Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»

Федор Смолов высказался о матчах сборной России против Мали и Никарагуа.

Дмитрий Егоров : «Я так понимаю, сборная России не особо нужна клубам. Никто не горит желанием отпускать игроков. Клубы не горят желанием сделать какой-то прикольный матч.

Я бы хотел сделать битву поколений. С одной стороны поколение Дзюбы, Смолова и постарше, где-то с 28 лет, а с другой стороны будут янгстеры – Батраков, Кисляк и т.д».

Сергей Паршивлюк : «А профессиональный футбол там где?»

Егоров : «Посмотреть уровень футболистов».

Паршивлюк : «Как ты его оценишь? Там с одной стороны пенсионеры, инвалиды».

Егоров : «Мне будет интересно смотреть. Намного интереснее, чем играть против сборной Мали и Никарагуа».

Паршивлюк : «Почему тебе не понравилась игра против Мали? Потому что мы не выиграли? Почему ты думаешь, что игра сборной России против России будет интереснее? Тебе она интересна, а футболистам сборной она не нужна».

Федор Смолов : «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против сборной Медиалиги».

Егоров : «Я ни разу такого не говорил. Разница в классе лютая».

Смолов о последних матчах сборной России: «Играли плохо. Хотя там люди сами себе забивают»