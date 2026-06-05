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  • Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Хорошо, если трансфер сорвется, ему там светит только запас. Сафонов стал основным по удачному стечению обстоятельств. Конкуренция среди полевых там выше»
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Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Хорошо, если трансфер сорвется, ему там светит только запас. Сафонов стал основным по удачному стечению обстоятельств. Конкуренция среди полевых там выше»

Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: хорошо, если сорвется, он бы сидел на скамейке.

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о предполагаемом срыве перехода Алексея Батракова в «ПСЖ».

Вчера Le Parisien сообщил, что парижский клуб отказался от планов подписать полузащитника «Локомотива».

«Даже хорошо, если трансфер Батракова в «ПСЖ» сорвется. Не стоит расстраиваться и делать из этого трагедию.

Да, сейчас все в восторге из-за того, что Сафонов там закрепился и выигрывает один трофей за другим, но нет никаких гарантий, что у Батракова получится такая же история. Ему там светит только запас.

Во многом то, что Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ» – удачное стечение обстоятельств. Да, Матвей полностью заслужил своей работой место в старте, но вот если бы Доннарумма не захотел так много денег, то его бы продлили, а Матвей бы сидел на лавочке эти два года.

Батракову будет намного сложнее заиграть, потому что конкуренция среди полевых игроков там выше, чем среди вратарей. Центр поля в стартовом составе закрыт на много лет вперед молодыми звездами. Где играть Батракову? На скамейке запасных», – сказал Мостовой.

20-летний Батраков – воспитанник «Локомотива». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, на его счету 13 голов и 9 ассистов в Мир РПЛ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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Комментарии

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Как же задолбал Мостовой.
Самый завистливый царь в мире.
ОтветБезымянный болельщик
Как же задолбал Мостовой. Самый завистливый царь в мире.
А царь-то не настоящий
ОтветБезымянный болельщик
Как же задолбал Мостовой. Самый завистливый царь в мире.
При всех шутках тут он прав.
Сафонов в том сезоне был лавочником железным, в этом сезоне он заиграл потому что основной вратарь и третьи вратарь ушли, а на замену подписали середняка Шевалье и парня из академии...
В любом случае, даже тренируясь у такого топового специалиста как Энрике, с такими сильными партнёрами, Батраков сам станет более хорошим и крепким футболистом, это бесценный опыт!

Плюс потом будет востребован в околотоповых европейских командах, даже если не срастётся в ПСЖ!

Поэтому стоит ехать однозначно!
ОтветРостовский Гусь
В любом случае, даже тренируясь у такого топового специалиста как Энрике, с такими сильными партнёрами, Батраков сам станет более хорошим и крепким футболистом, это бесценный опыт! Плюс потом будет востребован в околотоповых европейских командах, даже если не срастётся в ПСЖ! Поэтому стоит ехать однозначно!
Только при условии хотя бы какой-то игровой практики. Сидеть безвылазно на лавке, пусть и в лучшем клубе мира, не лучше чем постоянно играть, пусть и в РПЛ.
ОтветРостовский Гусь
В любом случае, даже тренируясь у такого топового специалиста как Энрике, с такими сильными партнёрами, Батраков сам станет более хорошим и крепким футболистом, это бесценный опыт! Плюс потом будет востребован в околотоповых европейских командах, даже если не срастётся в ПСЖ! Поэтому стоит ехать однозначно!
Абсолютно с вами согласен. Единственное, на мой субъективный взгляд ехать надо в следующем году. Алексею надо ещё окрепнуть и ментально, и физически для увеличения своих шансов в конкуренции за место в основе ведущих европейских команд.
Играл в сраной Сельте,а гонора как у чемпиона Мира.
Ответkrupin82
Играл в сраной Сельте,а гонора как у чемпиона Мира.
он лучший легионер по матчам и стате в европе за всю историю РФ
Ответobmanshik
он лучший легионер по матчам и стате в европе за всю историю РФ
Ну и что? И что он выиграл? Ну был и что?
Даже тренировки с лучшими пошли бы на пользу. И из ПСЖ легче перейти в другую европейскую команду.
ОтветTallos
Даже тренировки с лучшими пошли бы на пользу. И из ПСЖ легче перейти в другую европейскую команду.
В какую? Мидлсбро?
Ни слова про Мусаева.
Это не настоящий Царь, расходимся
Хвича то как то смог, а то тоже можно до сих пор в рубине пылил
ОтветPetr Friendship
Хвича то как то смог, а то тоже можно до сих пор в рубине пылил
Хвича ушел в Наполи, а не в ПСЖ
в ПСЖ такая ротация бешенная, что в нем получить игровое время проще, чем в тех же Лилле и Лионе
попахивает завистью
ОтветЛеван Сиукаев
попахивает завистью
Попахивает водкой с пивом
Старый завистливый шут.

У них у всех такие самомнения раздутые, на самом деле.
Только русские футболисты почему-то считают, что ехать можно куда-то исключительно в стартовые 11, хотя очевидно, что футболистов в мире, которым гарантируют старт в топовом клубе человек 5 на всю планету.
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