Дженсон Баттон: «Если Антонелли будет все делать правильно на старте гонок, остановить его будет очень сложно»

Баттон оценил выступления Антонелли на старте сезона.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о выступлениях Андреа Кими Антонелли в нынешнем сезоне.

Гонщик «Мерседеса » победил в трех из четырех прошедших Гран-при и в общем зачете удерживает лидерство, опережая Джорджа Расселла на 20 очков.

«Выступления Антонелли действительно впечатляют. Да, с первой и второй победой ему немного повезло, однако гонщику порой нужно немного везения. При этом Антонелли использовал свои шансы и продемонстрировал отличную скорость. Ну а победа в последней гонке в Майами в принципе вышла впечатляющей.

Да, на старте гонки в соперничестве с Ландо Норрисом он оказался в положении отстающего, но затем прорвался вперед, а его темп в конце заезда и правда был впечатляющим. При этом Кими способен прибавить во многих вещах. Например, на старте гонок – он в этом сезоне каждый раз проигрывал старт и терял позиции. Если же он все будет делать правильно, остановить его будет очень сложно», – рассказал Баттон.

