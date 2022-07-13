«Спартак» расстается с Каттани: его не отпускали из «ПСЖ», подписал 9 игроков за полгода, из-за ухода грустит даже Федун

«Спартак» объявил об уходе спортивного директора.

«Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака», принял решение покинуть наш клуб. Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе».

Клуб поблагодарил итальянского менеджера за профессионализм, отметил вклад в победу в Кубке России и значительное омоложение команды. По словам из заявления, Каттани готов консультировать команду удаленно.

А ведь еще месяц назад Лука говорил, что хочет остаться.

Да и гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков 13 июня (ровно за месяц до ухода Каттани) заверял, что спортивный директор «нацелен на работу и не планирует никуда уходить».

Каттани не отпускали из «ПСЖ». Но в «Спартаке» прислушались к его стратегии

Да-да, до «Спартака» Каттани работал в «ПСЖ». Оттуда его и позвали – судя по всему, Франко Камоцци (Зарема еще в 2020-м хвасталась связями агента в «ПСЖ»).

Сам Лука говорит, что из Парижа его отпускать не хотели.

«Я должен признаться, что допустил одну ошибку. Я думал, что в «ПСЖ» будет достаточно позвонить и сказать, что у меня есть другой вариант. Оказалось иначе. Меня не хотели отпускать. И это было неожиданно, в положительном смысле».

При этом со «Спартаком» отношения сложились не сразу – Каттани не был уверен, что он и клуб подходят друг другу.

«Если серьезно, то в свое время, когда мы знакомились, «Спартак» попросил меня подготовить информацию о том, какими я вижу клуб и команду. Как и что можно улучшить, над какими моментами надо работать. Считаю, что я предложил хорошо подготовленную и подробную модель, в которой было много информации и вдохновения.

Я ждал обратной связи. Отправлял сообщения с вопросом, понравилась ли моя стратегия, но не получал ответа. Позже я увидел ответ на футбольном поле. Мне не сказали «да» или «нет», но я увидел, что клуб принял те предложения, которые я отправлял. И это был лучший ответ, который можно было получить».

Главные цели – сократить отставание от «Зенита» и подписывать молодых россиян

Уже на первой пресс-конференции спортивный директор озвучил задачи, которые будет решать в «Спартаке».

«Пока нам нужно сократить расстояние до «Зенита». Сейчас задача – найти правильный вектор развития с хорошими российскими футболистами. С приходом нового хорошего российского футболиста мы сокращаем расстояние до «Зенита».

«Если есть хороший российский футболист на рынке, он должен быть в «Спартаке». Свинов, Хлусевич и Классен – хорошие примеры. Основная моя работа – подписывать российских игроков.

Важно быстро нащупать командную химию, которая позволит нам подняться в таблице – потому что девятое место это очень плохо. Так что моя главная задача сейчас – найти баланс между этими направлениями. Это не так-то просто: скупать перспективных российских игроков и учитывать сиюминутные цели команды».

С сиюминутными целями получилось не очень – победа в кубке нивелировалась 10-м местом в РПЛ. Но вот с омоложением все прошло неплохо. Еще зимой «Спартак» подписал четверых россиян моложе 23 лет, 24-летних Николсона и Мартинса, 26-летнего Чернова.

Кого привел Каттани

• Двух тренеров: Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль, оба оказались в «Спартаке» благодаря связям Каттани. Академию клуба возглавил тоже неочевидный герой – бывший игрок сборной Алжира Антар Яхья.

«Пока я спортивный директор «Спартака», в клубе не будет тренера, который хочет пополнить счет или играть в гольф. Тренер должен понимать, что придется страдать. Нужна высочайшая подготовленность, желание».

• Готовых звезд РПЛ – полузащитников Мацея Рыбуса и Антона Зиньковского (у обоих пока только матч за Суперкубок).

• Пару легионеров: Шамара Николсона (25 лет, 15 матчей, 8 голов) и Кристофера Мартинса (25 лет, 13 матчей, 1 гол).

• А также молодых российских игроков: Даниила Хлусевича (21 год, 11 матчей), Данила Пруцева (22 года, 9 матчей), Леона Классена (22 года, 3 матча), Никиту Чернова (26 лет, 7 матчей), Илью Свинова (21 год, уже уехал в аренду в «Факел»).

Победа в кубке – главное достижение

По долгосрочным целям пока судить рано, поэтому ярчайший момент Каттани в «Спартаке» – победа в Кубке России. Сразу после завершения финала итальянец сел прямо на поле и закурил с чувством выполненного долга.

А через пару дней назвал это одним из самых приятных моментов в карьере:

«Сразу по приезду я говорил, что хочу помочь «Спартаку» снова одерживать победы. И когда я видел счастливые заполненные «Лужники» – это был, наверное, самый счастливый момент в моей футбольной карьере. И я очень хочу видеть всех этих людей снова счастливыми».

Федун называет лучшим спортивным директором. Пока Лука передает управление Реброву

Кажется, грустит даже Леонид Федун, который обычно легко прощается с руководящим персоналом.

«В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», – сказал владелец клуба.

Искать замену Каттани пока не планируют – исполняющим обязанности спортивного директора станет Артем Ребров. По информации «Матч ТВ», сам Лука в ближайшее время уезжать из Москвы не планирует и займется передачей дел.

Истинные причины его ухода пока неизвестны.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; VK/fcsm_official