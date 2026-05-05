  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У «ПСЖ» были заметны слабые места в обороне, «Бавария» должна использовать их. Ожидаю доминирования во владении мячом». Хаманн об ответном матче ЛЧ
10

«У «ПСЖ» были заметны слабые места в обороне, «Бавария» должна использовать их. Ожидаю доминирования во владении мячом». Хаманн об ответном матче ЛЧ

Дитмар Хаманн высказался перед ответным матчем «Бавария» – «ПСЖ».

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн поделился мыслями в преддверии ответного матча мюнхенцев в 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Команды сыграют 6 мая.

«Надеюсь, мы увидим еще один захватывающий матч между «Баварией» и «ПСЖ», подобный тому, что состоялся неделю назад, но это маловероятно.

В первом матче команды пытались обеспечить себе хорошую стартовую позицию. Во второй игре речь пойдет о выходе в финал Лиги чемпионов.

Домашний матч имеет другую динамику. Для «Баварии» это возможность с самого начала показать, какой огромной силой обладает этот клуб.

Я ожидаю от команды большего доминирования во владении мячом, потому что они играют дома и им нужно отыгрываться.

Против «Реала» обстоятельства были другими. «Бавария» не могла позволить себе проиграть с разницей более чем в один гол. В матче против «ПСЖ» им нужно победить.

В первом матче обе команды показали свои сильные стороны в атаке, но у «ПСЖ» были заметны слабые места в обороне. «Бавария» должна использовать их.

«Бавария» пропустила три гола от «Хайденхайма», а «ПСЖ» – два от «Лорьяна». Крайне важно будет не полагаться исключительно на атакующую игру, но и постоянно работать без мяча», – сказал Дитмар Хаманн.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23852 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoПСЖ
logoДитмар Хаманн
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoбундеслига Германия
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В защите Баварии еще тот проходной двор
Он говорит так, как будто ПСЖ пропустил 4, а Бавария на пропускала 5
Che kaif не забудь удалить) опять обиделась и кинула в черный список 🤡😂
Можно подумать у Баварии в защите все зашибись.
у Баварии этих слабых мест в обороне,ещё больше чем у ПСЖ
Я хоть и болельщик Баварии, но адекватно понимаю, что у обеих команд атака кратно сильнее защиты, а значит победит тот, кто лучше использует свои моменты. В первом матче это был ПСЖ
Будто у баварии их нет)
В том матче у обоих команд в обороне была такая дырень, которую из космоса увидеть можно было
Да не надо заниматься одним владением, если не ошибаюсь по владению и в том матче у нас больше было, просто перекрывать надо Хвичу каким то чудом, Дуе и Дембеле! И свои шансы реализовывать чуть по лучше!
Сказал чел, чья команда пять пропустила
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
1 минуту назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
22 минуты назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
41 минуту назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
55 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем