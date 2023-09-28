Главное из интервью Марио: обижен на ЦСКА, зря поехал в Бразилию. Не жалеет, что так праздновал гол за «Зенит»

Марио Фернандес впервые подробно высказался о том, что происходило с ним в межсезонье и на старте нового чемпионата. Он дал большое интервью Sport24. Рассказал о причинах ухода из ЦСКА, тяжелом периоде в Бразилии и обстоятельствах перехода в «Зенит».

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Зря поехал в Бразилию, по делу просил 365 тысяч за выкуп, не жалеет о праздновании на стадионе ЦСКА

● Марио считает, что ЦСКА сам решил не возвращать его после отъезда в Бразилию. Говорит, что поначалу хотел только туда: «Я подписал бумаги о расторжении контракта с ЦСКА. Договоренность была такая: подписываю эти документы, но могу вернуться в ЦСКА, клуб не будет закрывать двери передо мной. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию – вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны «Зенита» – вскоре после ЧМ-2022. Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА». Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения».

● Фернандес называет ошибкой отрезок в Бразилии, он так и не адаптировался к футболу и шуму вокруг него в родной стране: «Уехать играть в Бразилию – самая большая ошибка. Вспоминаю свой 2011-й: я приехал в Россию и, как бы сложно ни было, максимально адаптировался к новой для себя стране. А вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык снова к жизни и игре там. Здесь, в России, все как-то понятнее. Тут я счастлив».

Защитник «Зенита» рассказал, что его напрягали атаки болельщиков в соцсетях, в том числе сообщения с угрозами жизни родственникам, необходимость пережидать вспышки агрессии, если команда проиграла пару матчей, боязнь за то, что фанаты могут узнать домашний адрес. Он признался, что после десяти лет карьеры в России ему было трудно адаптироваться обратно к бразильскому стилю футбольной жизни.

● Бразилец объяснил, как появились 365 тысяч евро за выкуп у «Интернасьонала» – по его словам, «пункт ради справедливости» для бразильского клуба. Об этом условии для клубов из другой страны просил сам игрок, он и сейчас считает условия справедливыми: «Речь идет не о пяти миллионах евро, не о трех, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером». Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь – всего 365 тысяч! Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть».

● В словах Марио видна обида на ЦСКА – он недоволен публичными заявлениями со стороны клуба. «Так, как следовало бы, переговоры действительно не провели. ЦСКА имел право не хотеть возвращать меня, объяснив это как-то так: «Марио уже старый, он не будет отдаваться на полную. Мы нацелены на подписание более молодых игроков». Не захотели бы моего возвращения по спортивным, физическим показателям — пожалуйста. Но после этого произносить огромное количество нехороших вещей обо мне, на мой взгляд, неправильно».

Бразилец повторил позицию, которой придерживался изначально: о том, что переговоры с «Зенитом» начал только после срыва варианта с ЦСКА.

● Фернандес не считает неуважением то, как он праздновал гол «Зенита» в концовке матча с ЦСКА – когда рванул к углу поля со скамейки запасных, чтобы поздравить партнеров на поле. «Конечно, я понимал, насколько тяжелым будет этот день. Большого давления ожидал. Был рад, что в конце «Зенит» сравнял счет. Мне не кажется, что я проявил к кому-то неуважение. Это была сложная игра, мы приехали за победой. Забить никак не удавалось. И когда в концовке такого эмоционального матча Дуглас забил, конечно же, я был счастлив. И просто побежал праздновать, поздравить своего друга и партнера по команде».

Марио признается, что не ощутил неприязни со стороны игроков ЦСКА, что у него в команде осталось много друзей, и он был рад с ними увидеться и тепло поздороваться. Он говорит, что не понял, зачем из фотографии, где Игорь Акинфеев смотрит в другую сторону, когда бразилец подходит за рукопожатием, «создавать такой шум», раз она не отражает сути момента – на видео заметно, что как только вратарь заметил Фернандеса, они действитель пожали друг другу руки с улыбками.

Как Марио начал в «Зените»?

Фернандес дебютировал за петербургский клуб в кубковом матче против «Ахмата» в конце июля, когда вышел на последние полчаса, затем отыграл примерно столько же в концовке матча РПЛ против «Ростова» (зенитовцы потеряли очки – 1:1) и второй тайм целиком в Премьер-лиге с «Динамо» (поражение 2:3).

Затем Марио стал появляться на правом фланге в основе, с середины августа у него семь выходов в старте, но пока ни одного полного матча. Как правило, Сергей Семак меняет его в середине второго тайма.

Результативных действий у бразильца в «Зените» пока нет.

При этом в командные взаимодействия Фернандес уже хорошо интегрирован , на это в разборе матча «Зенит» – «Локомотив» обращал внимание автор Sports.ru Илья Васильев. Важнее всего, что правый фланг в конфигурации с Марио как отвечающим за бровку в 3-5-2 и Вячеславом Караваевым в роли правого центрального защитника позволяет создавать в этой зоне перегруз, с которым трудно справляться соперникам.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков