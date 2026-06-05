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Россия разгромила Буркина-Фасо благодаря голам Садулаева, Вахании и Алексея Миранчука

Россия разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче.

Сборная России разгромила Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 14-й минуте ударом из-за пределов штрафной открыл полузащитник Лечи Садулаев.

Спустя шесть минут преимущество хозяев удвоил Алексей Миранчук, которому ассистировал брат Антон.

Точку во втором тайме поставил защитник Илья Вахания.

Буркина-Фасо с 42-й минуты играл вдесятером после удаления Мохамеда Уэдраого.

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные).
5 июня 17:00, Волгоград-Арена
Логотип домашней команды
Россия
Завершен
3 - 0
2.31xG1.18
Логотип гостевой команды
Буркина-Фасо
Матч окончен
90’
+4’
Тапсоба
88’
Куасси   Бассинга
Круговой   Сильянов
79’
Миранчук   Обляков
79’
77’
Уаттара   Тапсоба
  Вахания
73’
72’
Буда
70’
Дусе   Симпоре
70’
Конате   Каборе
Морозов   Данилов
61’
Садулаев   М. Петров
61’
Умяров   Кисляк
61’
Бевеев   Вахания
61’
Ан. Миранчук   Ибрагимов
60’
Глушенков   Мелкадзе
60’
46’
Минунгу   Буда
46’
Сангаре   Ннану
2тайм
Перерыв
43’
Уэдраого
23’
Дусе
  Миранчук
20’
  Садулаев
14’
Россия
Максименко, Круговой, Морозов, Мелехин, Бевеев, Ан. Миранчук, Умяров, Баринов, Садулаев, Глушенков, Миранчук
Запасные: Батраков, Круговой, Морозов, Миранчук, Митрюшкин, Сергеев, Ан. Миранчук, Умяров, Садулаев, Глушенков, Адамов, Кривцов, Бевеев
1тайм
Буркина-Фасо:
Никиема, Куасси, Уэдраого, Тапсоба, Нагало, Дусе, Минунгу, Загре, Сангаре, Уаттара, Конате
Запасные: Дусе, Минунгу, Сангаре, Конате, Дао, Уэдраого, Куасси, Уаттара, Конате, Уэдраого, Сагне, Ириэ, Зунгранa, Каборе
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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logoЛечи Садулаев
logoАнтон Миранчук
logoАлексей Миранчук
logoИлья Вахания

Комментарии

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Карпин будет первым тренером в истории, которого уволят за плохие результаты в товарищеских матчах)
ОтветStokes10
Карпин будет первым тренером в истории, которого уволят за плохие результаты в товарищеских матчах)
Флика перед Евро 2024 увольняли когда Япония их "переехала" и не только.
ОтветStokes10
Карпин будет первым тренером в истории, которого уволят за плохие результаты в товарищеских матчах)
Эдуарда Малофеева меняли на Лобановского перед ЧМ-86
Бет-Бум-Фасо
ОтветElectricoff
Бет-Бум-Фасо
Звук вувузелы)))
Так-с. Допустим мы на ЧМ в группе с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Я попросил нейронку спрогнозировать все матчи "группы" кроме тех, что с участием России. Что мы имеем:
Египет 2:1 Буркина-Фасо
Египет 2:0 Тринидад и Тобаго
Буркина-Фасо 1:0 Тринидад и Тобаго
+ имеем Египет 1:0 Россия
Египет в любом случае выходит из группы с первого места. У нас сегодня игра с конкурентом за вторую строчку. Если и здесь проигрываем, то дальше уже расклады...
ОтветЭдуардо Силва
Так-с. Допустим мы на ЧМ в группе с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Я попросил нейронку спрогнозировать все матчи "группы" кроме тех, что с участием России. Что мы имеем: Египет 2:1 Буркина-Фасо Египет 2:0 Тринидад и Тобаго Буркина-Фасо 1:0 Тринидад и Тобаго + имеем Египет 1:0 Россия Египет в любом случае выходит из группы с первого места. У нас сегодня игра с конкурентом за вторую строчку. Если и здесь проигрываем, то дальше уже расклады...
Молодец!Будет интересней смотреть)
ОтветЭдуардо Силва
Так-с. Допустим мы на ЧМ в группе с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Я попросил нейронку спрогнозировать все матчи "группы" кроме тех, что с участием России. Что мы имеем: Египет 2:1 Буркина-Фасо Египет 2:0 Тринидад и Тобаго Буркина-Фасо 1:0 Тринидад и Тобаго + имеем Египет 1:0 Россия Египет в любом случае выходит из группы с первого места. У нас сегодня игра с конкурентом за вторую строчку. Если и здесь проигрываем, то дальше уже расклады...
Такой ты оптимист ты думаешь наши буратины обиграют Тринидад и Тобаго?
Хороший, сильный соперник! Пришло время россиянам доказать, что в рпл они не зря едят свой хлеб!😂😂😂
ОтветМистер Блин
Хороший, сильный соперник! Пришло время россиянам доказать, что в рпл они не зря едят свой хлеб!😂😂😂
Время доказывать что серебро в матче с египтянами не случайность 💪💪✊
ОтветDaniel Novaro
Время доказывать что серебро в матче с египтянами не случайность 💪💪✊
Сегодня кажись будет бронзовые медали 😂😂😂
в прошлый раз когда проиграли,говорили что не хватило мотивации игроки устали после сезона и т.д,на кой хер тогда нужны вот эти бестолковые матчи со сборными,причем ещё и уровень этих сборных оставляет желать лучшего
ОтветSteeldragon
в прошлый раз когда проиграли,говорили что не хватило мотивации игроки устали после сезона и т.д,на кой хер тогда нужны вот эти бестолковые матчи со сборными,причем ещё и уровень этих сборных оставляет желать лучшего
В спортивном плане не нужны, от двухсторонки было бы больше смысла чем от этих матчей . А вот в политическом они нужны
ОтветSteeldragon
в прошлый раз когда проиграли,говорили что не хватило мотивации игроки устали после сезона и т.д,на кой хер тогда нужны вот эти бестолковые матчи со сборными,причем ещё и уровень этих сборных оставляет желать лучшего
Комментарий скрыт
Так и не узнаем , зачем , когда все уехали в отпуск или на ЧМ , проводить ненужные матчи ?
Ну ладно , сыграли с Египтом , но зачем вам Фасо...Тобаго , что деньги девать некуда ?
Каждое решение наших руководителей вызывает естественный вопрос , что тут больше , глупости или воровства ?
ОтветАлексей З.
Так и не узнаем , зачем , когда все уехали в отпуск или на ЧМ , проводить ненужные матчи ? Ну ладно , сыграли с Египтом , но зачем вам Фасо...Тобаго , что деньги девать некуда ? Каждое решение наших руководителей вызывает естественный вопрос , что тут больше , глупости или воровства ?
Так в Фасо хорошие игроки.
ОтветLestapa
Так в Фасо хорошие игроки.
И что теперь ? Кому это надо ? В чём польза и для кого ? Волгоград вторую лигу собирает по 15 К, Ротор по 20-30, ну да для них это праздник , но кто за футболистов подумает ?
Туда привези ветеранов 50+, будет аншлаг , так не надо из сборной делать шапито.
Проигравших сьедают
ОтветКабаниус
Проигравших сьедают
Проигравшим форму в спортмастере купят
ОтветКабаниус
Проигравших сьедают
С Угандой лучше не встречаться тогда нашим кудесникам))
Классно болеет Волгоград. Молодцы.
ОтветNevaLion
Классно болеет Волгоград. Молодцы.
Нас засудили за выход в РПЛ, видимо, Акрон с тремя калеками нужнее
Ответ##save Volgograd WC2018
Нас засудили за выход в РПЛ, видимо, Акрон с тремя калеками нужнее
Урал в том году вообще похоронили в стыках, у всех язык в жопе
Ну, наконец-то встретились)
62 в рейтинге ФИФА, 12 в Африке.. После Египта что то и не особо смотреть охота, выскажу крамольную мысль. 😁 Единственно , интересно посмотреть, как там стадион в Волгограде.
Ответold_wolf
62 в рейтинге ФИФА, 12 в Африке.. После Египта что то и не особо смотреть охота, выскажу крамольную мысль. 😁 Единственно , интересно посмотреть, как там стадион в Волгограде.
что то ты, так безответственно относишься к играм сборной?
оголтелым патриотам спецом игру организовали, а ты отлыниваешь.
явка строго обязательна.
ОтветВетер
что то ты, так безответственно относишься к играм сборной? оголтелым патриотам спецом игру организовали, а ты отлыниваешь. явка строго обязательна.
нее я пойду на концерт кадешевой чем на сборнную
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