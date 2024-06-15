Самый быстрый гол в истории Евро! Албанец на 22-й секунде побил рекорд Кириченко
Вот так внезапно.
Матч Италии с Албанией начался невероятно: с рекорда чемпионатов Европы!
Надим Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро.
Как это было? Албанец распаковал подарок Димарко
Момент ему подарил Федерико Димарко: итальянский защитник бросал аут у своей штрафной, но вместо паса руками вратарю получился ассист на албанца.
Байрами воспользовался, прошил Джанлуиджи Доннарумму.
И неважно, что итальянцы отыгрались уже через 10 минут, а сразу следом забили второй. Теперь игрок сборной Албании – в истории Евро, скинул с рекорда аж 45 секунд.
Как вообще успеть теперь быстрее? Нужно исполнять что-то подобное.
Побил рекорд Кириченко. Дмитрий забивал грекам в единственном за всю жизнь матче на крупном турнире
Дмитрий Кириченко забивал на 67-й секунде в третьем туре группового этапа, там сборная России играла уже после двух поражений – от Испании и Португалии.
Сборная России могла только навредить грекам, сорвать сразу в группе их сенсационный поход за золотом. И начали максимально быстро.
В интервью «Матч ТВ» Кириченко объяснял, что праздновал так ярко не только из-за рекорда, а из-за гола в принципе: «Чемпионат Европы, моя первая игра на таком уровне. Она же, кстати, последняя. Любой футболист, забивая на глазах у всей планеты, испытывает эмоции высшего порядка, так что ничего удивительного».
Та игра вышла странной, потому что греков в итоге устраивало поражение 1:2. Дмитрий Булыкин забил на 17-й минуте, Греция ответила перед перерывом, а в концовке не сильно-то хотела сравнивать.
«Естественно, в тот момент я не знал о раскладах, – рассказывал Кириченко Sport24. – Но вот греки, похоже, с калькулятором играли. Я еще минут за 15 ждал что-то вроде штурма на наши ворота. А потом смотрю – они как-то даже обороняются с удовольствием. Уже потом, когда греки круг почета после поражения побежали, все понял – эти ребята идут дальше».
20 лет Кириченко был владельцем рекорда. Наверняка каждый Евро, когда речь заходила про подобные достижения, по всей Европе читали эту фамилию и удивлялись, пытаясь вспомнить, кто это.
Теперь то же самое будет с Надимом Байрами из Албании.
Фото: East News/Alberto PIZZOLI / AFP; Gettyimages.ru/Martin Rose/Bongarts
Но тот же Рюдигер так же тормозит атаку руками/ногами, Рамос вообще переломы устраивал на ура - это тоже днищенские команды?