Текила: «Тарасову надо идти в «Амкал». Но если бы его позвали 2Drots, он бы выбрал их»

Текила: Тарасову надо идти в «Амкал». Но если бы его позвали 2D, он бы выбрал их.

Экс-президент «Родины Медиа » Текила посоветовал бывшему хавбек сборной России Дмитрию Тарасову перейти в «Амкал».

– Куда перейти Дмитрию Тарасову?

– Мы недавно с ним списывались. Я сказал ему, что в «Амкал», конечно. Он уже поиграл в чемпионской команде, поиграл в «Тандеме ». Что он такого получит в «Банке»? Ну, медийно его поиспользуют. А вот ощутить игру в гранде, то в «Амкал ».

Мне кажется, он будет там полезен. И много чего привнесет. Может, подкинет контрактики. У него есть хорошие знакомства.

Хотя я знаю, если бы 2Drots ему предложили, то он бы выбрал их. Мне кажется, они ближе ему по духу. Ильдару нужно подсуетиться. Не знаю, чего они… Федор Кудряшов, Дмитрий Тарасов – чемпионский состав.

Меня – в 2D? Либо за жирный чек, либо за идею. Жирного чека не ждать, поэтому в 2Drots за идею. Погнали, газуем, – сказал Текила в интервью корреспонденту Спортса’‘.

Напомним, Тарасовым интересуется «Амкал» и «Банка ».