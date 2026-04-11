«Тюкавин в «Ювентусе» забил бы больше, чем Опенда и Дэвид вместе взятые». Гасилин о форварде «Динамо»

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин хорошо бы показал себя в «Ювентусе». 

«Без доли иронии и шуток считаю, что Тюкавин в «Ювентусе» Спаллетти забил бы больше, чем Опенда и Дэвид вместе взятые.

Костя – невысокий центрфорвард для открываний в зоны, где под тобой Йылдыз и ты можешь отыграться.

Влахович лучше Тюкавина? Это разноплановые футболисты», – сказал Гасилин.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Алексея Гасилина
Я тоже на край когда играл, смотрел рфпл и думал: епт, я бы забил больше половины нападающих рфпл. там один 2 гола за сезон забил, другой 4. А у меня на край 20 за сезон, 10 игр подряд с забитыми голами. Думаю: долбаные овощи, трупы ссаные, я бы интереснее минимум человек 10 из рфпл смотрелся бы, да еще и за такие деньги :)))

но к счастью или к сожалению - это так не работает. все устроено немного по другим законам. забей, тюкава, в рфпл 100 за 4 сезона - и поедешь в ювентус, будешь там опенду на банку сажать. А пока у тебя 35 за 4 сезона, а не 100 - не мечтай даже :))
Ответ NoThanks
У Тюкавина 1 сезон, когда он забил больше 10 мячей в РПЛ
Ответ Three Days Grace
О том и речь... Смотрю того же Опенду - Витесс - 19 голов, Ланс - 21 гол. Ляйпциг - 24 гола. Это в возрасте 20-23 года. 64 гола в европейских чемпионатах за 3 года в возрасте с 20 до 23 лет.
В Арсенале показал бы себя еще лучше, чем в юве
В Барселоне вообще зм взял бы
В Реале сел бы на лавку, без иронии и шуток
Гасилин показывает себя максимально неадекватным. Даже на фоне других комментаторов и экспертов матча выделяется своей глупостью.
Для этого надо поиграть сначала в Лилле и Лейпциге
Тюкавин слишком переоценённый товар . Такого "добра" в Европе , до Ленинграда не перевешать . Захарян тому подтверждение .
Ответ Брулин
Надо смотреть матчи Динамо этой весной
Это в рамках проплаченной рекламы медиапомойки гениальные мысли из телеграма этого ноунейма в главные вешают?
Тюкавин 15 мячей+ за сезон в РПЛ всего раз забил. Опенда больше 15 забивал в трех сезонах и в трех разных чемпионатах 19 в Голландии, 21 во Франции, 24 в Германии. У Дэвид 5 сезонов больше 15 мячей. Тюкавин не то чтобы в Юве играл, он на глухой скамейке бы сидел в предыдущих клубах Опенды и Дэвида.
Без доли мозгов этот тип с правильной пропиской несет очередную ерунду и как всегда с БЫбыбыбы.
На уровне Сапогова бы играл в Юве
Дуб дубом. Пусть в болоте копошится
