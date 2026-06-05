Холанд, Бруну, Райс, Шерки, Габриэл и Райя претендуют на приз игроку года в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии
Объявлены претенденты на приз лучшему игроку АПЛ по версии футболистов.
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона АПЛ.
В шорт-лист, составленный футболистами, вошли: Райан Шерки («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Давид Райя («Арсенал») и Деклан Райс («Арсенал»).
Напомним, что Бруну ранее стал лучшим игроком сезона по версии АПЛ и Ассоциации футбольных журналистов.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: соцсети PFA
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Что ещё учитывать?) Хорошее ли у них настроение в дни матчей и количество дней проведенных на пляже?