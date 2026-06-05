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Холанд, Бруну, Райс, Шерки, Габриэл и Райя претендуют на приз игроку года в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии

Объявлены претенденты на приз лучшему игроку АПЛ по версии футболистов.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона АПЛ.  

В шорт-лист, составленный футболистами, вошли: Райан Шерки («Манчестер Сити»), Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед»), Эрлинг ХоландМанчестер Сити»), Габриэл МагальяэсАрсенал»), Давид Райя («Арсенал») и Деклан Райс («Арсенал»).

Напомним, что Бруну ранее стал лучшим игроком сезона по версии АПЛ и Ассоциации футбольных журналистов.

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: соцсети PFA
logoпремьер-лига Англия
logoРайан Шерки
logoФутбольная ассоциация Англии
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoБруну Фернандеш
logoГабриэл Магальяэс
logoАрсенал
logoДеклан Райс
logoДавид Райя
рейтинги
Ассоциация профессиональных футболистов Англии

Комментарии

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Безусловно Бруну. Будет очень странно, если они выберут любого другого футболиста. Его вклад в игру команды в этом году сложно переоценить.
ОтветРуслан Умаров
Безусловно Бруну. Будет очень странно, если они выберут любого другого футболиста. Его вклад в игру команды в этом году сложно переоценить.
Комментарий скрыт
ОтветLidin_papa
Комментарий скрыт
Это уже проблемы игроков )
Что ещё учитывать?) Хорошее ли у них настроение в дни матчей и количество дней проведенных на пляже?
Бруно нетолько лучший по ассистам, он лучший по созданным моментам с большим отрывом. Если партнеры нормально реализовали моменти,то ассисты у него гораздо больше было. В одном матче с Ливерпулем миниму 2-3 сто процентных моментов запороли. Я думал, что он побьёт и рекорд Месси и Мюллера по ассистам. А он просто повторил его.
ОтветАлександр Калашников
Бруно нетолько лучший по ассистам, он лучший по созданным моментам с большим отрывом. Если партнеры нормально реализовали моменти,то ассисты у него гораздо больше было. В одном матче с Ливерпулем миниму 2-3 сто процентных моментов запороли. Я думал, что он побьёт и рекорд Месси и Мюллера по ассистам. А он просто повторил его.
ого, к вечным рекордам нынче применимо слово "просто"
ОтветTun
ого, к вечным рекордам нынче применимо слово "просто"
Именно в этом году для Бруно было бы просто, если вместо Шешко и Зиркзе бегал Холанд и Кейн. Никто наверное столько моментов не создал до него.
Бруну? Сколько партнеры с его передач моментов запороли?
Ответitallyan1c
Бруну? Сколько партнеры с его передач моментов запороли?
Комментарий скрыт
Ответitallyan1c
Бруну? Сколько партнеры с его передач моментов запороли?
Только благодаря партнерам он сделал этот рекорд, в прошлом сезоне он не меньше моментов создал, но там всего 10 передач было.
Будет ограблением выбрать не Бруну. Этот год точно за ним
Ответmuchacho_jan
Будет ограблением выбрать не Бруну. Этот год точно за ним
дадут Райсу за паспорт, увидишь
Тут слишком очевидно что Бруну с запасом.
Ответarspurs9
Тут слишком очевидно что Бруну с запасом.
Райс с запасом, просто фан ТТХ не способен признать такое
ОтветD Shamrock
Райс с запасом, просто фан ТТХ не способен признать такое
Причем тут фан Тоттенхэма? Я вменяемый человек, был бы игрок Арсенала - лучшим в лиге, я бы это признал. Но для кого то увы, до этого далеко.
Габриэль. Без этого футболиста в защите(да и в нападении иногда тоже) Арсенал вряд ли бы стал чемпионом. Ну и разумеется лучший игрок должен быть из команды чемпиона, если другой претендент не уровня Месси или Роналду.
Может конечно индивидуально Бруну выглядит лучшим, но Бруну просто единственный топ в своём клубе,на голову сильнее своих партнёров,вот и результат. Но если задуматься,гораздо сложнее выделиться в более ровной команде,как например Арсенал, где в основном решали не индивидуальные действия,а командные. Поэтому что Райя, что Райс,что Габриэл выглядят на этом фоне очень достойно
ОтветЮрий Луговой
Может конечно индивидуально Бруну выглядит лучшим, но Бруну просто единственный топ в своём клубе,на голову сильнее своих партнёров,вот и результат. Но если задуматься,гораздо сложнее выделиться в более ровной команде,как например Арсенал, где в основном решали не индивидуальные действия,а командные. Поэтому что Райя, что Райс,что Габриэл выглядят на этом фоне очень достойно
А кто более выделяется из Райи, Райса и Габриэла?
Райс. Может по игре и Бруну, но в таких случаях решает еще и общий результат
Ответbiohimik
Райс. Может по игре и Бруну, но в таких случаях решает еще и общий результат
За 33 года существования АПЛ, 17 раз игрок не выигравший АПЛ становился лучшим по версии PFA. Так что результат в таких случаях ничего не решает, только индивидуальное выступление.
Деклан Райс заслужил точно!
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