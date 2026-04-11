Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»
Дмитрий Егоров: «Я так понимаю, сборная России не особо нужна клубам. Никто не горит желанием отпускать игроков. Клубы не горят желанием сделать какой-то прикольный матч.
Я бы хотел сделать битву поколений. С одной стороны поколение Дзюбы, Смолова и постарше, где-то с 28 лет, а с другой стороны будут янгстеры – Батраков, Кисляк и т.д».
Сергей Паршивлюк: «А профессиональный футбол там где?»
Егоров: «Посмотреть уровень футболистов».
Паршивлюк: «Как ты его оценишь? Там с одной стороны пенсионеры, инвалиды».
Егоров: «Мне будет интересно смотреть. Намного интереснее, чем играть против сборной Мали и Никарагуа».
Паршивлюк: «Почему тебе не понравилась игра против Мали? Потому что мы не выиграли? Почему ты думаешь, что игра сборной России против России будет интереснее? Тебе она интересна, а футболистам сборной она не нужна».
Федор Смолов: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против сборной Медиалиги».
Егоров: «Я ни разу такого не говорил. Разница в классе лютая».
Смолов о последних матчах сборной России: «Играли плохо. Хотя там люди сами себе забивают»
И зачем такие матчи? Молодняк физически готов лучше, и, разумеется выиграют. В чем смысл?