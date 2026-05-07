«Реал» максимально строго накажет Вальверде и Тчуамени. Феде упал и порезался о стол в раздевалке во время драки (Carrusel Deportivo)

«Реал» намерен максимально строго наказать Вальверде и Тчуамени.

Появилась новая информация касательно драки между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени в раздевалке «Реала».

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

По данным Carrusel Deportivo, во время ссоры Вальверде упал и порезался о центральный стол в раздевалке.

«Реал Мадрид» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?35225 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Carrusel Deportivo
Атмосфера просто супер в команде.
Ответ corazon blanco
Перес сам виноват, по сути повторил тот же косяк что и с Галактикос. Правда те звезды хотя бы были мужиками старой закалки и настоящими легендами футбола а нынешние просто разбалованные дети, что еще больше вызывает раздражение)
Ответ Папа Футбола
Абсолютно верно, рыба гниет с головы. Нужно было осадить футболистов, а не вставать на их сторону. Надеюсь Флорентино пересмотрит свои взгляды, иначе омрачит свой последний президентский срок.
Перес молодец, выгнал Алонсо. Избавил легенду от этого позора
Какой кошмар! Продолжайте.
На Классико выйдет Кастилья такими темпами...
Ответ SoCool
Комментарий скрыт
Ответ b_igh
нет. 😂
Как именно накажет ? Уволит Арбелоа)
Ответ Franko Baresi
Это как «сослать Лудогорец в пердив за нарушение ффп»)
Ответ Franko Baresi
Отпишется от них в инсте...
Что у них вообще происходит?
Ответ Arthritis
это неважно, главное чтобы это не прекращалось)))
Ответ Arthritis
Вседозволенность
Обстановка покайфу
Срочно организовать бой тчуамени & репер гуди. Видать Феде был нокаутирован.
Ответ Керенский А.Ф.
Победитель встретится с самим Дзюбой
Вальверде упал и порезался о центральный стол в раздевалке?
У них в там в центре раздевалки, что ли, стол с фрезерным станком стоит? ))
Ответ Vankouver
Скорее Чумени его головой об стол бил и тот случайно ударился об угол
дошли до поножовщины. следующий шаг Рюдигер кого-нибудь пристрелит
Ответ человек-муравей человек-физрук
"Пристрелит" - это слишком мелко для неадеквата Рюдигера. Этот перс вполне может зажарить и съесть! ))))
Материалы по теме
Журналист Варела о Вальверде: «Он уже конфликтовал с партнерами по «Реалу», говорил Алонсо, что не хочет играть крайнего защитника. Что ты за лидер, если не можешь успокоиться»
7 мая, 13:51
Вальверде отправили в больницу после новой стычки с Тчуамени на тренировке. Конфликт был «намного хуже» вчерашнего, «Реал» провел экстренное совещание после драки (Marca)
7 мая, 13:08
Вальверде и Тчуамени едва не подрались на тренировке «Реала». Они потолкались на поле и продолжили выяснять отношения в раздевалке
6 мая, 17:30
