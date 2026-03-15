  • Пеп о 9 очках отставания от «Арсенала»: «Это не конец. Продолжаем бороться. У «Ман Сити» невероятный командный дух»
Пеп о 9 очках отставания от «Арсенала»: «Это не конец. Продолжаем бороться. У «Ман Сити» невероятный командный дух»

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, выбыли ли «горожане» из чемпионской гонки в АПЛ.

В субботу «Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и после 30 матчей отстает от лидирующего «Арсенала» на 9 очков при игре в запасе.

«Нет, это не конец. Мы не проиграли. Мы продолжаем [бороться]. У нас невероятный командный дух, и мы бились после того, как приложили массу усилий в Мадриде (0:3).

Мы играли гораздо лучше. Не только в плане статистики, но и эмоций. У нас невероятная команда. Мы играем очень хорошо. Игроки идут до самого конца, так что мы продолжаем», – сказал Гвардиола.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
59 комментариев
Посмотрел календарь МС. Реал-Арсенал-Ливерпуль-Челси-Арсенал:) Офигеть конечно:)
Как болельщик Арсенала говорю - это не все, пока есть математические шансы, это еще не конец, зная как может учудить Арсенал
Арсенал уже находился месяц назад в той самой «боттлерской» позиции, когда потеряли очки с 20 местом, а Сити был в двух от них. Все эксперты тогда уже кричали, что у Арсенала как всегда задрожали колени и они опять сольют. После были труднейшие матчи с ТТХ, Челси, Брайтоном и Эвертоном. В итоге 12/12, а отрыв увеличился до 9 очков. Если и сливать то только тогда. Сейчас даже пару необязательных ничьих с Сити в такой форме не кажутся чем-то проблематичным, учитывая их календарь
Да не, кажется уже все, тут гонка завершена. Второе место для Пепа в последний сезон - это тоже хороший показатель.

Другие топ клубы АПЛ мечтают в четверку залезть, а тут второе место считают провалом )

Я уже с интересом смотрю в следующий сезон.
Гонка завершится если Сити не выиграет у арсенала в очной встрече.
Комментарий скрыт
Скорее всего Арсенал выиграет АПЛ. Но все равно еще опасно. У Сити игра в запасе, в теории отрыв 6 очков, плюс очная встреча - может сократиться до трех. А там уже одна ошибка и ты ошибся)
Ну Сити ещё должен победить Челси в гостях и Астон Виллу не говоря уже про Арсенал.
На Челси есть надежда.
Да,ПСЖ им отвесил сочных чапалахов и Ньюкасл ещё добил.
Но на матч с Сити они могут собраться.
Арсенал сам еле еле моменты создаёт,что будет на Этихаде,абсолютно непредсказуемо.
Матч с Виллой будет на Этихаде,поэтому особенно рассчитывать на потерю очков там не стоит.
Хотя...
Этот Сити непредсказуем вообще.
Арсенал - чемпион, в натуре
Дементий подкрался незаметно.
Гвардиола перед «Вест Хэмом»: «Завоевать титул АПЛ сложнее всего. Потеряем очки – все кончено. Права на ошибку нет»
Штирлиц сунул руку в карман. Это конец- подумал Штирлиц,- а где же пистолет? это не конец- подумал Пеп
Ну если Сити обыграет Арсенал, то отставание будет 3 очка. Арсенал может проиграть один из оставшихся 5 матчей. Другой вопрос, что нынешний Сити не выглядит командой, способной выиграть оставшиеся 7 матчей подряд
Вангую, Ситька летом потратит 500+ млн на усиление состава.)
Похоже, Арсенал на этот раз выиграет АПЛ.
Чего вы там продолжаете? Раздаёте очки аутсайдерам направо налево, ещё язык поворачивается что то говорить. С чемпионством всё ясно с января, вам остаётся только попробовать испортить Арсеналу квадрупл, и забрать кубок Лиги. Но врядли получится.
