Реализация Лукаку – мем Евро-2024. Так ли все плохо?

Разбираемся.

Голевая засуха Ромелу Лукаку за два тура стала одним из символов Евро-2024. Бельгийский нападающий ни разу не забил, хотя получил очень много моментов.

По версии Opta Sports, Ромелу за два тура настрелял 1,93 xG – больше только у Кая Хавертца, который провел на игру больше. По разнице между xG и забитыми голами конкурентов у Ромелу нет.

И ведь это еще в зачет не пошли отмененные голы – их у него три .

Как не забивал Лукаку: бил во вратаря из убойных позиций, его голы отменяли

У бельгийского нападающего не пошло уже со второй минуты на Евро-2024: практически с линии вратарской пробил прямо в Дубравку. Один из лучших моментов сборной Бельгии в проигранном матче.

Через пару минут после первого удара во вратаря Ромелу запорол еще один момент – неудачно прокинул в сторону от вратаря.

И еще раз перед перерывом. Просто не обработал мяч.

А потом были два отмененных гола. Сначала Лукаку плечом залез в офсайд. Иронично, что если бы Ромелу не трогал, мяч мог залететь в ворота прямо от головы Амаду Онана.

На 86-й минуте Лукаку снова лишился гола, но теперь не по своей вине. Он все сделал четко – в касание вогнал мяч в девятку. Но по ходу атаки Лои Опенда подыграл рукой.

Статистика матча против Словакии: 3 удара, 2 в створ.

Во втором туре против Румынии тоже был отмененный гол – там уже Лукаку залез в офсайд коленной чашечкой . Вот настолько все тонко. Хотя Ром уверенно убежал к воротам и отправил мяч в ближний нижний угол.

Убойные моменты тоже были. Например, такой – заблокировал защитник.

Статистика матча против Румынии: 5 ударов, 3 в створ (еще два – заблокированы). Зато был ассист на первый гол.

Для понимания. Больше Лукаку за первые два тура бил только Криштиану (8 ударов у бельгийца против 9 – у португальца). Оба по 7 раз пробили из пределов штрафной – лучший результат на Евро-2024. И ни разу не забили. Забавно, что у Лукаку есть еще один из пределов вратарской – у Роналду такой роскоши не было.

Лучше всего невезение Лукаку описал его партнер по сборной Жереми Доку:

«Я думаю, что Ромелу были нужны эти голы. Потому что теперь, мне кажется, он боится праздновать из-за ВАР», – признался дриблер «Ман Сити» после матча с Румынией.

Но и других шуток хватало. Например, Вадиму Лукомскому после просмотра игры Ромелу Лукаку вспомнился Евро-2012 .

Лукомский защищает Лукаку: хвалит действия внутри штрафной и списывает все на невезение

Мы попросили Вадима Лукомского пояснить, так ли плох Ромелу. Тактический автор Sports нашел два аргумента в защиту бельгийца.

Первый – три отмененных гола. Они максимально влияют на восприятие его игры: с двумя-тремя голами Лукаку принимал бы комплименты и был бы в топе бомбардиров. Из трех мячей только один – явная отмена, самый первый.

Дальше была спорная рука у Опенда – в любом случае свою работу в том эпизоде Ромелу сделал качественно.

Гол Румынии отменили из-за максимально тонкого офсайда. Технология позволяет не сомневаться, что он правда был. Но с точки зрения оценки действий игрока – это все еще хорошее открывание (и завершение после него). Просто не повезло с миллисекундами.

Второй – качество его действий внутри штрафной. Вообще на дистанции наличие моментов лучше коррелирует с результативностью, чем реализация, которая у всех игроков более волатильна (на эту тему много исследований – вот , например). То есть в долгосрочке игрока вполне можно хвалить за постоянное наличие шансов, почти без оглядки на реализацию. Наличие моментов ведет к голам – аксиома для скаутов топ-клубов. Вопрос только в степени регрессии к среднему.

На коротком турнире такая логика не работает. Нужно тщательно анализировать каждый эпизод и действия форварда в нем. Вот только такой анализ тоже будет в пользу Ромелу: в большинстве эпизодов он достойно разбирается, но становится жертвой вратарских спасений.

Эти впечатления можно перевести в цифры через специальные метрики. xG – острота ударов, исходя из ситуации и точки нанесения удара. xGOT (xG в створ) – оценка трудности удара для вратаря, исходя из того, каким удар получился по исполнению.

При корявом использовании шансов xG будет выше, чем xGOT. У Лукаку обратная ситуация – 2,01 xGOT при 1,25 xG. То есть Ромелу, во-первых, часто попадает в створ, во-вторых, направляет мяч в непростые зоны. Качественная работа вратарей спасла их команды от 2 голов Ромелу. Важно: это оценка не моментов, которые он получил/ему создали, а именно качество исполнения.

В последнем сезоне Серии А у Лукаку обратная ситуация: 13 голов при 10,68 xGOT. Результативность чуть выше, чем голое исполнение в створ за счет не лучших действий киперов. Увы, на короткой дистанции бывают аномалии. Это не повод ругать нападающего, который достойно делает свою работу.

У темы Лукаку есть еще один слой – сильный конкурент Лои Опенда (24 гола в Бундеслиге за «Лейпциг»). Возможно, ему стоит дать шанс, вне зависимости от уровня игры Ромелу. Он силен сам по себе. С другой стороны, Лукаку лучше играет спиной к воротам, что важно для нападающего у Тедеско.

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В среду 26 июня у Бельгии третий матч в группе – против сборной Украины. Как думаете, забьет ли Ромелу? Или может лучше дать шанс Опенда?

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Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster; кадры трансляции