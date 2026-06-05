Путин не поедет на ЧМ-2026, сообщил Песков

Путин не поедет на ЧМ-2026.

Президент России Владимир Путин не поедет на чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

«Путин не поедет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Россия не участвует в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.