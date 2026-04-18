  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Селюк о «Спартаке»: «За 3,5 млн купить Сауся – это надо быть идиотом, деньги на ветер. Лимит разгоняет цены на россиян, каждый, кто попадает по мячу, теперь говорит: «Хочу зарплату миллион»
Селюк о «Спартаке»: «За 3,5 млн купить Сауся – это надо быть идиотом, деньги на ветер. Лимит разгоняет цены на россиян, каждый, кто попадает по мячу, теперь говорит: «Хочу зарплату миллион»

«За 3,5 миллиона купить Сауся – это надо быть идиотом. Хлусевича отдали в аренду бесплатно.

Где Саусь? Не играет. Три с половиной миллиона просто выбросили на ветер. Для чего платить деньги? Для чего покупать такого игрока?

Ощущение, что группа коррупционеров это все хочет сделать. Лимит на легионеров только разгоняет цены на российских футболистов. Каждый футболист, который еле попадает по мячу, теперь говорит: «Хочу зарплату миллион». А куда он идет? В швейцарский клуб, где ему максимум полтора дадут», – сказал агент.

Что делать с Челестини?5067 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoДмитрий Селюк
logoСпартак
logoСоветский спорт
агенты
лимит на легионеров
logoДаниил Хлусевич
logoВладислав Саусь
logoпремьер-лига Россия
logoденьги
86 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наберут россиян и потом не покупают селюковских африканцев, безобразие
Ответ gukmamop
Полярность комментариев на спортсе иногда просто поражает. Причем от одних и тех же людей частенько. Если бы слова Селюка озвучил бы условный Слуцкий, то респектовали бы всем сайтом. Но поскольку это сказал плохой Селюк, то начнем доказывать что уж лучше так, чем с его африканскими бревнами, которые правда и денег раз в 10 меньше просят и выхлоп тот же дадут
Ответ Пашка Донофф
Велик и разнообразен животный мир
Насчет Сауся Селюк прав. Балтика его безболезненно заменила на Рядно. Какой ценник у этого парня? Кто знает?)) Селюк еще про Самошникова забыл. Тот, по моему, даже подороже Сауся обошёлся? А толку столько же)) Наблюдая сейчас Хлусевича в Грозном, не трудно убедиться, что тот ничуть не хуже этих двух. А может даже и получше))
Ответ Kit244098
Ну Саусь в основном справа играл, а Рядно слева, но суть верная)
Ответ Kit244098
Короче, Балтика поимела с нашего, кб спартачка € 4, 0 млн со всякими дополнительными плюшками. Развели калининградцы наш спартачок за кусочек сахара. Нашему, кб спартачку это не в первой, так обделываться на трансферах, уже все привыкли.
Селюк бы за 175р привез двух намибийцев минимум
Ответ Аль Шинник
и они были бы не хуже Сауся.
так зачем платить больше?
Ответ Alex Slobodskikh
Так зачем везти за деньги нонейм намибийцев?
А я вот пока читал вспомнил еще Самошникова за 4 млн
Ответ Amsterdam86
На ту же самую позицию.)
Самое смешное, что Саусь и Самошникова - дублеры аж самого Денисова.. оба куплены вполне за приличные деньги. Оба не играют. ’’Спартак’’ верен себе.
Деньги на ветер - это покупать подопечных Селюка, большинству из которых цена 4 редиски
Что то я не понял последнюю фразу: игрок просит миллион, а швейцарский клуб ему даёт полтора мллиона?
"Для чего платить деньги?"
В рамках программы поддержки регионального футбола. Балтике очень даже не лишним 350 млн. руб. )) Ну а фигли они свои ручки потянули за игроком который полсезона в РПЛ отыграл? Никто не просил.
Ответ Balt
Вы правы)
Ответ Алексей Тонковидов
Конате, Гогуа?
Видимо все просто не оценили талант)
Ответ Алексей Тонковидов
Где, забыл дописать
а если бы лимит был только 3 легионера на поле, то было бы больше предложение русских и цена их тогда резко упадёт. Саусь будет стоить 1 млн
Ответ don Valentino
Ценник (потенциально) может упасть лишь лет через 10 не ранее и то при совпадении сразу большого числа переменных. У нас же даже горизонт событий в 5 лет в тумане. А вот цены уже взлетели и будут лишь расти.
Ответ don Valentino
Ээ это не так работает, если ужесточать лимит (как со следующего года), то сначала вырастут цены на россиян из-за ограниченного пула игроков, а потом когда-то мы будем смотреть на ещё менее квалифицированных футболистов. Потому что обычно сначала учишь людей, потом они играют - это программы как в Германии, Испании и Франции на десятилетия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем