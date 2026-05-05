Ташуев о Челестини: «Очередной тренер приезжает в Россию, зарабатывает деньги и уезжает. Фабио ничего не принес. Было несколько удачных матчей, не хватило мастерства перестроиться»

Сергей Ташуев: не скажу, что Челестини что-то принес РПЛ.

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей», поделился мыслями по поводу отставки Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Когда Челестини только пришел, меня спросили про него. Я сказал: «А кто это?». Немножко с юмором сказал про Чиполлино (смеется). Но мы действительно не знали, что это за специалист. Анализ перед его приглашением был не глубоким.

Не скажу, что Фабио что-то принес нашему чемпионату.

У ЦСКА были с ним яркие матчи, но это за счет того, что он поставил в состав быстрых молодых игроков на фланги. Когда соперники разобрались, зоны перекрыли, а нового ничего не появилось.

Сильный специалист понимает, что в футболе нужно играть по-разному, давать разные задачи игрокам в плане построения атак.

Челестини ничего не принес. Было несколько удачных матчей, и все. Дальше он уже не сумел перестроиться. Не хватило тренерского мастерства.

Очередной тренер приезжает в Россию, зарабатывает деньги и уезжает. Не он первый», – сказал Сергей Ташуев .

