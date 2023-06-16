9 комментариев

Поездка Алины Загитовой на Петербургский экономический форум запомнится:

• молчаливым присутствием на сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» – бывшая фигуристка значилась среди участников дискуссии, дожидалась момента в первом ряду, но времени хватило только на основных выступающих;

• действительно эффектным роликом о загрязнении окружающей среды;

• договоренностью об открытии именной школы в Казани;

• фразой «Я считаю, что второй шанс отходам нужно давать»;

• и конечно, витиеватым монологом о новых форматах в фигурном катании.

«Также у нас ввели сейчас новые соревнования между мужчиной и женщиной. Очень интересный формат, так как сталкиваются два вида разных… м-м-м… не спорта, а… (на этот моменте Алина выразительно посмотрела на сидящего рядом Романа Ротенберга – Sports.ru). То есть мужчина и женщина, да, сталкиваются лбами . И тут очень интересно, насколько они будут соревноваться, кто будет сильнее. Потому что в настоящее время пока непонятно.

Но в мировом фигурном катании, наверное, уже сформировалось…. оно сформировалось и в качестве шоу-программ, возможно, но только если с нашими фигуристами. Вот».

Видимо, речь шла о турнире шоу-программ – удачной находке прошлого сезона. Хотя не исключено, что и о чемпионате фигуристов по прыжкам. Надо ли говорить, что ни тот, ни другой старты никогда никем не позиционировались как соперничество мужчин и женщин?

От речи Алины сильно напрягся замминистра спорта Одес Байсултанов, подчеркнув в личной беседе, что пока он в должности, соревнований мужчин с женщинами у нас не предвидится.

Но фраза про столкновение лбами завирусилась. Хороший повод вспомнить, с кем в разные годы сталкивалась сама Алина.

Евгения Медведева

Их соперничество на льду вынесло фигурку на новый уровень популярности.

Почему-то жив стереотип, что это было затяжная гонка с постоянными сменами лидера, но нет. За три совместных года в спорте Загитова проиграла Медведевой лишь раз – в декабре 2016-го на ЧР, а потом забрала все ключевые старты.

Это было красивое, наэлектризованное, но точно не грязное противостояние – с объятиями и поздравлениями на пьедестале.

А вот настоящая стычка случилась зимой 2021-го – когда обе, уже завершив карьеру, капитанили на Кубке Первого канала. Пресс-конференция после турнира превратилась в спор – кто и по чьей версии все-таки победил. Два с лишним года спустя многие детали могли стереться из памяти, но фраза Медведевой «Меня не трогай, я не пахну» – почти фольклор.

С тех пор прохлада в отношениях Жени и Алины пропала: они, очевидно, не близкие подруги, но и делить вроде бы уже нечего.

Дмитрий Губерниев

Главный комментатор страны точно не в восторге от теленавыков Алины и уж тем более – от ее регулярных побед в голосовании «КП» на лучшую ведущую страны (как упрек профессии). Намеки от Губерниева прилетают регулярно – в виде советов по полезным материалам о технике речи, приглашений на собственные уроки, сравнений с другими ведущими. На все это Загитова долго не реагировала, но обиду копила.

Однажды Губерниев получил редкую возможность – интервью в студии «Матч ТВ» – и устроил Алине пытку: вопросы-раздражители, скороговорки, юмор. Загитова все-таки сохранила самообладание, но несколькими ответами дала понять: это перебор. «Мне кажется, вы хотели задеть мою душу, но у вас не получилось», «сарказм у вас слышится», «я вообще на вас не обиделась» – памятные цитаты из того эфира.

На днях в рамках шоу-забега на Никольской Губерниев преклонил колено перед ней: «Алина говорит: «Вы извиняетесь?» Я говорю: «Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!»

Впрочем, это совершенно не исключает столкновения лбами вскоре.

Иоланда Чен

Чемпионка мира по легкой атлетике сурово оценила работу Загитовой в «Ледниковом периоде» (особенно в первый сезон-2020):

«Начнем с того, что я вообще не понимаю, как она оказалась на Первом. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом. Часто профессионалов не берут, они не проходят кастинги. А вот так выпустить на очень рейтинговое шоу абсолютно неподготовленную девочку?

Это очень неприятный удар по всему профессиональному сообществу, по профессионалам, которые долго учатся телемастерству. Поймите, что любому мастерству надо учиться.

Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, – только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать им вопрос» (цитата из интервью «Спорт-Экспрессу»).

Загитова, когда-то предпочитавшая игнорировать критику, не промолчала: «Собака лает, а караван идет», – такая подпись сопровождала ее фото со съемок шоу. Правда, и фото, и подпись потом исчезли.

Со временем комментарии Чен смягчились – она увидела прогресс у Загитовой-ведущей от сезона к сезону и прошлой осенью признала, что та же Щербакова пока слабее с микрофоном.

Ренат Лайшев

Экс-глава «Самбо-70» на правах педагога несколько раз упрекнул бывшую ученицу.

1) В 2021-м он пригласил в качестве ведущей юбилея школы не Загитову, а Медведеву, объяснив: «У Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская»;

2) А год спустя, посмотрев «Ледниковый период с Загитовой и Щербаковой, вернулся к теме:

«Прекрасный состав ведущих. Честно говоря, московская дикция Анны лучше, чем у Алины. Я буду смотреть новый сезон и переживать за Загитову. Она с каждым разом улучшает дикцию. Это не может не радовать меня, директора школы».

Девушки – все втроем – отбились роликом-шуткой, у которой сложно не распознать адресата: Медведева и Щербакова посвятили Загитову в москвички.

«Ань, какая у тебя дикция?» – уточнила Загитова у Щерабковой.

«Московская!» – похвасталась Щербакова.

«Вообще-то это у меня московская дикция», – вступила Медведева.

«Девочки, можно я к вам?» – попросила Загитова.

«Ладно, мы берем тебя в свою команду», – одобрила Медведева.

С тех пор Лайшев про дикцию не говорил.

Рустам Имамов

Загитова пересеклась с журналистом «СЭ» на хоккее, и он потом рассказал в телеграме о спорном моменте с фото.

«Алина сидела в трех рядах от трибуны прессы. Естественно, журналисты ее заметили. Были попытки взять небольшой комментарий или хотя бы фото на память, но были отказы. В этом проблемы нет никакой, все нормально. Законное и совершенно понятное право отказать как в фото, так и в комментарии. Но вот дальше. Дальше случается нечто не совсем понятное. Пресса снимает реакцию трибун на голы, концовку матча. Естественно, в кадр попадает и Алина. Она физически не могла не попадать. Особо цели именно ее снимать не было, съемка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса. В упор и в лицо ее никто не снимал в принципе. Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съемку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съемки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда.

В целом-то, никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?»

Вскоре запись пропала, а Имамов извинился: «Вышло крайне досадное недоразумение. Из-за общего недопонимания небольшая локальная история вылилась в большой скандал. Сейчас он улажен, мы пообщались.

Прошу извинения у Алины и ее семьи, болельщиков, поскольку я не знал изначально всех деталей.

На арене были случаи, что ее хватали за руку и караулили у туалета, что, конечно же, неприемлемо. Конечно, после этого настроения и желания нормально общаться не будет. В свою очередь, мне стоило сначала решать все лично и уточнить все нюансы произошедшего».

Вообще, Загитова, три года вроде бы обучаясь на журналиста, почему-то регулярно противостоит будущим коллегам. Из последнего – в марте ее раздосадовало отсутствие восторгов от номера в образе Мэрилин Монро. Это тот самый турнир по шоу-программам, где «мужчины сталкивались лбами с женщинами»: Загитова заняла 9-е место, проиграв двум мужчинам, трем женщинам и трем дуэтам, состоящим из мужчины и женщины.

«Доброжелателям» всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением обсуждают мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня».

Бомонд

Считается, что ветераны нашей фигурки не обрадовались победе Загитовой на Олимпиаде-2018 (можно читать и как «расстроились поражению Медведевой).

Ярче всех горечь выражала Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования, но в тон ей выступали многие. Кажется, больше всех тогда досталось Максиму Транькову – в его соцсети пришла армия фанатов Загитовой, уже набравшая и мощь, и репутацию.

С годами и с уходом Загитовой из спорта конфликт, витавший в воздухе, сошел на нет.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, Александр Вильф, Алексей Филиппов, Максим Блинов, Павел Бедняков, Григорий Сысоев