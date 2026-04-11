«Тюкавин в «Ювентусе» забил бы больше, чем Опенда и Дэвид вместе взятые». Гасилин о форварде «Динамо»
Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин хорошо бы показал себя в «Ювентусе».
«Без доли иронии и шуток считаю, что Тюкавин в «Ювентусе» Спаллетти забил бы больше, чем Опенда и Дэвид вместе взятые.
Костя – невысокий центрфорвард для открываний в зоны, где под тобой Йылдыз и ты можешь отыграться.
Влахович лучше Тюкавина? Это разноплановые футболисты», – сказал Гасилин.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Алексея Гасилина
но к счастью или к сожалению - это так не работает. все устроено немного по другим законам. забей, тюкава, в рфпл 100 за 4 сезона - и поедешь в ювентус, будешь там опенду на банку сажать. А пока у тебя 35 за 4 сезона, а не 100 - не мечтай даже :))
В Барселоне вообще зм взял бы
В Реале сел бы на лавку, без иронии и шуток