Игорь Колыванов: «Захарян загубил 2 года карьеры в «Сосьедаде». Надо было оставаться в «Динамо», пусть возвращается»

Колыванов: Захарян загубил 2 года карьеры в «Сосьедаде».

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о положении Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад ».

«В «Реал Сосьедад» Захарян загубил два года своей игровой карьеры. Видимо, не в свой клуб попал.

Надо было оставаться в «Динамо» еще, возмужал бы, подрос. Арсен приехал в Испанию сырым совсем, не был готов к футболу такого уровня. Нагрузки другие там, сами видите, у него там постоянные травмы были. Как говорится, не понос, так золотуха.

Куда ему нужно уходить? А возьмут ли сейчас его в Европе? Даже не знаю, есть ли у него предложения. Пусть возвращается в «Динамо». Не знаю, возьмут ли бело-голубые или нет, но это родной клуб. Может быть, вернут, восстановится там, начнет играть», – сказал Колыванов.