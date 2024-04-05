Татуировки запретили судьям в России. Пирсинг и украшения тоже нельзя

Надо прятать.

Новое правило для российских рефери: теперь нельзя работать с «просматриваемыми элементами татуировок».

Дата – 2 апреля. Нет, это не розыгрыш.

Тату не должно быть видно. Украшения – совсем нельзя

По информации «СЭ», футбольным арбитрам сообщили следующее:

● Теперь татуировки обязательно нужно закрывать экипировкой. Их не должны увидеть участники матча или зрители.

● Еще одно напоминание: действует запрет на пирсинг, украшения или ювелирные изделия. При выполнении служебных обязанностей необходимо снимать. Это касается не только тех, кто работает на поле, но и арбитров ВАР.

Да, которые сидят в комнате. Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф», просто в шоке:

«Я/МЫ Юлия Веселова.

У кого из судей еще есть татуировки? Когда судил, у кого-то видел, но уже не помню. Но были такие, которые легко было спрятать.

Максимально странная новость. Ну, есть и есть. Какое-то ущемление: с бородой нельзя, с серьгой нельзя, с тату нельзя, с животом нельзя, с длинными волосами нельзя. Скоро заставят Кирилла Левникова крестик со свистка снять, а Василия Казарцева – розовые гетры?»

И не только он. Вот самые заплюсованные комментарии под новостью:

А как в других лигах? Не запрещено, но мало у кого есть

Запретов относительно тату, пирсинга или украшений в правилах ФИФА нет.

Судьям не запрещают иметь татуировки или отращивать бороду, хотя мало у кого такое есть. Рефери если и делают тату, то не на видном месте. Исключение: Марк Клаттенбург, который набивал на руках лого больших финалов, которые судил – ЛЧ-2016 и Евро-2016.

Строго нельзя только две вещи. Первая – головной убор, за исключением обязательного покрытия по религиозным причинам. Например, в 2017-м первой рефери в хиджабе стала Джавахир Робле. Сейчас работает в низших дивизионах Англии.

Вторая – солнцезащитные очки. По мнению ФИФА, они создают барьер для зрительного контакта с игроками и иллюзию плохого зрения у рефери.

Фото: ЖФК «Рязань-ВДВ»; Instagram/jawahir_roble