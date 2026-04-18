Альба про 0:1 с «Сочи»: «Ростов» пропускает такой гол не в первый раз. Говорили, тренировали, показывали 150 раз»
Тренер «Ростова» Джонатан Альба оценил поражение от «Сочи» (0:1) в Мир РПЛ.
— Проиграли на последних минутах. Пропускаем такой гол не в первый раз. Говорили, тренировали, показывали 150 раз. Мы создавали моменты. Начало было ровное, потом были хорошие моменты, во втором тайме у нас тоже были моменты и с игры, и со стандартов.
Что было после перерыва? Надо спокойно посмотреть, больше проигрывали подборы после борьбы. Проанализируем, попробуем решить наши проблемы к следующей игре.
— Не было ли ощущения, что «Ростов» выходит на второй тайм, думая, что есть уже результат, может быть, ничья, есть шанс забить?
— Нет, мы говорили об этом в перерыве, – сказал Альба.
Что делать с Челестини?5069 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Даже при том, что Валера бросил команду за 5 дней до возобновления чемпа, то при нем игроки знали, что от них требуют, была схема, тактика. Арташес был президентом
Езжай домой, или в сборную 😊, испанец
