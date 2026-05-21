  На Гран-при Канады у Бермэна «сгорят» два штрафных балла – риск дисквалификации снизится (Motorsport)
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн по-прежнему рискует получить дисквалификацию на одну гонку.

По правилам, гонщик «Ф-1» будет вынужден пропустить один Гран-при в том случае, если у него на счету накопится 12 штрафных баллов.

У Бермэна в данный момент набрано 10 штрафных баллов – однако после Гран-при Канады 2 из них «сгорят» за истечением срока давности получения.

23 мая «сгорят» 2 балла, полученных за обгон под красными флагами на прошлогоднем Гран-при Монако. Затем 5 июля «сгорят» сразу 5 баллов, которые были получены за аварию под красными флагами по ходу гоночного уик-энда в Великобритании.

Еще 2 балла «сгорят» 7 сентября – они были получены за столкновение с Карлосом Сайнсом на Гран-при Италии. Оставшиеся 2 балла «сгорят» в начале ноября и декабря соответственно.

Занимательная арифметика от выпускника школы коррекции
