Вальверде наложили швы на лицо после драки с Тчуамени, Арбелоа был с ним в больнице. Конфликт начался из-за того, что Феде отказался пожать руку Орельену в раздевалке (As)

Вальверде наложили швы в результате драки с Тчуамени.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа поехал с капитаном Федерико Вальверде в больницу после его драки с Орельеном Тчуамени .

Ранее сообщалось , что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

По данным As, все началось с того, что Вальверде отказался пожать руку Тчуамени в раздевалке. Этот жест создал враждебную атмосферу во время тренировки. В раздевалке «Мадрида» описали тренировку как «некомфортную». Как отмечает El Partidazo de COPE, француз извинился перед уругвайцем, но тот не принял извинения. Не уточняется, за что именно извинился Орельен.

В заключительной части занятия, после словесной перепалки, Вальверде и Тчуамени подрались. Игроки бросились разнимать их, однако Вальверде получил удар, который нанес серьезную рану. Рана начала кровоточить, и потребовалась медицинская помощь. Ранее сообщалось , что уругваец ударился о стол в раздевалке.

Вальверде направился в ближайшую больницу, куда прибыл в сопровождении Арбелоа, который был рядом с ним на протяжении всего осмотра. Футболисту наложили швы на рану на лице. После короткой процедуры он покинул больницу и сейчас отдыхает дома.