Селюк о «Спартаке»: «За 3,5 млн купить Сауся – это надо быть идиотом, деньги на ветер. Лимит разгоняет цены на россиян, каждый, кто попадает по мячу, теперь говорит: «Хочу зарплату миллион»
«За 3,5 миллиона купить Сауся – это надо быть идиотом. Хлусевича отдали в аренду бесплатно.
Где Саусь? Не играет. Три с половиной миллиона просто выбросили на ветер. Для чего платить деньги? Для чего покупать такого игрока?
Ощущение, что группа коррупционеров это все хочет сделать. Лимит на легионеров только разгоняет цены на российских футболистов. Каждый футболист, который еле попадает по мячу, теперь говорит: «Хочу зарплату миллион». А куда он идет? В швейцарский клуб, где ему максимум полтора дадут», – сказал агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
В рамках программы поддержки регионального футбола. Балтике очень даже не лишним 350 млн. руб. )) Ну а фигли они свои ручки потянули за игроком который полсезона в РПЛ отыграл? Никто не просил.