«Интер» в 4-й раз выиграл 25+ матчей из 33 первых в чемпионате

«Интер» разгромил «Кальяри» (3:0) в 33-м туре чемпионата Италии.

«Нерадзурри» в 4-й раз выиграли не менее 25 матчей из 33 первых в сезоне Серии А.

Ранее это удалось им в сезоне-2023/24 (27 матчей), 2006/07 (26) и 1988/89 (25).

В текущем турнире «Интер» лидирует в таблице, опережая на 12 очков «Наполи», у которого на игру меньше.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Поздравляю с чемпионством
