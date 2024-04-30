Гран-при Майами-2024. Онлайн спринта и квалификации

4 мая состоятся спринт и квалификация к шестому этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Майами.

Старт спринта - в 19:00 по московскому времени.

Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.

Старт квалификации – в 23:00.