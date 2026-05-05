  • «Зенит» играет в пенсионерский футбол, «Краснодар» – в современный. У Семака игроки намного сильнее, но он не может их связать в коллектив». Попов о командах
Алексей Попов: «Зенит» играет в пенсионерский футбол, «Краснодар» – в современный.

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов сравнил «Краснодар» и «Зенит», которые претендуют на чемпионский титул в Мир РПЛ.

После 28 туров «быки» опережают петербуржцев на один балл.

– В чем «Краснодар» превосходит «Зенит»?

– Он играет в намного более современный футбол, чем «Зенит». «Зенит» играет в пенсионерский футбол, в пешеходный.

Посмотрите, как играл «Краснодар» на Кубок с ЦСКА дома – просто загнали соперника. Они с первых минут включают интенсивную игру, пытаются, по крайней мере. Стараются играть в агрессивный футбол, на этом строятся их результаты и уверенность.

Поэтому они могут переломить ход матча и забивать во втором тайме, дожимать соперника – у них есть стабильная игра, они знают во что играют и как добиваться успеха.

– Можно ли сказать, что Мурад Мусаев выигрывает заочную тренерскую дуэль у Сергея Семака?

– Я думаю, что тут Мусаев выигрывает больше не в тренерской дуэли, на мой взгляд, а человеческими взаимоотношениями в коллективе.

У Семака намного сильнее игроки, а он не может их связать в единый коллектив. Какая-то проблема существует.

Почему они не слушают, почему они не могут прессинговать по всему полю, почему мы не видим игр, как «Зенит» побеждает со счетом 5:0 или 6:0? Мне это непонятно: люди выходят на поле, гол-два забьют и встают – все, им больше ничего не надо. Странная ситуация.

– Каких изменений вы ждете в «Зените», если он второй год подряд останется без чемпионства?

– Если только Карло Анчелотти придет, поможет клубу. Возможно, нужно состав менять, возможно есть какие-то футболисты, которые негативно влияют на командную игру.

А как профессионал, как тренер, как человек, Семак – достойная личность, – сказал Алексей Попов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Разница между современным и пенсионерским футболом в целое очко)
Ответ agentkuper
Ты прав, целое очко.
И 100 млн разница в стоимости состава...
Ответ agentkuper
Не очко обычно губит, а к одиннадцати (футболистам) Семак
Да не надо им ничего менять. Зенит силён исполнителями, у Быков командная игра лучше смотрится (за исключением промежутка апрель-май). Быкам бы пара/ тройка игроков не помешала бы, а то и кубок и чемпионат можно не вывезти. Семак и Мусаев молодые тренеры - тренеры лидирующих который сезон команд в РПЛ по разному видящие футбол . Пускай соревнуются. У нас есть на кого смотреть с постоянными заменами тренеров
Так у быков вся весенняя часть на морально-волевых с победными пенальти и голами на последних минутах.

Оно, конечно, Зенит смотреть тяжелее, но и у Краснодара какой-то невероятной игры уже давно нет, по старой памяти их хвалят, наверное.
Я и написал, что за исключением промежутка апрель-май...
Их агрессивная игра очень часто прощается судьями.
"пенсионеркий футбол" по итогам двух встреч ушатал современный.
ХЗ, тот же Зенит просто укатал ЦСКА, когда есть мотивация, то они разрывают, тогда как Краснодар последние туры отскакивает за счёт индивидуальных действий Кордобы, и решений арбитров, когда у Умярова за руку пенальти, а за руку Оласы - нет, или когда придумывают липовые удаления Педро в очных матчах, но не находят поводов для карточки за наступ на пах от Тормены.
Так Зениту аукнулся Оренбург . Пенальти не забитые и тд. И конечно ничья с Локо
Краснодар матч за матчем играют в регби. А Мажич и К закрывают на это глаза.
И уже не первый сезон. Да и не один Краснодар. Почему-то на допинге попался один Заболотный.
Результаты матчей между этими клубам говорят кто лучше.
Или кто за последние три года дольше на первом месте держится говорит кто лучше)
А титулы за последние 10 лет что говорят?
Современный футбол это тот который с судьями вместе?
Почему в пример игры Краснодара он приводит одну игру на кубок с ЦСКА? Почему не игру с Рубином, Акроном, Махачкалой, к примеру, где был абсолютно натужный и медленный футбол? Почему эти игры Краснодара не сравнить с играми Зенита против ЦСКА, Динамо, Спартака? В чью пользу будет такое сравнение? Какой-то неумный псевдоэксперт.
