  • Вальверде наложили швы на лицо после драки с Тчуамени, Арбелоа был с ним в больнице. Конфликт начался из-за того, что Феде отказался пожать руку Орельену в раздевалке (As)
177

Вальверде наложили швы в результате драки с Тчуамени.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поехал с капитаном Федерико Вальверде в больницу после его драки с Орельеном Тчуамени.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

По данным As, все началось с того, что Вальверде отказался пожать руку Тчуамени в раздевалке. Этот жест создал враждебную атмосферу во время тренировки. В раздевалке «Мадрида» описали тренировку как «некомфортную». Как отмечает El Partidazo de COPE, француз извинился перед уругвайцем, но тот не принял извинения. Не уточняется, за что именно извинился Орельен.

В заключительной части занятия, после словесной перепалки, Вальверде и Тчуамени подрались. Игроки бросились разнимать их, однако Вальверде получил удар, который нанес серьезную рану. Рана начала кровоточить, и потребовалась медицинская помощь. Ранее сообщалось, что уругваец ударился о стол в раздевалке.

Вальверде направился в ближайшую больницу, куда прибыл в сопровождении Арбелоа, который был рядом с ним на протяжении всего осмотра. Футболисту наложили швы на рану на лице. После короткой процедуры он покинул больницу и сейчас отдыхает дома.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?35187 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoОрельен Тчуамени
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoАльваро Арбелоа
logoЗдоровье
Предлагаю им в Кофемании встретиться и решить все вопросы 👍
Ответ Raindrop Drop Top
Дуэль на стульях
Ответ Raindrop Drop Top
Чтобы вдвоём отмудохать какого-нибудь левого чела?))
Вини на всякий случай газовый баллончик прикупил
Ответ MR1979
Кастет бы тоже не помешал. Тут покруче чем в фавелах будет.
Ответ MR1979
Зачем? Он скорее предпочтет жестко хапнуть, чтоб можно было потом с двойной силой поныть
Мощщщно. Арбелоа как мать с пончиками и беляшами везде за всеми ходит
Ответ Ник Ник
Че у них вообще происходит?)))
Ответ Ник Ник
Может он ему бургер повёз в больницу, кто знает...
Испанская история X
Ответ Фанат Сан-Марино
Сцена в душе уже была?
Ответ Фанат Сан-Марино
😂😂😂
Еще нужны доказательства того, что этот каблук гнилым персонажем оказался? Тут Тчуамени сам извинился и протянул руку, а ты строишь из себя приму! Недозвезда. С ним все стало ясно, когда он на Алонсо начал гнать и вонять. Продать к херам и забыть. Вы прикиньте какой Алонсо топовый тренер, что аж до зимы с этим сбродом шел хорошо и побеждал
Ответ ShamilK
Вы уверены, что хорошея идея делать выводы на основе обрывков слухов?
Ответ Владимир Самсонов
Значит ничего не было, Реал самая дружная футбольная команда в мире. Да?
Флорентино Перес. Итоги.
Ответ RealAlex7
Перя, итоги.
Ответ RealAlex7
Комментарий скрыт
Опасный коллектив собрался. Пока эти двое дрались Куртуа мог чью-нибудь жену увести, а Вини заяву накатать на Вальерде за расизм.
Ответ Men77
Судя по характеру повреждений, там и без коленей Рюдигера не обошлось. Тимбилдинг, так сказать😎
На 100% уверен, что Тчуамени тут прав, по всем видео внутри раздевалки как в Реале, как в сборной оставляет за собой впечатление максимально спокойного человека, это кем надо быть чтобы вывести его из себя.

А Вальверде в ситуации с Алонсо уже показал кто он такой на самом деле.
Ответ Pato07
Пишут что Тчуамени после первой стычки принес извинения, но Вальверде их не принял. Т.е да чел сам идет на конфликт
Ответ Pato07
Ну да. Максимально спокойный человек, всегда готовый извиниться !! спровадил в больницу какого-то агрессивного чела, который не хотел принимать его максимально спокойные извинения!
Негрейра да что ты творишь!!
Ответ Max Payne
Клубное ТВ Реала показало 140 повторов падения Вальверде
Ответ Max Payne
Комментарий скрыт
какая приятная команда, все друг другу морды бьют...
Ответ Alex K
Сча еще Жозе через месяц приедет 😂
Ответ BjornLange
И хаотичные драки приобретут характер организованного мордобоя😎
