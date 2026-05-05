Руслан Нигматуллин: «ЦСКА при Челестини – это плохо, провал. Увольнение напрашивалось, хуже не будет. Нужно было избавиться от балласта»

Руслан Нигматуллин: ЦСКА при Челестини – это провал.

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Сейчас любое решение будет направлено на то, чтобы улучшить ситуацию. То, что было с ЦСКА при Челестини, – это плохо, просто провал.

Увольнение швейцарского специалиста уже давно напрашивалось. Возможно, опоздали с этим решением. Хуже уже точно не будет.

ЦСКА нужно было избавиться от балласта», – сказал Руслан Нигматуллин.

