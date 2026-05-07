«Реал» максимально строго накажет Вальверде и Тчуамени. Феде упал и порезался о стол в раздевалке во время драки (Carrusel Deportivo)
«Реал» намерен максимально строго наказать Вальверде и Тчуамени.
Появилась новая информация касательно драки между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени в раздевалке «Реала».
Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.
По данным Carrusel Deportivo, во время ссоры Вальверде упал и порезался о центральный стол в раздевалке.
«Реал Мадрид» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?35225 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Carrusel Deportivo
129 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У них в там в центре раздевалки, что ли, стол с фрезерным станком стоит? ))