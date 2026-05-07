Менди думает о завершении карьеры на фоне последних прогнозов по травме. Защитник «Реала» пропустит минимум год из-за разрыва сухожилия с отрывом кости (COPE)
Ферлан Менди думает о завершении карьеры из-за травмы.
Травма Ферлана Менди оказалась гораздо серьезнее, чем ожидалось, сообщает COPE.
У защитника «Реала» диагностирован разрыв сухожилия с отрывом кости. Он будет вынужден пропустить как минимум год.
Ранее сообщалось, что срок восстановления займет около 5 месяцев.
Операция должна состояться в понедельник во Франции. Если восстановление пройдет неудачно, футболист может даже завершить карьеру. По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, футболист задумывается об этом на фоне последних новостей.
Контракт француза рассчитан до 2028 года.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но лучше не насиловать организм и реально завершать карьеру, либо на заслуженную пенсию в чемпионат пустыни!