15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, давно тренируясь в Америке, прямо сейчас зависли где-то между сборными США и России.

Они в списках Минспорта на новый сезон, но выступают перед представителями Team USA ради, как сами говорят, «получения комментариев от разных специалистов в межсезонье, которые касаются существенных технических изменений в связи с нововведенными правилами».

Помимо самого факта проката достоверно известно мало:

• тихая свадьба в марте, открывающая дорогу к американскому паспорту для Глеба (у Дианы он есть по рождению);

• уход от тренера Игоря Шпильбанда;

• затяжной визит Этери Тутберидзе (мамы Дианы) в Штаты – из-за чего пропущен старт предсезонки дома.

А дальше – вопросы, вопросы, вопросы. Мы задались главными:

1. История с возможным переходом Дэвис и Смолкина в Америку – пустышка?

2. Если они не собираются в сборную США, почему за 1,5 месяца прямо не проговорили это?

3. Что означает вчерашний прокат перед представителями американской федерации и даже перед боссом техкома ISU Шоном Реттстаттом?

4. Американская федерация молчит, потому что темы нет, или потому что опасается политического резонанса?

5. Нормально ли, что Тутберидзе уже месяц предсезонки находится в Америке, а не в «Хрустальном»? Что ее так долго удерживало в Штатах?

6. Почему почетный босс «Самбо-70» Ренат Лайшев рассуждает так, будто уже все знает?

7. Татьяна Тарасова засобиралась в Новогорск – отговаривать фигуристов от переходов в другие сборные. Кто-то еще об этом задумался?

8. Борис Смолкин и правда ничего не знает о мартовской свадьбе сына или просто умело сыграл это неведение?

9. Почему Диана и Глеб не ищут тренера в России? И готовы ли вернуться ради сотрудничества с кем-то из наших тренеров?

10. Кстати, а из-за чего Дэвис и Смолкин расстались со Шпильбандом, который поднял их в элиту? И правда ли, что хотят вернуться, а он уже против?

11. Дэвис и Смолкин – большая потеря для России и могут усилить сборную США?

12. Диана и Глеб не рассматривают вариант с Грузией? Если хочется выступать, это более простой способ.

13. А наша федерация, как обычно, ничего не знает?

14. Как же Дэвис и Смолкин будут учиться в Астраханском университете на очной форме?

15. Кто принимает решение о будущем пары – Диана, Глеб или его теща?

По информации Sports.ru, вопрос с переходом Дэвис и Смолкина не закрыт и не снят.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков