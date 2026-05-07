Глебов избежал перелома в матче со «Спартаком». У хавбека ЦСКА сильный ушиб первого плюснефалангового сустава
Хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома.
Кирилл Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Футболист получил повреждение в игре со «Спартаком» в FONBET Кубке России (0:1).
Согласно результатам обследования, Глебов избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий после контакта с хавбеком красно-белых Жедсоном.
Срок восстановления полузащитника будет определен в ближайшие дни, отмечается в сообщении клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Здоровья Кириллу. Челябинские парни крепкие, просто так не ломаются.
Кириллу - гигантское уважение. Вот так команду тащат вперед, так бьются. Сорок минут отбегал на одной ноге, что было видно. И при этом еще чего-то создавал.
Отлично! Здоровья нашему мопеду!
Фухх
Отчего же этот сильный ушиб?? Левников как всегда мимо смотрел
А это он так за ЦСКА судил, если верить нашим краснобелым партнерам. Хотя ударчик был весьма акцентированным.
я вчера смотрел матч, как по мне он травму получил в эпизоде с Маркиньосом, когда пытался остановить его проход. Про какой вы эпизод говорите? Игроку только желаю скорейшего выздоровления, топовый игрок.
Нынешний ЦСКА с Глебовым и без - две разные команды. Здоровья Кириллу.
