Путин не поедет на ЧМ-2026, сообщил Песков
Путин не поедет на ЧМ-2026.
Президент России Владимир Путин не поедет на чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.
«Путин не поедет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Россия не участвует в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
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