2Drots, «Амкал», «Эгриси» Уткина и бразильцы, которые звали Роналдиньо. Кто сыграет во втором сезоне Медиалиги

Известны 16 из 18 участников.

Совсем скоро начнется второй сезон Winline Медиалиги: старт запланирован на 16 сентября, но официальной информации пока нет.

Из 18 участников известны 16, еще две команды определятся в голосовании – вы можете в нем поучаствовать.

Кто точно сыграет в новом сезоне

Например, флагманы: «Амкал» и 2Drots. Кто-то сомневался? «Дроты» стартуют в ранге чемпиона и одного из главных фаворитов. «Амкал» дебютирует с новым тренерским штабом: пока известно только, что новым тренером вратарей стал экс-вратарь команды Евгений Спиряков.

Конечно, на турнире будет команда «Матч ТВ»: в первом сезоне она отвечала за результативность и ДНК-анализ. Но, возможно, в новом сезоне придут и победы. По регламенту второго сезона в заявке обязательно должна быть девушка, «Матч ТВ» связались с Бейонсе.

«Матч ТВ» – первыми вылетели из Медиалиги. Генич не забил пенальти и, кажется, после этого у него случилась паническая атака

Из прошлого сезона точно будут SD Family, Reality, «Броуки», «Рома» и «На спорте». Дидар (SD Family) везет в Москву мощнейший состав. В заявке Аршавин (но он пока не дал окончательного согласия), экс-капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, попавшийся на допинге (тоже под вопросом, решает вопросы с ФИФА). Точно сыграет Айбол Абикен (14 матчей за сборную Казахстана и больше 70 за «Кайрат»).

В «Зенит» могли перейти еще два футболиста из Казахстана: сейчас «казахский Месси» мучается в составе «Кайрата», а капитан сборной попался на допинге

Команды Фила (Reality) и Райзена/Егорова («Броуки»)– финалисты МКС и одни из главных претендентов на плей-офф. «Рома» – ветераны медиафутбола. Летом сменили главного тренера – Филимонов подал в отставку, в новый сезон команду поведет Андрей Соломатин. А вот «На спорте» – большая загадка. Из команды ушли лидеры: Володя XXL теперь в «БроукБойз», Текила и Тарасов собрали «Родина Медиа» и увели туда несколько ключевых игроков. Главный медийный актив – Олег Майами, а состав наполнили немедийными профессионалами.

В новом клубе Тарасова и Текилы – вратарь Швагирев, защитники Алекс Нани и Дмитрий Шишов (все экс-игроки «На спорте»), Анатолий Гасилин (бывший игрок «Броуков», младший брат Алексея Гасилина из «Амкала»), еще подписали Артема Поликарпова (играл за «Сахалинец»). От них точно стоит ждать ярких выступлений – как на поле, так и в медиа.

«Рубин» должен был приехать еще на первый сезон Winline Медиалиги, но не получилось. Зато точно приедут на второй, да еще и с рэпером Нурминским в составе. Возможно, сыграет и Олег Кузьмин.

Tamo Junto (с португальского – Все вместе) – команда блогера Алексея Гуркина, мастера штрафных ударов из самого первого состава «Амкала». В этой банде будет играть Ари, а еще, возможно, приедет Даниэл Карвальо. По информации Севастиана Терлецкого, команда выходила даже на Роналдиньо. Этой осенью увидим бразильский карнавал на «Луче» в Тушино.

В «Эгриси» Василия Уткина быстро осознали: если хотят сохранить интерес аудитории, нужно в Медиалигу. Тренер озадачен переходом на большое поле, а игроки подтягивают физформу: например, защитник «Эгриси» и наш коллега из KiCK! Кир Воробьев ради Медиалиги скинул 15 кг за два месяца. Приглашали рэпера Фараона, но трансфера не состоялся.

10 is 10 – коллаборация «Ничего обычного» и LABELCOM. За футбол отвечают Даниил Чалов с друзьями, за медийку – Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие комики. Бонус – Витя Кравченко. В составе будет вратарь Георгий Кырнац (легендарно дебютировал за ЦСКА против «Реала» в ЛЧ) и Дмитрий Сычев.

FC 1X Fight Nights – команда ММА-промоушена Камила Гаджиева с бойцами смешанных единоборств. Но самое крутое – Александр Мостовой в качестве главного тренера.

Александр Соболев привел Георгия Джикию на матч первого сезона между «Броуками» и «На спорте» – уже возле поля спартаковцы решили, что нужно собирать свою команду. Так и появился клуб «Бей Беги». В составе полно профессионалов: Ещенко, Бурлак, Будаков и Самодин. Соболев и Джикия не играют – они президенты. Команда уже выступила на Olimpbet МКС, но не вышла из группы (сильнее были «Амкал» и 2Drots). Зато заработала репутацию сборной профиков и сейчас старается развиваться медийно.

«Наши парни» – команда РФС. Говорят, что премиальные за матч будут огромными для медиафутбола: 30 тысяч рублей за игру + 40 за победу (например, в «Амкале» премиальные – 5+5).

Сообщалось, что за команду сыграют Семшов, Янбаев, Далалоян (олимпийский чемпион в легкой атлетике) и Турбин (судья РПЛ), а еще дети Погребняка и Талалаева.

За какой командой будете следить в новом сезоне? Пишите в комментарии.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts; РИА Новости/Александр Вильф; Winline Медиалига // timeskz.kz // соцсети «Родины Медиа» // соцсети «Бей Беги»

Подпишитесь на наш телеграм-канал о медиафутболе!