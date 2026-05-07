Глебов избежал перелома в матче со «Спартаком». У хавбека ЦСКА сильный ушиб первого плюснефалангового сустава

Хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома.

Кирилл Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Футболист получил повреждение в игре со «Спартаком» в FONBET Кубке России (0:1). 

Согласно результатам обследования, Глебов избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий после контакта с хавбеком красно-белых Жедсоном.

Срок восстановления полузащитника будет определен в ближайшие дни, отмечается в сообщении клуба.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Здоровья Кириллу. Челябинские парни крепкие, просто так не ломаются.
Кириллу - гигантское уважение. Вот так команду тащат вперед, так бьются. Сорок минут отбегал на одной ноге, что было видно. И при этом еще чего-то создавал.
Отлично! Здоровья нашему мопеду!
Отчего же этот сильный ушиб?? Левников как всегда мимо смотрел
А это он так за ЦСКА судил, если верить нашим краснобелым партнерам. Хотя ударчик был весьма акцентированным.
я вчера смотрел матч, как по мне он травму получил в эпизоде с Маркиньосом, когда пытался остановить его проход. Про какой вы эпизод говорите? Игроку только желаю скорейшего выздоровления, топовый игрок.
Нынешний ЦСКА с Глебовым и без - две разные команды. Здоровья Кириллу.
Глебов о ЦСКА: «Даже если придет Гвардиола, так быстро ничего не изменится. Нужно дать время Игдисамову и команде, судить по двум оставшимся играм»
7 мая, 10:09
Глебов об уходе Челестини из ЦСКА: «Была небольшая дизмораль. Все равно какие-то идеи работали, была прекрасная осень»
7 мая, 08:09
Тренер ЦСКА Игдисамов про 0:1 со «Спартаком»: «Эмоции – от гордости за 2-й тайм до разочарования за результат. Ребята провели хороший матч, ответственность за итог на мне»
6 мая, 20:33
