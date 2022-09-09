Голевая на Форз9ра
Блог

2Drots, «Амкал», «Эгриси» Уткина и бразильцы, которые звали Роналдиньо. Кто сыграет во втором сезоне Медиалиги

Амкал Амкал
Эгриси Эгриси
2Drots 2Drots
Медиалига Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Известны 16 из 18 участников.

Совсем скоро начнется второй сезон Winline Медиалиги: старт запланирован на 16 сентября, но официальной информации пока нет. 

Из 18 участников известны 16, еще две команды определятся в голосовании – вы можете в нем поучаствовать.

Кто точно сыграет в новом сезоне

Например, флагманы: «Амкал» и 2Drots. Кто-то сомневался? «Дроты» стартуют в ранге чемпиона и одного из главных фаворитов. «Амкал» дебютирует с новым тренерским штабом: пока известно только, что новым тренером вратарей стал экс-вратарь команды Евгений Спиряков.

Конечно, на турнире будет команда «Матч ТВ»: в первом сезоне она отвечала за результативность и ДНК-анализ. Но, возможно, в новом сезоне придут и победы. По регламенту второго сезона в заявке обязательно должна быть девушка, «Матч ТВ» связались с Бейонсе.

«Матч ТВ» – первыми вылетели из Медиалиги. Генич не забил пенальти и, кажется, после этого у него случилась паническая атака

Из прошлого сезона точно будут SD Family, Reality, «Броуки», «Рома» и «На спорте». Дидар (SD Family) везет в Москву мощнейший состав. В заявке Аршавин (но он пока не дал окончательного согласия), экс-капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, попавшийся на допинге (тоже под вопросом, решает вопросы с ФИФА). Точно сыграет Айбол Абикен (14 матчей за сборную Казахстана и больше 70 за «Кайрат»).

В «Зенит» могли перейти еще два футболиста из Казахстана: сейчас «казахский Месси» мучается в составе «Кайрата», а капитан сборной попался на допинге

Команды Фила (Reality) и Райзена/Егорова («Броуки»)– финалисты МКС и одни из главных претендентов на плей-офф. «Рома» – ветераны медиафутбола. Летом сменили главного тренера – Филимонов подал в отставку, в новый сезон команду поведет Андрей Соломатин. А вот «На спорте» – большая загадка. Из команды ушли лидеры: Володя XXL теперь в «БроукБойз», Текила и Тарасов собрали «Родина Медиа» и увели туда несколько ключевых игроков. Главный медийный актив – Олег Майами, а состав наполнили немедийными профессионалами.

В новом клубе Тарасова и Текилы – вратарь Швагирев, защитники Алекс Нани и Дмитрий Шишов (все экс-игроки «На спорте»), Анатолий Гасилин (бывший игрок «Броуков», младший брат Алексея Гасилина из «Амкала»), еще подписали Артема Поликарпова (играл за «Сахалинец»). От них точно стоит ждать ярких выступлений – как на поле, так и в медиа.

«Рубин» должен был приехать еще на первый сезон Winline Медиалиги, но не получилось. Зато точно приедут на второй, да еще и с рэпером Нурминским в составе. Возможно, сыграет и Олег Кузьмин.

Tamo Junto (с португальского – Все вместе) – команда блогера Алексея Гуркина, мастера штрафных ударов из самого первого состава «Амкала». В этой банде будет играть Ари, а еще, возможно, приедет Даниэл Карвальо. По информации Севастиана Терлецкого, команда выходила даже на Роналдиньо. Этой осенью увидим бразильский карнавал на «Луче» в Тушино.

В «Эгриси» Василия Уткина быстро осознали: если хотят сохранить интерес аудитории, нужно в Медиалигу. Тренер озадачен переходом на большое поле, а игроки подтягивают физформу: например, защитник «Эгриси» и наш коллега из KiCK! Кир Воробьев ради Медиалиги скинул 15 кг за два месяца. Приглашали рэпера Фараона, но трансфера не состоялся.

10 is 10 – коллаборация «Ничего обычного» и LABELCOM. За футбол отвечают Даниил Чалов с друзьями, за медийку – Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие комики. Бонус – Витя Кравченко. В составе будет вратарь Георгий Кырнац (легендарно дебютировал за ЦСКА против «Реала» в ЛЧ) и Дмитрий Сычев.

FC 1X Fight Nights – команда ММА-промоушена Камила Гаджиева с бойцами смешанных единоборств. Но самое крутое – Александр Мостовой в качестве главного тренера. 

Александр Соболев привел Георгия Джикию на матч первого сезона между «Броуками» и «На спорте» – уже возле поля спартаковцы решили, что нужно собирать свою команду. Так и появился клуб «Бей Беги». В составе полно профессионалов: Ещенко, Бурлак, Будаков и Самодин. Соболев и Джикия не играют – они президенты. Команда уже выступила на Olimpbet МКС, но не вышла из группы (сильнее были «Амкал» и 2Drots). Зато заработала репутацию сборной профиков и сейчас старается развиваться медийно.

«Наши парни» – команда РФС. Говорят, что премиальные за матч будут огромными для медиафутбола: 30 тысяч рублей за игру + 40 за победу (например, в «Амкале» премиальные – 5+5).

Сообщалось, что за команду сыграют Семшов, Янбаев, Далалоян (олимпийский чемпион в легкой атлетике) и Турбин (судья РПЛ), а еще дети Погребняка и Талалаева.

За какой командой будете следить в новом сезоне? Пишите в комментарии.

Историческое голосование на Sports.ru: только вы выбираете двух последних участников Медиалиги!

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts; РИА Новости/Александр Вильф; Winline Медиалига // timeskz.kz // соцсети «Родины Медиа» // соцсети «Бей Беги»

Подпишитесь на наш телеграм-канал о медиафутболе!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные