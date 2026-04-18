  Альба про 0:1 с «Сочи»: «Ростов» пропускает такой гол не в первый раз. Говорили, тренировали, показывали 150 раз»
Альба про 0:1 с «Сочи»: «Ростов» пропускает такой гол не в первый раз. Говорили, тренировали, показывали 150 раз»

Тренер «Ростова» Джонатан Альба оценил поражение от «Сочи» (0:1) в Мир РПЛ.

— Проиграли на последних минутах. Пропускаем такой гол не в первый раз. Говорили, тренировали, показывали 150 раз. Мы создавали моменты. Начало было ровное, потом были хорошие моменты, во втором тайме у нас тоже были моменты и с игры, и со стандартов.

Что было после перерыва? Надо спокойно посмотреть, больше проигрывали подборы после борьбы. Проанализируем, попробуем решить наши проблемы к следующей игре.

— Не было ли ощущения, что «Ростов» выходит на второй тайм, думая, что есть уже результат, может быть, ничья, есть шанс забить?

— Нет, мы говорили об этом в перерыве, – сказал Альба.

Пропущенный гол, следствие снижения концентрации игроков Ростова и ошибка вратаря. Была довольно длинная подача и удар головой с линии вратарской площади. Современные вратари практически не играют на выходах.
Если за 150 раз игроки так ничего и не поняли, то может плохо говорили и показывали?
Да видали мы, чо они на тренировках делают. То гиросы едят, то в бильярд играют. За это главное аналитику ещё и деньги платят, а игры у нас так и нет.
Даже при том, что Валера бросил команду за 5 дней до возобновления чемпа, то при нем игроки знали, что от них требуют, была схема, тактика. Арташес был президентом
К Карпину можно по-разному относиться, но он умел, в случае необходимости, "закрутить гайки", у Альбы этого умения, очень похоже на то, просто нет.
А чем же это слуяайный гол? Забит на классе. Закинули мяч в небо,а откуда Зайка прибежал никто так и не знает,может кто-то его напугал.. Он вообще-то убегал от кого-то, а на пути мяч.Перый гол забил.. Дальше КС . Для Осинькина пройти дело принципа
Езжай домой, или в сборную 😊, испанец
