  Джонни Херберт: «Думаю, в топ-3 на Гран-при Канады попадут оба пилота «Макларена» и Расселл»
Джонни Херберт: «Думаю, в топ-3 на Гран-при Канады попадут оба пилота «Макларена» и Расселл»

Херберт не видит Антонелли в призерах гонки в Канаде.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт дал свой прогноз на предстоящий Гран-при Канады, высказав предположение, что лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли может вообще не попасть на подиум.

«Трасса в Канаде благоволит наиболее эффективным болидам. И в этом отношении, как мне кажется, у «Мерседеса» и «Макларена» сейчас есть некоторое преимущество над конкурентами.

Думаю, что на подиум попадут оба пилота «Макларена», а также Расселл. Да, у Антонелли сейчас победная серия, но я думаю, что англичанин сможет его победить и сломать тенденцию. Я также полагаю, что за самые высокие места будет бороться и Макс Ферстаппен. Ведь он доказал, что умеет выжимать максимум из своей машины, а болид «Ред Булл» сейчас весьма эффективен на прямых. Да, в гонке он смотрится не так сильно, но в квалификации он очень быстр», – рассказал Херберт.

«Ф-1» в Мадриде не отменят. Новую трассу обкатали: от 24-градусного поворота захватывает дух!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Мерс привезет большой пакет на 0,5 сек, Мак тоже привезет большой пакет, скорее всего мерс должен быть быстрее, но у мака 2 больших пакета подряд, не знаю что там привезет РБ, вот фуры привезут свой убогий движок и до барсы это всё, а значит 6-7 место должно быть по чистому темпу. Кстати уже пишут что ДВС фур не сможет много прибавить в этом году, ну ничего следующий сезон будет их, правда там забанят ftm наверняка.
