«Тюкавин в «Ювентусе» забил бы больше, чем Опенда и Дэвид вместе взятые». Гасилин о форварде «Динамо»

Алексей Гасилин: Тюкавин в «Ювентусе» забил бы больше, чем вместе Опенда и Дэвид.

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита » Алексей Гасилин считает, что нападающий «Динамо » Константин Тюкавин хорошо бы показал себя в «Ювентусе ».

«Без доли иронии и шуток считаю, что Тюкавин в «Ювентусе» Спаллетти забил бы больше, чем Опенда и Дэвид вместе взятые.

Костя – невысокий центрфорвард для открываний в зоны, где под тобой Йылдыз и ты можешь отыграться.

Влахович лучше Тюкавина? Это разноплановые футболисты», – сказал Гасилин.