Пьер Ваше: «Надеемся, «Ред Булл» начнет работу в новой аэродинамической трубе в начале 2027 года»

В «Ред Булл» почти достроили новую аэродинамическую трубу.

Технический директор «Ред Булл » Пьер Ваше рассказал о том, что команда должна достроить и ввести в эксплуатацию новую аэродинамическую трубу к началу следующего года.

Комплекс с новой, современной аэродинамической трубой строится на базе «Ред Булл» в Милтон-Кейнсе. В прошлом бывший босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер неоднократно указывал на то, что одной из проблем «Ред Булл» является очень старая аэротруба, которую тот называл реликтом времен «Холодной Войны».

«Работа движется в правильном направлении. Хотя мы пока пользуемся все тем же оборудованием и сталкиваемся со все теми же проблемами, что и раньше. И мы несколько ограничены в возможностях…Скажем так, мы стараемся выжать максимум из имеющихся возможностей, а там посмотрим, к чему мы придем.

При этом новая аэродинамическая труба скоро должна быть готова, и я надеюсь, что за счет этого «Ред Булл» сделает еще один шаг вперед. Мы надеемся, что «Ред Булл» начнет работу в новой аэродинамической трубе в начале 2027 года», – рассказал Ваше.

