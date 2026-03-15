Пеп о 9 очках отставания от «Арсенала»: «Это не конец. Продолжаем бороться. У «Ман Сити» невероятный командный дух»
Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, выбыли ли «горожане» из чемпионской гонки в АПЛ.
В субботу «Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и после 30 матчей отстает от лидирующего «Арсенала» на 9 очков при игре в запасе.
«Нет, это не конец. Мы не проиграли. Мы продолжаем [бороться]. У нас невероятный командный дух, и мы бились после того, как приложили массу усилий в Мадриде (0:3).
Мы играли гораздо лучше. Не только в плане статистики, но и эмоций. У нас невероятная команда. Мы играем очень хорошо. Игроки идут до самого конца, так что мы продолжаем», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
Другие топ клубы АПЛ мечтают в четверку залезть, а тут второе место считают провалом )
Я уже с интересом смотрю в следующий сезон.
Да,ПСЖ им отвесил сочных чапалахов и Ньюкасл ещё добил.
Но на матч с Сити они могут собраться.
Арсенал сам еле еле моменты создаёт,что будет на Этихаде,абсолютно непредсказуемо.
Матч с Виллой будет на Этихаде,поэтому особенно рассчитывать на потерю очков там не стоит.
Хотя...
Этот Сити непредсказуем вообще.
Гвардиола перед «Вест Хэмом»: «Завоевать титул АПЛ сложнее всего. Потеряем очки – все кончено. Права на ошибку нет»