Матч окончен
Россия разгромила Буркина-Фасо благодаря голам Садулаева, Вахании и Алексея Миранчука
Россия разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче.
Сборная России разгромила Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 14-й минуте ударом из-за пределов штрафной открыл полузащитник Лечи Садулаев.
Спустя шесть минут преимущество хозяев удвоил Алексей Миранчук, которому ассистировал брат Антон.
Точку во втором тайме поставил защитник Илья Вахания.
Буркина-Фасо с 42-й минуты играл вдесятером после удаления Мохамеда Уэдраого.
Товарищеский матч
5 июня 17:00, Волгоград-Арена
Завершен
3 - 0
2.31xG1.18
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Египет 2:1 Буркина-Фасо
Египет 2:0 Тринидад и Тобаго
Буркина-Фасо 1:0 Тринидад и Тобаго
+ имеем Египет 1:0 Россия
Египет в любом случае выходит из группы с первого места. У нас сегодня игра с конкурентом за вторую строчку. Если и здесь проигрываем, то дальше уже расклады...
Ну ладно , сыграли с Египтом , но зачем вам Фасо...Тобаго , что деньги девать некуда ?
Каждое решение наших руководителей вызывает естественный вопрос , что тут больше , глупости или воровства ?
Туда привези ветеранов 50+, будет аншлаг , так не надо из сборной делать шапито.
оголтелым патриотам спецом игру организовали, а ты отлыниваешь.
явка строго обязательна.