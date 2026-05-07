  Менди думает о завершении карьеры на фоне последних прогнозов по травме. Защитник «Реала» пропустит минимум год из-за разрыва сухожилия с отрывом кости (COPE)
Менди думает о завершении карьеры на фоне последних прогнозов по травме. Защитник «Реала» пропустит минимум год из-за разрыва сухожилия с отрывом кости (COPE)

Ферлан Менди думает о завершении карьеры из-за травмы.

Травма Ферлана Менди оказалась гораздо серьезнее, чем ожидалось, сообщает COPE. 

У защитника «Реала» диагностирован разрыв сухожилия с отрывом кости. Он будет вынужден пропустить как минимум год. 

Ранее сообщалось, что срок восстановления займет около 5 месяцев. 

Операция должна состояться в понедельник во Франции. Если восстановление пройдет неудачно, футболист может даже завершить карьеру. По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, футболист задумывается об этом на фоне последних новостей. 

Контракт француза рассчитан до 2028 года.

Жалко конечно этого добряка!

Но лучше не насиловать организм и реально завершать карьеру, либо на заслуженную пенсию в чемпионат пустыни!
Или в сша, где от защитника требуется просто отойти, когда Месси с мячом пешком двигается к воротам
Возможно им даже за это доплачивают.
Очень грустно, но травмы тянутся за ним еще с детства, когда он получил тяжелую травму. А последние пару сезонов просто замучили и уже больше лечится и восстанавливается, чем играет, хотя как оборонительный латераль - один из лучших.
Блевать хочется от твоих стерильных комментариев на всех ветках. Необъяснимая жажда набрать плюсиков, комментируя, то что и так лежит на поверхности, в противном случае трудно это понять.
В чем собственно говоря проблема, добавьте в чс, или ставьте минусы на все комментарии, если так переживаете за какие-то плюсики.
очень жаль, когда такие хорошие игроки не могут из-за травм сделать хорошую карьру
Что в нем хорошего 😅
Самый малозаметный и недооцененный игрок того чемпионского Реала 2019-2024. Ни конфликтов в раздевалке, ни каких-то хайлайтов с мегафинтами и суперкроссами. Но тихо и молча играл в одной команде с Модричем, Кроосом, Бензема и крутейшим Беллингемом первого мадридского сезона.
Жаль. Когда он играет, конечно разница между ним и Каррересом заметно огромная.
Печально. Менди один из лучших защитников в обороне и игре один в один, но травмы его реально замучили. Не удивлюсь если завершит.
Алабу вот тоже отправляли на пенсию, но он все никак
Лучше уже дождаться окончания травмы и уехать на ближний восток на заработки. Либо завершить и не мучатся
У него контракт до лета 2027, можно расчитаться и попращаться если он сам этого хочет.
