  Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»
Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»

Федор Смолов высказался о матчах сборной России против Мали и Никарагуа.

Дмитрий Егоров: «Я так понимаю, сборная России не особо нужна клубам. Никто не горит желанием отпускать игроков. Клубы не горят желанием сделать какой-то прикольный матч.

Я бы хотел сделать битву поколений. С одной стороны поколение Дзюбы, Смолова и постарше, где-то с 28 лет, а с другой стороны будут янгстеры – Батраков, Кисляк и т.д».

Сергей Паршивлюк: «А профессиональный футбол там где?»

Егоров: «Посмотреть уровень футболистов».

Паршивлюк: «Как ты его оценишь? Там с одной стороны пенсионеры, инвалиды».

Егоров: «Мне будет интересно смотреть. Намного интереснее, чем играть против сборной Мали и Никарагуа».

Паршивлюк: «Почему тебе не понравилась игра против Мали? Потому что мы не выиграли? Почему ты думаешь, что игра сборной России против России будет интереснее? Тебе она интересна, а футболистам сборной она не нужна».

Федор Смолов: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против сборной Медиалиги».

Егоров: «Я ни разу такого не говорил. Разница в классе лютая».

Смолов о последних матчах сборной России: «Играли плохо. Хотя там люди сами себе забивают»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
И зачем такие матчи? Молодняк физически готов лучше, и, разумеется выиграют. В чем смысл?
Довольно странно искать смысл в словах Егорова
Можно было бы посмотреть на легионнры против лимитчиков)но нужен стимул что бы рубились, было интресное посмотреть как наши бы сопротивлялись)
Материалы по теме
Набабкин о матче сборных России и Медиалиги: «Невозможно. Это разные вещи, некорректно смешивать»
9 апреля, 19:19
Кортава о матчах сборной Медиалиги: «Понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника. Пробовали договориться с «Сантосом» и командой из Китая»
9 апреля, 12:39
Смолов о последних матчах сборной России: «Играли плохо. Хотя там люди сами себе забивают»
8 апреля, 12:12
Рекомендуем
Главные новости
«Я Соболева не одобряю полностью!» Фанат «Зенита» отказался принять футболку нападающего из фан-шопа
вчера, 19:10Видео
Федор Смолов: «В «Сельте» были суперрады, что я пришел. Когда уходил, многие спрашивали, вернусь ли я, были заинтересованы, чтобы остался»
вчера, 18:31
Кузнецов объявил бойкот журналистам: «Хотите интервью – платите деньги»
вчера, 17:18
Смолов о женщине-тренере «Униона»: «Если она выиграет все матчи и ее уволят, это сексизм чистой воды»
вчера, 15:13
Егоров о нокауте Кудряшова: «Получить по голове, как по мячу, – это разве то, чего ему не хватало?»
вчера, 14:01Видео
Шама о переходе Панова в «Крылья Советов»: «Амкалу» будет тяжело. Восприятие Николаевича как главного тренера играет роль»
вчера, 12:32
Смолов о проигрыше миллиона рублей на «Барсе»: «Официально – я не разбираюсь в футболе. Все разбирающиеся, кто писал мне, дай бог вам здоровья»
вчера, 09:22Видео
«Я месяц не курил кальян и три дня не кидал снюс, потому что у меня бой, блин!» Рэпер Гуди о победе над Кудряшовым
14 апреля, 20:31
Федор Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола»
14 апреля, 19:39Видео
Кудряшов проиграл Гуди на турнире Fight Nights «Все против медиафутбола», Манна победил Goku
14 апреля, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Воспитанник «Торпедо» Токарев перешел в 2Drots
вчера, 11:07
DAWGS Кириленко обыграли Rocket Team Мозгова, Underground Bizne$ победил AUF. Результаты уик-энда Media Basket
12 апреля, 19:34
«Если Дзюба захочет подраться, то сможет это сделать у нас». Кортава о турнире Fight Nights среди звезд
11 апреля, 12:41
Команда Гуфа разгромила SBC Элджея, Hoops обыграли клуб Гуди в 1-м туре Media Basket
10 апреля, 19:09
Набабкин о матче сборных России и Медиалиги: «Невозможно. Это разные вещи, некорректно смешивать»
9 апреля, 19:19
Смолов о Кокорине: «Ему 35 лет, он не играет в «Арисе». Какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в Сане?»
9 апреля, 17:09
Вратарь «Динамо» Расулов: «Давно смотрю все игры «Амкала». Поэтому было принципиально отстоять на ноль против 2Drots»
9 апреля, 15:06
Кортава о матчах сборной Медиалиги: «Понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника. Пробовали договориться с «Сантосом» и командой из Китая»
9 апреля, 12:39
Президент 2D Некит об ограничениях в российском футболе: «Если Батраков боится пробить пенальти в НаПике из-за того, что его засрут, мы не спасем эту ситуацию»
7 апреля, 18:39
Набабкин сравнил чемпионство в НаПике и РПЛ: «Чемпионат России, конечно, – это 10 из 10. А НаПике – пятерочка»
5 апреля, 20:30
Рекомендуем