Самые популярные футболисты РПЛ по версии игроков в Fantasy: Дивеев нужнее всех, впечатляет вера в Изидора из «Локо»

В топе вратарей парень, с которым вы вряд ли знакомы.

На Sports.ru запустился обновленный фэнтези – сегодня стартует турнир по РПЛ!

Многие команды уже собраны (но вы еще успеваете, дедлайн – в 19:00). Давайте посмотрим, кого наши пользователи больше всего хотят видеть в своих составах.

Пройдемся по позициям и покажем вам самых популярных игроков – это данные к полуночи 15 июля, меньше чем за сутки до первого матча нового сезона.

• Двоих самых звездных вратарей лиги берут активнее всего – логично. Заметное преимущество в выборе Сафонова, вероятно, из-за того, что Акинфеев стоит на 0,5 больше (6,5 – самый дорогой в лиге).

• Ломаев и Лантратов – шлейф предыдущего сезона. Оба вратаря в средних клубах набирали много, тот же расчет и сейчас.

• Стоп-стоп, Владимир Панов? Наверняка спрашиваете вы, если не играете в фэнтези сами. А если играете часто, наверняка догадались: это вратарь из категории самых доступных. 18-летний кипер стоит 4,5 – каждый сезон в топе есть кто-то, кого берут за фамилию из списка самых дешевых, чтобы заполнить вакансию, но оставить побольше на полевых. Так вратарь «Урала» Панов стал чуть более знаменитым.

• Дивеев – самый очевидный выбор для наших пользователей, ни у кого нет процента выше. Учитывая, что возможности ЦСКА сейчас под вопросом – смело, хотя в сумме с Акинфеевым и регулярными ударами из штрафной и со штрафных уже более объяснимо.

• Игроки в фэнтези делятся на два типа: кто-то предпочитает атакующих защитников и чаще выбирает фланговых (идеальный пример – Марио Фернандес, который и за сухой матч получит, и всегда с хорошими шансами на ассист), кто-то больше верит в игру на ноль. В нашем топе больше тех, от кого стоит ждать созидательных очков.

• Люди верят в креатив от зенитовских бразильцев – наверняка не зря. Жаль, что не добавляют очков за праздничные танцы после голов.

• Вера в Промеса (как и в Джикию) – одно и самых стабильных качеств у тех, кто переживает за «Спартак». Его берут почти так же активно, как зенитовцев.

• Захарян и Сперцян спрогрессировали в прошлом сезоне и поэтому заметно подорожали (Арсен по цене теперь вообще в топ-3 лиги на позиции как раз с Клаудиньо и Малкомом – 8,5), но все равно очень нужны в командах.

• Пожалуй, самый неожиданный пункт – такое уверенное лидерство Изидора. Видимо работает сила весеннего впечатления и уверенность, что больше забивать в «Локомотиве» некому.

• Только топ нападающих полностью состоит из игроков с первой страницы списка – а значит самых дорогих. Кассьерра единственный из форвардов РПЛ стоит 8,5 (а всего таких игрока четыре, троих мы перечислили выше), а сомнения в том, что Матео и Сергеев далеко не всегда будут на поле вместе, фэнтези-игроков смущают мало.