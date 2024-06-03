Слух дня – Соболев в «Зените». И «Спартак» готов отпустить

Но за 20-22 млн евро.

Переход игрока «Спартака» в «Зенит» – редкое событие, которое снова может стать реальностью. Слухи намекают, что Александр Соболев, возможно, окажется в Санкт-Петербурге.

Что известно?

● Все запустил журналист Иван Карпов: бомбанул инсайдом, что «Зенит» всерьез рассматривает возможность подписания Соболева. До этого хотели Константина Тюкавина, но «Динамо» принципиально не хочет отпускать игрока в Санкт-Петербург.

В случае с Соболевым все может упереться в довольно высокие отступные: для российских клубов аж 30 млн евро. Для зарубежных в два раза меньше – 15 млн.

● Автор «Спорт-Экспресса» Максим Никитин подтвердил слухи о возможном переходе и добавил, что «Спартак» готов продать нападающего за 20-22 млн евро. Хотя до этого клуб не собирался расставаться с игроком.

По информации Metaratings, Соболева могут отпустить при условии, что на трансфер согласен и сам форвард, и новый лавный тренер Деян Станкович. Контракт нападающего со «Спартаком» действует до 2026 года.

Почему возможный переход Соболева в «Зенит» – топ

Рассуждает тактический автор Спортса Илья Васильев :

«Предлагаю проигнорировать медийный образ Соболева, возможные эмоции из-за трансфера между главными антагонистами и теоретического оверпрайса. Поговорим только об игре.

Соболев – гарантированное качество для РПЛ. Полезен в борьбе, разнообразен в штрафной, может быть нападающим-ориентиром и племейкером.

Такой форвард нужен «Зениту».

Во-первых, Сергей Семак рассказывал, что клуб искал силового нападающего еще зимой – здесь Соболев точно поможет для выхода из-под прессинга, кроссов и умного подыгрыша. Он универсален: хорош в 4-3-3 и полезен в два нападающих.

Во-вторых, Семак умеет работать с большими нападающими. По игровым качествам Соболев рядом с Артемом Дзюбой: шикарно разыгрывал при Доменико Тедеско и в первые полгода Гильермо Абаскаля. Думаю, получится интересная связка с подвижными Матео Кассьеррой или Иваном Сергеевым.

В-третьих, у «Зенита» большие проблемы с паспортистами – Соболев надолго закроет одну из позиций.

Переход – стопроцентное попадание для «Зенита» и Соболева. «Спартак» поступит категорически глупо, если продаст Соболева».

Этот сезон – провал Соболева. Мало голов, проблемы с дисциплиной и ссоры с Абаскалем

Сезон-2023/24 получился одним из худших для Соболева за все время в «Спартаке». Лишь 10 голов во всех турнирах: меньше только в дебютные полгода в сезоне-2019/20 (три). Немного сглаживают 5+3 в Кубке России.

Возможно, виноваты проблемы с дисциплиной: в последние годы Соболев очень часто хватает желтые карточки и стабильно пропускает несколько матчей в сезоне. В концовке прошлого даже схватил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в матче с ЦСКА: схватился за пах прямо перед Виллианом Рошей.

Из-за этого пропустил концовку прошлого сезона и начало этого.

И это при том, что в том же сезоне у Соболева была еще одна прямая красная – за участие в массовой драке после матча с «Зенитом» в Кубке России. Тогда дали еще больше – шесть матчей. Плюс две пропущенные игры из-за перебора желтых в лиге.

В новой кампании ситуация не улучшилась: семь желтых и один пропущенный матч, еще бы одна желтая, и пропустил бы больше. Причем часто хватал в концовках: сразу пять случаев после 80-й минуты!

За это нередко критикуют публично. Например, бывший гендиректор клуба Юрий Первак: «Не очень хорошо к нему отношусь за его выходки. Не люблю футболистов, которые играют на публику. Даже Дзюба намного интереснее выглядит, чем Соболев. Если их рассматривать как актеров на поле.

Соболев хамит, бьет исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты».

Гильермо Абаскаль в октябре 2023-го даже отстранял Соболева от тренировок. По информации инсайдера Ивана Карпова, причина наказания была не только в поведении нападающего на поле: он регулярно нарушал дисциплину и правила, которые установил испанский тренер, а также игнорировал общекомандные завтраки. По словам журналиста, Соболев в эмоциональной манере ответил на претензии Абаскаля, высказанные «в жесткой и оскорбительной манере».

В Metaratings.ru добавляли , что напряжение между игроком и тренером на тот момент длилось около двух месяцев. В итоге нападающий вернулся в основу, но, кажется, конфликт до конца не разрешили даже к апрельскому увольнению испанца.

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов после этого присоединился к критике: «Абаскаль правильно поступил. Футбол – командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своем мире. Тренера расстраивает увлечение Соболевым компьютерным играми, стримами, это сильно влияет на мозг человека. По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни».

Потом приложил и экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев: «Он средний нападающий, который, к тому же, периодически очень странно ведет себя на поле. Играя в «Спартаке», надо забивать больше, чем два мяча за половину сезона.

У Соболева довольно скудный арсенал умений, по-настоящему хорошо он играет только на втором этаже, но этого недостаточно».

Экс-игрок «Спартака» Геннадий Морозов в мае назвал сезон для нападающего провальным: «Большое количество желтых карточек у Соболева – переизбыток желания. У него постоянные контакты с соперником, с судьями. Думаю, это со временем должно пройти.

Он зависимый игрок и не получает мяч от средней линии, он редко доходит, поэтому психует. Своим поведением он показывает, что хочет выиграть, не уступать нигде. Пять мячей – маловато, отсюда эти нервы. Получается, что до конца функцию нападающего он не выполняет».

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Алексей Даничев; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»