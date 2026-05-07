Менди думает о завершении карьеры на фоне последних прогнозов по травме. Защитник «Реала» пропустит минимум год из-за разрыва сухожилия с отрывом кости (COPE)

Ферлан Менди думает о завершении карьеры из-за травмы.

Травма Ферлана Менди оказалась гораздо серьезнее, чем ожидалось, сообщает COPE.

У защитника «Реала » диагностирован разрыв сухожилия с отрывом кости. Он будет вынужден пропустить как минимум год.

Ранее сообщалось , что срок восстановления займет около 5 месяцев.

Операция должна состояться в понедельник во Франции . Если восстановление пройдет неудачно, футболист может даже завершить карьеру. По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, футболист задумывается об этом на фоне последних новостей.

Контракт француза рассчитан до 2028 года.