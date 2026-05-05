  • Ташуев о Челестини: «Очередной тренер приезжает в Россию, зарабатывает деньги и уезжает. Фабио ничего не принес. Было несколько удачных матчей, не хватило мастерства перестроиться»
44

Сергей Ташуев: не скажу, что Челестини что-то принес РПЛ.

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей», поделился мыслями по поводу отставки Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Когда Челестини только пришел, меня спросили про него. Я сказал: «А кто это?». Немножко с юмором сказал про Чиполлино (смеется). Но мы действительно не знали, что это за специалист. Анализ перед его приглашением был не глубоким.

Не скажу, что Фабио что-то принес нашему чемпионату.

У ЦСКА были с ним яркие матчи, но это за счет того, что он поставил в состав быстрых молодых игроков на фланги. Когда соперники разобрались, зоны перекрыли, а нового ничего не появилось.

Сильный специалист понимает, что в футболе нужно играть по-разному, давать разные задачи игрокам в плане построения атак.

Челестини ничего не принес. Было несколько удачных матчей, и все. Дальше он уже не сумел перестроиться. Не хватило тренерского мастерства.

Очередной тренер приезжает в Россию, зарабатывает деньги и уезжает. Не он первый», – сказал Сергей Ташуев.

Давайте, немножко пошутим в стиле этого комнатного мэтра. Если Челестини это Чипполино, то Ташуев вполне себе тушёнка. Интересно, а что тушёнка принесла футболу?
Ответ agentkuper
Ну если только оставил «народные» футбольные деньги в России, за которые наши спецы так все переживают.
Ответ agentkuper
Принесла футболу количество клубов в своей "тренерской карьере" - больше 20
Как же спортс любит публиковать кряканье неудачников
Ответ mallowan
Сейчас ещё Пискля подтянется и устроит трэшь в наилегчайшем интеллектуальном весе).
Ответ mallowan
Комментарий скрыт
Как задолбали эти "эксперты"вылазят из всех щелей как только проблемы появляются у тренеров
Ответ Алексей Ненахов
Эти эксперты намекают: меня, меня возьмите! Я тоже хочу денег
Ответ persk
Российские тренеры за минималтную зарплату и борш на базе работают.
Приятно читать интервью тренера, который работает ради опыта, что бы передавать его через футболистов. Альтруизм Ташуева поражает!
Ответ Mark Borisovich
а еще представляете, он уезжает из страны, к себе домой, с заработанными деньгами, какая наглость!
Ответ Slava Mill
Доколе!!!
То ли дело у наших мэтров мастерства вагон.
Один намеренно коверкает фамилию иностранца (Чиполлино), другой высказывает откровенные расистские мнения (Понаморев, кажется) и все это взрослые люди, родившиеся и долго жившие в СССР, где вроде бы, была дружба народов, интернационал и всё такие. Что в головах у этих людей??
Ответ тот самый Кадрус
Зато как речь грамотно поставлена...
Ответ тот самый Кадрус
СССР нет уже 35 лет, люди подстраиваются по современные реалии. Теперь разница видна, человек раньше такого бы себе на позволил, как из внутренних ощущений, так и из-за внешнего осуждения. Времена изменились и капитализм делает из человека - животное.
Очередной россиянин бьет копытом, чтобы ему дали порулить и срубить бабок... самый близкий пример - Валера... пусть берут пример с Талалаева: вытащил команду из пердива и рвет стандарты... а всякие Ташуевы хотят на готовое залезть
Челестини принёс ЦСКА суперкубок. А сколько суперкобков принес Ташуев командам, которые тренировал? Ноль, то есть он по сравнению с Челестини нолевой тренер и потому ему лучше молчать в тряпочку.
Мне вот интересно, что эти гении из первого дивизиона дали футболу? Где их тактические революции и трофеи? Я вижу только зависть.
Очередной ноунейм никому не известный решил высказаться! вы то кому нужны) сильный тренер пердива
