DAWGS Кириленко обыграли Rocket Team Мозгова, Underground Bizne$ победил AUF. Результаты уик-энда Media Basket
Расписание и результаты 2-го и 3-го туров Лига Ставок Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, 2-й тур
11 апреля, суббота
Goats x Gorky (команда Гуди) – SBC (команда Элджея) – 23:14
Lugang Team (команда Гуфа) – Favela x Campus – 33:16
SBC (команда Элджея) – FLAVA x VK (команда Тимати) – 17:22
Favela x Campus – T-Squad (команда Текилы) – 16:30
FLAVA x VK (команда Тимати) – Hoops – 30:19
T-Squad (команда Текилы) – Goats x Gorky (команда Гуди) – 30:20
Hoops – Lugang Team (команда Гуфа) – 14:23
3-й тур
12 апреля, воскресенье
«Пена Тим» – Grand Perque – 31:25
Underground Bizne$ – AUF – 19:24
Grand Perque – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 14:24
Blatosphera (команда Словетского) – «Пена Тим» – 33:30
Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – Underground Bizne$ – 21:10
AUF – Grand Perque – 24:25
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 17:13
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.