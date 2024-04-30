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Гран-при Майами-2024. Онлайн спринта и квалификации
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Перед стартом
4 мая состоятся спринт и квалификация к шестому этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Майами.
Старт спринта - в 19:00 по московскому времени.
Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.
Старт квалификации – в 23:00.