Пеп о 9 очках отставания от «Арсенала»: «Это не конец. Продолжаем бороться. У «Ман Сити» невероятный командный дух»

Пеп о 9 очках отставания от «Арсенала»: это не конец, «Сити» продолжает бороться.

Тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, выбыли ли «горожане» из чемпионской гонки в АПЛ .

В субботу «Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом » (1:1) и после 30 матчей отстает от лидирующего «Арсенала » на 9 очков при игре в запасе.

«Нет, это не конец. Мы не проиграли. Мы продолжаем [бороться]. У нас невероятный командный дух, и мы бились после того, как приложили массу усилий в Мадриде (0:3).

Мы играли гораздо лучше. Не только в плане статистики, но и эмоций. У нас невероятная команда. Мы играем очень хорошо. Игроки идут до самого конца, так что мы продолжаем», – сказал Гвардиола.