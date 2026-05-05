Руслан Нигматуллин: «ЦСКА при Челестини – это плохо, провал. Увольнение напрашивалось, хуже не будет. Нужно было избавиться от балласта»
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.
«Сейчас любое решение будет направлено на то, чтобы улучшить ситуацию. То, что было с ЦСКА при Челестини, – это плохо, просто провал.
Увольнение швейцарского специалиста уже давно напрашивалось. Возможно, опоздали с этим решением. Хуже уже точно не будет.
ЦСКА нужно было избавиться от балласта», – сказал Руслан Нигматуллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
6 комментариев
Осенью пророчили ЦСКА чемпионство и Челестини хвалили. Весной провал и его уже уволили, а кто-то ещё называет его балластом. От любви до ненависти, один шаг...
Челестини хвалить то было не за что. Кошмарили всех Кисляк, Глебов и Обляков. Потом подсдулись - травмы, слухи про Барселону, история с Мойзесом, уход Дивеева, приход Баринова, Акинфей заболел... Вот и результат.
Он сам в этом виноват. Ему все условия создали. Все! И дружбанов в штаб взяли, и даже жену в клуб устроили, и трансферные хотелки все удовлетворили, а в результате что? Предпоследнее место по набранным очкам в весенней части чемпионате...
Этому клоуну тоже перепадает за подмахивание в стратегической программе футбольного захолустья "Мочи иностранцев"?
Жаль, он в футбол играл. Я бы почитал рассуждения Царя))
Ну-ну, скоро увидим, что такое хуже для ЦСКА.
