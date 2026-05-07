«Реал» максимально строго накажет Вальверде и Тчуамени. Феде упал и порезался о стол в раздевалке во время драки (Carrusel Deportivo)

«Реал» намерен максимально строго наказать Вальверде и Тчуамени.

Появилась новая информация касательно драки между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени в раздевалке «Реала».

Ранее сообщалось , что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

По данным Carrusel Deportivo, во время ссоры Вальверде упал и порезался о центральный стол в раздевалке.

«Реал Мадрид » начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.