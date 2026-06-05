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Путин не поедет на ЧМ-2026, сообщил Песков

Путин не поедет на ЧМ-2026.

Президент России Владимир Путин не поедет на чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

«Путин не поедет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Россия не участвует в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
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Комментарии

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- Алло, я не поеду.
- Так тебя и не звали.
- Все, пока.
Ответnapoli_14
- Алло, я не поеду. - Так тебя и не звали. - Все, пока.
Диалог с Песковым
Я тоже не поеду
ОтветZigmund
Я тоже не поеду
И я!
ОтветZigmund
Я тоже не поеду
Он солидарен с большинством россиян
правильно. а то вдруг чихнут или воздух заразят.
или не дай Бог подсыпят чего хуже.
Ответkoke224
правильно. а то вдруг чихнут или воздух заразят. или не дай Бог подсыпят чего хуже.
Кал украдут.
ОтветBelenenses
Кал украдут.
Надуют
Надо же, великий геостратег снова всех переиграл
ОтветУся Ваткин
Надо же, великий геостратег снова всех переиграл
Не выходя из бункера)
Поездка на ЧМ в дух Анкориджа не входила
А вот Мадуру не спрашивали, а настойчиво пригласили...
ОтветLeser
А вот Мадуру не спрашивали, а настойчиво пригласили...
👍😆
ОтветLeser
А вот Мадуру не спрашивали, а настойчиво пригласили...
Мог бы поехать кореша навестить, сигареты, чай отвез бы
А ведь мог бы поехать, за своих поболеть.
ОтветDizzod
А ведь мог бы поехать, за своих поболеть.
Китайцы же не отобрались
ОтветDizzod
А ведь мог бы поехать, за своих поболеть.
Не вышел из группы
У нас их три , одним можно и рискнуть !
Ответsobakinvow
У нас их три , одним можно и рискнуть !
Не верьте западной пропаганде!
Их шесть!!!
Ответsobakinvow
У нас их три , одним можно и рискнуть !
"Банкетный" переквалифицировался в "Турнирного".
Пал Лаич, не грустите, мы тоже не поедем 😭🤧
От нас в этой ситуации,конкретно,что нужно?
ОтветАндрей Румянцев
От нас в этой ситуации,конкретно,что нужно?
Поржать в комментах
ОтветАндрей Румянцев
От нас в этой ситуации,конкретно,что нужно?
Недооценённый коммент, я поржал😁
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