DAWGS Кириленко обыграли Rocket Team Мозгова, Underground Bizne$ победил AUF. Результаты уик-энда Media Basket

Расписание и результаты 2-го и 3-го туров Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, 2-й тур

11 апреля, суббота

Goats x Gorky (команда Гуди) – SBC (команда Элджея) – 23:14

Lugang Team (команда Гуфа) – Favela x Campus – 33:16

SBC (команда Элджея) – FLAVA x VK (команда Тимати) – 17:22

Favela x Campus – T-Squad (команда Текилы) – 16:30

FLAVA x VK (команда Тимати) – Hoops – 30:19

T-Squad (команда Текилы) – Goats x Gorky (команда Гуди) – 30:20

Hoops – Lugang Team (команда Гуфа) – 14:23

3-й тур

12 апреля, воскресенье

«Пена Тим» – Grand Perque – 31:25

Underground Bizne$ – AUF – 19:24

Grand Perque – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 14:24

Blatosphera (команда Словетского) – «Пена Тим» – 33:30

Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – Underground Bizne$ – 21:10

AUF – Grand Perque – 24:25

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 17:13

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
