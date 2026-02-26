У «Ман Сити» наибольшие расходы на зарплаты в Европе в 2025 финансовом году – 557 млн евро. «Барселона» и «ПСЖ» – в тройке, «Ливерпуль» – 5-й, «МЮ» – 8-й, «Интер» – 15-й
Больше всех в Европе на зарплаты расходует «Манчестер Сити».
УЕФА назвал 25 клубов, выплативших футболистам и персоналу наибольшие суммы в 2025 финансовом году.
В список вошли:
1. «Манчестер Сити» – 557 млн евро.
2-3. «Барселона» – 551 млн евро.
2-3. «ПСЖ» – 551 млн евро.
4. «Реал» – 514 млн евро.
5. «Ливерпуль» – 509 млн евро.
6. «Челси» – 445 млн евро.
7. «Бавария» – 443 млн евро.
8. «Манчестер Юнайтед» – 416 млн евро.
9. «Арсенал» – 413 млн евро.
10. «Тоттенхэм» – 318 млн евро.
11. «Астон Вилла» – 309 млн евро.
12. «Ньюкасл» – 289 млн евро.
13. «Атлетико» – 280 млн евро.
14. «Боруссия» – 268 млн евро.
15. «Интер» – 260 млн евро.
16. «Ювентус» – 245 млн евро.
17. «Байер» – 209 млн евро.
18. «Лейпциг» – 202 млн евро.
19. «Ноттингем Форест» – 192 млн евро.
20. «Милан» – 189 млн евро.
21. «Вест Хэм» – 187 млн евро.
22. «Эвертон» – 182 млн евро.
23. «Фулхэм» – 180 млн евро.
24-25. «Лион» – 178 млн евро.
24-25. «Галатасарай» – 178 млн евро.
Они же должны ужиматься и экономить, ничего я видно в экономии не понимаю(
Политику Челси оправдывали тем, что у игроков небольшие зарплаты (относительно других топ клубов), а по факту выходит что платят больше Арсенала, Баварии, МЮ и тд. Непонятно, может на расходы персонала такие большие выплаты уходят.