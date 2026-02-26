  • Спортс
  • У «Ман Сити» наибольшие расходы на зарплаты в Европе в 2025 финансовом году – 557 млн евро. «Барселона» и «ПСЖ» – в тройке, «Ливерпуль» – 5-й, «МЮ» – 8-й, «Интер» – 15-й
119

У «Ман Сити» наибольшие расходы на зарплаты в Европе в 2025 финансовом году – 557 млн евро. «Барселона» и «ПСЖ» – в тройке, «Ливерпуль» – 5-й, «МЮ» – 8-й, «Интер» – 15-й

В «Ман Сити» самые высокие расходы на зарплаты в Европе.

Больше всех в Европе на зарплаты расходует «Манчестер Сити».

УЕФА назвал 25 клубов, выплативших футболистам и персоналу наибольшие суммы в 2025 финансовом году.

В список вошли:

1. «Манчестер Сити» – 557 млн евро.

2-3. «Барселона» – 551 млн евро.

2-3. «ПСЖ» – 551 млн евро.

4. «Реал» – 514 млн евро.

5. «Ливерпуль» – 509 млн евро.

6. «Челси» – 445 млн евро.

7. «Бавария» – 443 млн евро.

8. «Манчестер Юнайтед» – 416 млн евро.

9. «Арсенал» – 413 млн евро.

10. «Тоттенхэм» – 318 млн евро.

11. «Астон Вилла» – 309 млн евро.

12. «Ньюкасл» – 289 млн евро.

13. «Атлетико» – 280 млн евро.

14. «Боруссия» – 268 млн евро.

15. «Интер» – 260 млн евро.

16. «Ювентус» – 245 млн евро.

17. «Байер» – 209 млн евро.

18. «Лейпциг» – 202 млн евро.

19. «Ноттингем Форест» – 192 млн евро.

20. «Милан» – 189 млн евро.

21. «Вест Хэм» – 187 млн евро.

22. «Эвертон» – 182 млн евро.

23. «Фулхэм» – 180 млн евро.

24-25. «Лион» – 178 млн евро.

24-25. «Галатасарай» – 178 млн евро.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме26257 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
119 комментариев
Ладно Сити, но Барса то КАК?!
Они же должны ужиматься и экономить, ничего я видно в экономии не понимаю(
Ответ Александр Григорьев_1116135035
Ладно Сити, но Барса то КАК?! Они же должны ужиматься и экономить, ничего я видно в экономии не понимаю(
а рычаги тебе на что? + Лапорта отлично подрабатывает мойщиком полов, явно половина расходов с его зп
Ответ Александр Григорьев_1116135035
Ладно Сити, но Барса то КАК?! Они же должны ужиматься и экономить, ничего я видно в экономии не понимаю(
Комментарий скрыт
Ахахаха,, в Мадрид идут наемники за деньгами, говорили они, а в Барселоне воспитанники играют за эмблему, ахахахахахахах
Ответ igorkruglov
Ахахаха,, в Мадрид идут наемники за деньгами, говорили они, а в Барселоне воспитанники играют за эмблему, ахахахахахахах
Комментарий скрыт
Ответ Тимур Рашидов
Комментарий скрыт
Ну да, уефа же нам врать будет, цифры выдумывать
Ай Лапорта, вот же чертов гений! Умно экономит, не продает активы и будущее, играет за счет Ла Масии! 👍 👍 👍
Ответ Корреш
Ай Лапорта, вот же чертов гений! Умно экономит, не продает активы и будущее, играет за счет Ла Масии! 👍 👍 👍
Комментарий скрыт
Ответ Корреш
Ай Лапорта, вот же чертов гений! Умно экономит, не продает активы и будущее, играет за счет Ла Масии! 👍 👍 👍
Это всякие долги, вероятнее всего. По capology намного меньше цифры
Чето какие то нереальные цифры. Взять ту же Барсу, 550 лямов на 23 человека, это где то около 24 лямов на рыло. Понятно, что есть несколько человек у которых может чуть больше. Но все равно чето слишком много. Да в ПСЖ вряд ли средняя ЗП тоже 24 лямов, хотя там может премии за победу в ЛЧ норм дали.
Ответ Men77
Чето какие то нереальные цифры. Взять ту же Барсу, 550 лямов на 23 человека, это где то около 24 лямов на рыло. Понятно, что есть несколько человек у которых может чуть больше. Но все равно чето слишком много. Да в ПСЖ вряд ли средняя ЗП тоже 24 лямов, хотя там может премии за победу в ЛЧ норм дали.
Так налоги кто платит? 24 ляма зарплата - это 13-14 чистыми, Где-то и меньше
Ответ JuVero
Так налоги кто платит? 24 ляма зарплата - это 13-14 чистыми, Где-то и меньше
Ты думаешь 13-14 чистыми это мало? 😁 В Барсе кроме Левы, Ямаля, Френки и может Рафиньи никто даже 10 лямов чистыми не получает)
Было бы интересно посмотреть ЗП ведомость.
Политику Челси оправдывали тем, что у игроков небольшие зарплаты (относительно других топ клубов), а по факту выходит что платят больше Арсенала, Баварии, МЮ и тд. Непонятно, может на расходы персонала такие большие выплаты уходят.
Ответ Headhunter14
Было бы интересно посмотреть ЗП ведомость. Политику Челси оправдывали тем, что у игроков небольшие зарплаты (относительно других топ клубов), а по факту выходит что платят больше Арсенала, Баварии, МЮ и тд. Непонятно, может на расходы персонала такие большие выплаты уходят.
Скорее у Челси просто игроков в полтора раза больше
Астон Вилла – 309 млн евро это конечно весело
Ответ Baito Iosip
Астон Вилла – 309 млн евро это конечно весело
Любят брать в аренду высокооплачиваемых игроков)
Ответ Baito Iosip
Астон Вилла – 309 млн евро это конечно весело
Что тут удивляет? Что могут себе позволить?
Я два года уже почти как пристально слежу за Барселоной, совершенно непонятно кому там платить такие зарплаты. Педри, Рафинья, ну Ямаль, возможно де Йонг (но уже не так очевидно), кому ещё-то? Вратарь хороший, но вряд ли ему 20 млн платят.
Ответ kvn9
Я два года уже почти как пристально слежу за Барселоной, совершенно непонятно кому там платить такие зарплаты. Педри, Рафинья, ну Ямаль, возможно де Йонг (но уже не так очевидно), кому ещё-то? Вратарь хороший, но вряд ли ему 20 млн платят.
Да бредятина это, летом еще была инфа что у мадрида самая жирная платежка с контрактом Мбаппе, а еще у них трансферы были. У сити с псж по 3 состава, а у Барсы по сути зеленая молодежь, кому там платить.
Ответ BurBon
Да бредятина это, летом еще была инфа что у мадрида самая жирная платежка с контрактом Мбаппе, а еще у них трансферы были. У сити с псж по 3 состава, а у Барсы по сути зеленая молодежь, кому там платить.
Так вот и я удивляюсь. Хотя это же из отчётов берётся, возможно старые контракты Лёвы, Штегена влияют.
Все молодцы - все старались 🍷🍷🍷
Милан в одном ряду с аутсайдерами АПЛ))
ну как бы предсказуемо
