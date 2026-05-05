  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мойес о 3:3: «Эвертон» немного разочарован, но одно очко против «Ман Сити» – неплохой результат. Нас переиграли в 1-м тайме, но при 3:1 думаешь, что есть шанс на победу»
10

Мойес о 3:3: «Эвертон» немного разочарован, но одно очко против «Ман Сити» – неплохой результат. Нас переиграли в 1-м тайме, но при 3:1 думаешь, что есть шанс на победу»

Дэвид Мойес: «Сити» переиграл «Эвертон» в первом тайме.

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес высказался по итогам матча 35-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:3).

Мерсисайдцы вели 3:1 по ходу второго тайма. Специалист ответил на вопрос о том, заслуживал ли «Эвертон» большего.

«Можно сказать, что да. Мы подвели сами себя, потому что очень плохо защищались в моменте со вторым голом «Сити».

Тем не менее в перерыве мы, безусловно, были бы довольны результатом (счет был 0:1 – Спортс’‘), потому что в первом тайме нас переиграли.

Возможно, немного разочарованы, но одно очко против «Манчестер Сити» – это неплохой результат. Когда ведешь 3:1, то думаешь, что есть отличный шанс на победу», – сказал Дэвид Мойес.

«Сити» споткнулся об «Эвертон». Какие теперь расклады, чтобы достать «Арсенал»?

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23549 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoДэвид Мойес
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я всё же не пойму, как первый гол Барри засчитали? Он ведь активно участвовал в эпизоде, откликнулся на передачу Роля, находясь в более чем очевидном офсайде. То, что Гехи был первым на мяче тут значения не имеет, Барри был к нему очень близко и не демонстрировал своей "выключенности", чтобы можно было бы фиксировать пассивный офсайд.
Не оправдываю поплывший "Сити" и чудовищную ошибку самого Гехи, но конкретно этот гол засчитывать было нельзя.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола о 3:3 с «Эвертоном»: «Ман Сити» хорошо играл, ничья – это лучше, чем поражение. Ситуация в борьбе за титул теперь не в наших руках, но мы будем продолжать работать»
4 мая, 21:54
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
5 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
19 минут назад
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
33 минуты назад
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
«Аль-Наср» Роналду лидирует в саудовской лиге с 82 очками за 2 тура до конца сезона. «Аль-Хилаль» отстает на 5 баллов при матче в запасе
вчера, 22:04
Пивоваров о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Динамо» постарается взять реванш в понедельник. Сезон еще не закончился – рано его оценивать»
вчера, 21:57
Рекомендуем