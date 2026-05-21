Ральф Шумахер: «Ферстаппен сделал невероятное. На «Нюрбургринге» он был значительно быстрее других гонщиков»

Шумахера впечатлило выступление Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что остался под впечатлением от выступления Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга».

«Макс сделал нечто невероятное. При этом он шел на серьезный риск. Не думаю, что другой гонщик на месте Макса решился бы действовать агрессивно. И у Макса было несколько опасных моментов – в том числе обгон по траве.

Он бы значительно быстрее всех других гонщиков, за исключением Маро Энгеля, который, нужно отдать ему должное, сумел держаться в том же темпе. В то время как напарники Макса Лукас Ауэр и Даниэль Хункаделья на фоне Ферстаппена выглядели действительно старыми.

Лично я был бы очень рад победе Макса на «Нюрбургринге». Это стало бы прекрасным достижением. Выступление Макса очень многое значило и для гонки «24 часа Нюрбургринга», и для автоспорта в Германии в целом. На трибуны пришло намного больше фанатов, чем обычно.

Жаль Макса, но при этом он все равно был очень быстр и показал всем, что значит статус гонщика «Формулы-1». Думаю, [после выступления Ферстаппена] некоторые люди осознали, почему в автоспорте у «Формулы-1» особый статус», – рассказал Шумахер.

Ферстаппен гнал к победе в сложнейшем марафоне, но сломалась машина