривают об ужесточении лимита, это имеет значение. Что касается цены, то не нам решать. С ценами давно ничего непонятно, там все делают агенты, они правят футбольным миром. А так: молодой, хороший, русский. В первом круге был основным в «Балтике».

Помню, как говорил про Дмитриева, что он неплохой паренек, а он скитался по арендам в одну, в другую команду... Никто меня не слушал, а сейчас говорят, что Дмитриев – один из лучших в «Спартаке» за последние несколько месяцев. Поэтому это пример для многих. Как я говорю: «Пожалуйста, играйте! Никто же не запрещает». Вас никто не ущемляет. Играйте, показывайте!

Если будешь сильнее, то тебя купят и «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА. Это к слову о том, что было время, когда специалисты говорили, что у нас нет русских игроков. Да, их немного, но это же вина их самих, что они не могут быть сильнее других. Будьте сильнее! Посмотрим, что дальше будет с Саусем. В «Спартаке» тоже конкуренция», – сказал Мостовой.

