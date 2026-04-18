Альба про 0:1 с «Сочи»: «Ростов» пропускает такой гол не в первый раз. Говорили, тренировали, показывали 150 раз»

Альба про 0:1 с «Сочи»: «Ростов» пропускает такой гол не в первый раз.

Тренер «Ростова » Джонатан Альба оценил поражение от «Сочи » (0:1) в Мир РПЛ .

— Проиграли на последних минутах. Пропускаем такой гол не в первый раз. Говорили, тренировали, показывали 150 раз. Мы создавали моменты. Начало было ровное, потом были хорошие моменты, во втором тайме у нас тоже были моменты и с игры, и со стандартов.

Что было после перерыва? Надо спокойно посмотреть, больше проигрывали подборы после борьбы. Проанализируем, попробуем решить наши проблемы к следующей игре.

— Не было ли ощущения, что «Ростов» выходит на второй тайм, думая, что есть уже результат, может быть, ничья, есть шанс забить?

— Нет, мы говорили об этом в перерыве, – сказал Альба.