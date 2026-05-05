«У «ПСЖ» были заметны слабые места в обороне, «Бавария» должна использовать их. Ожидаю доминирования во владении мячом». Хаманн об ответном матче ЛЧ

Дитмар Хаманн высказался перед ответным матчем «Бавария» – «ПСЖ».

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн поделился мыслями в преддверии ответного матча мюнхенцев в 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ ».

Команды сыграют 6 мая.

«Надеюсь, мы увидим еще один захватывающий матч между «Баварией» и «ПСЖ», подобный тому, что состоялся неделю назад, но это маловероятно.

В первом матче команды пытались обеспечить себе хорошую стартовую позицию. Во второй игре речь пойдет о выходе в финал Лиги чемпионов.

Домашний матч имеет другую динамику. Для «Баварии» это возможность с самого начала показать, какой огромной силой обладает этот клуб.

Я ожидаю от команды большего доминирования во владении мячом, потому что они играют дома и им нужно отыгрываться.

Против «Реала» обстоятельства были другими. «Бавария» не могла позволить себе проиграть с разницей более чем в один гол. В матче против «ПСЖ» им нужно победить.

В первом матче обе команды показали свои сильные стороны в атаке, но у «ПСЖ» были заметны слабые места в обороне. «Бавария» должна использовать их.

«Бавария » пропустила три гола от «Хайденхайма», а «ПСЖ» – два от «Лорьяна». Крайне важно будет не полагаться исключительно на атакующую игру, но и постоянно работать без мяча», – сказал Дитмар Хаманн .