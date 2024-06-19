«Ему лучше выдать скотч вместо микрофона. И покрасить корни!» Загитова не терпит подколы и критику

Казалось, поход на премию «Муз-ТВ» можно занести в имиджевый актив Алине Загитовой : не испугала нарядом, как порой случалось, уверенно вручила награду Моту, выступила с Люсей Чеботиной и смотрелась вполне органично.

Но чувствительная натура Алины проявилась после.

Ей попался фрагмент эфира с репликой ведущего Николая Баскова – тот пошутил, что Чеботина может позволить себе дорогую подтанцовку.

Это сказано вечером пятницы, а в ночь на понедельник кто-то отнял у Загитовой телефон Загитова сурово ответила народному артисту РФ через сторис: «Сегодня посмотрела премию «Муз-ТВ» и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни».

Еще одно подтверждение, насколько Алина восприимчива к подколам/критике. И порой реагирует грубо; изящные ответы тоже встречаются, но важнее само отношение: Загитову задевает любое публичное неодобрение.

Кому доставалось до Баскова?

«Вы хотели задеть мою душу» – для Губерниева, который устроил Алине пытку в прямом эфире

Завершив спортивную карьеру, Загитова горячо увлеклась работой в кадре. Первый опыт – возвращение «Ледникового периода» осенью 2020-го: Алину поставили ведущей в пару к Алексею Ягудину.

При всех смягчающих обстоятельствах (дебют в профессии, 18 лет) получалось скверно, и Губерниев, до сих пор не бросающий обучение и работу над собой, давал понять: Загитова еще не готова к таким вызовам.

Для доказательства этого подвернулся эфир в честь 5-летия «Матч ТВ». Там Губерниев затерзал Алину : неожиданные вопросы, чтение скороговорок, проверка реакции на скорость.

Растерянная Загитова в ответ разве что выдавила памятное: «Мне кажется, вы хотели задеть мою душу. Но у вас не получилось».

«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так мучил Загитову в прямом эфире

С тех пор между ними прохлада (даже сцена с примирением на Никольской глобально ничего не изменила), а Губерниев по-прежнему бьет в одну точку – саркастично воспевая ТВ-мастерство Алины.

«Собака лает» – для Иоланды Чен, которой не понравились ТВ-навыки Загитовой

Чен, чья карьера комментатора/ведущей началась еще до рождения Алины, тоже не впечатлилась увиденным на «Ледниковом периоде». Но выбрала другой подход – обозначить ключевые претензии :

«Я вообще не понимаю, как она оказалась на Первом. Почему для одних у нас очень жесткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу вообще, по сути, с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом.

Выпустить на очень рейтинговое шоу абсолютно неподготовленную девочку? Хорошая спортсменка – это не значит, что она хороший ведущий и профессионал. Это очень неприятный удар по по профессионалам, которые долго учатся телевизионному мастерству. Поймите, что любому мастерству надо учиться, так же как в спорте.

То, как она ведет эту программу, – конечно, это ни в какие ворота не лезет. Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, как я, – только чувство неловкости. Мне очень за нее обидно, неловко, даже чувство жалости возникает».

Загитова вооружилась сторис и парировала нетленным «Собака лает, а караван идет».

«Извините, что родилась не в Москве» – для Лайшева, который рассуждал о дикции

Эпатажный директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев не раз увлекался темой дикции у фигуристок. Выбирая ведущую юбилея школы в Кремле, он поставил на Медведеву: «У Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская».

А затем посмотрел «Ледниковый период», где к тому моменту тандем Ягудина и Загитовой усилила Щербакова, и сравнил: «Честно говоря, московская дикция Анны лучше Алининой. Я буду смотреть новый сезон и переживать за Загитову. Она с каждым разом улучшает дикцию».

Медведеву и Загитову столкнули из-за дикции – одна москвичка, другая нет. Женя и правда говорит по-московски? А речь Алины хуже?

Объективно, Алина в ответ выступила тоньше бывалого педагога Лайшева – выбрала юмор:

● сторис за ноутбуком с подписью «Работаю над московской речью»;

● пост с выводом: «И самое важное – я из Ижевска. У меня может быть удмуртская речь. Извините, так произошло, так сошлись звезды, что я родилась не в Москве и у меня это проскакивает. Еще раз говорю, главное быть самими собими»;

● видео с Щербаковой и Медведевой, которые посвящают Загитову в москвички.

«Важно соблюдать спортивную и журналистскую этику» – для Елены Вайцеховской

Разбирая карьеру Медведевой, Вайцеховская коснулась и других наших фигуристок-чемпионок. Про Загитову – сухо и строго :

«Это карьера-везение. Повезло со временем рождения, с данными, с характером, в том числе – с определенной внутренней ленью, благодаря чему не было травм от перетренированности. А главное – и олимпийское золото, и в большей степени — победа на ЧМ-2019 случились не столько благодаря собственной мотивации Алины, сколько мотивации тренера. А когда Этери Тутберидзе чего-то очень хочет, мы все знаем, на что она способна.

Опять же, Алина по жизни ведомая. Поэтому, как мне кажется, безропотное подчинение желаниям тренера на том этапе не стали для нее слишком тяжелым испытанием и не закончились нервным срывом».

Раздосадованная Загитова, конечно, не промолчала:

«Проcто повезло». Не раз я cлышала эту фразу по отношению к cебе и моей карьере в фигурном катании. Мне вcегда казалоcь, что отпуcкать подобные выcказывания cебе позволяют только те, кто не имеет ни малейшего отношения к какому-либо виду cпорта. Оказалоcь, это не так.

Без постоянной работы над собой результатов не достичь, а удача как приходит, так и уходит. Я считаю, что важно соблюдать спортивную и журналистскую этику. Именно такую идею я планирую продвигать в будущем во время работы».

«Кто-то до сих пор в 2018-м» – для Медведевой, которая пошутила про безызбежность

Под Новый год Загитова анонсировала запуск собственного шоу (оно пока так и не вышло). Об этом на Okko спросили Медведеву, которая пошла этой дорогой чуть раньше:

– Я слышала о том, что Алина Загитова скоро собирается выпускать собственное шоу. Как думаешь, какое бы шоу могла выпускать Алина Загитова?

– Что-то про безызбежность, наверное.

Могла ли Алина не обратить внимание?

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м», – намекая на тяжелый для Медведевой исход Олимпиады в Пхенчхане. Разумеется, при этом в каждом феврале Загитова не забывает поздравлять себя с победой на Играх.

«Благодарна хейтерам, которые обосрали мой образ» – для... всех нас

Ну а чаще всего Алина отвечает болельщикам, комментарии которых стереть не в силах (то есть за пределами собственных соцсетей).

● Отсутствие восторга от номера в образе Мэрилин Монро , конечно, задело: «По поводу того, что мне не идет представленный номер... Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня».

● Тяга Алины демонстрировать глубокое увлечение чем-либо (обычно на одну-две попытки) давно переросла в нескончаемую шутку. Видео с урока по актерскому мастерству провисело в телеграме всего полчаса, а Загитова уже рассердилась:

«Меня только что бомбануло. Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь. Я считаю, что человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте. И это самое ужасное состояние для меня.

То, что я начала заниматься актерским мастерством – это потому, что я так захотела. Ни для какого кино, ни для какого проекта – просто потому, что я так захотела».

● заглянув на премию журнала Voice в запоминающемся наряде...

... Алина сразу перешла в контратаку: «Все мои близкие люди поддержали меня. Но я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ. Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше».

Кому достанется в следующий раз?

Фото: t.me/vvlena , azagitova_official ; РИА Новости /Алексей Никольский, Павел Бедняков, Александр Вильф