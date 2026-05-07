Глебов избежал перелома в матче со «Спартаком». У хавбека ЦСКА сильный ушиб первого плюснефалангового сустава

Хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома.

Кирилл Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава, сообщает пресс-служба ЦСКА .

Футболист получил повреждение в игре со «Спартаком» в FONBET Кубке России (0:1).

Согласно результатам обследования, Глебов избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий после контакта с хавбеком красно-белых Жедсоном.

Срок восстановления полузащитника будет определен в ближайшие дни, отмечается в сообщении клуба.