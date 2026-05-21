Джонни Херберт: «Думаю, в топ-3 на Гран-при Канады попадут оба пилота «Макларена» и Расселл»

Херберт не видит Антонелли в призерах гонки в Канаде.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт дал свой прогноз на предстоящий Гран-при Канады , высказав предположение, что лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли может вообще не попасть на подиум.

«Трасса в Канаде благоволит наиболее эффективным болидам. И в этом отношении, как мне кажется, у «Мерседеса » и «Макларена » сейчас есть некоторое преимущество над конкурентами.

Думаю, что на подиум попадут оба пилота «Макларена», а также Расселл. Да, у Антонелли сейчас победная серия, но я думаю, что англичанин сможет его победить и сломать тенденцию. Я также полагаю, что за самые высокие места будет бороться и Макс Ферстаппен. Ведь он доказал, что умеет выжимать максимум из своей машины, а болид «Ред Булл» сейчас весьма эффективен на прямых. Да, в гонке он смотрится не так сильно, но в квалификации он очень быстр», – рассказал Херберт.

