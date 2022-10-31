Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля

Макс Ферстаппен установил новый рекорд в «Формуле-1» – выиграл 14 гонок за сезон!

До нидерландца лучшими были Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель – оба добивались 13 побед в своих последних чемпионских сезонах: Михаэль – в 2004-м вместе с «Феррари», Феттель – в 2013-м за рулем «Ред Булл».

Впрочем, в этом рейтинге есть важные детали: в год седьмого триумфа Шумахера в календаре было 18 гонок – то есть, немец выиграл 72,2% всех Гран-при года, а Ферстаппен в 2022-м провел уже 20 – и это 70% побед от числа всех гонок года.

До конца нынешнего чемпионата мира осталось еще два этапа, а значит и статистика Макса точно изменится: в случае еще двух побед он повысит свои проценты до 72,7, но если же успех в Мексике останется последним – проценты снизятся до 63,6.

У Макса есть возможность превзойти достижение Шумахера, но до абсолютного рекорда он точно не дотянется – в 1952 году Альберто Аскари был лучшим в 6 из 8 гонок «Формулы-1». К слову, в зачет тогда шла и гонка «500 миль Индианаполиса» с другим техническим регламентом (Аскари в ней все равно выступил, но сошел), а еще Альберто пропустил первый Гран-при года. Фактически великий итальянец выиграл все шесть европейских заездов, в которых принимал участие – феноменальный успех.

Однако сегодня и конкуренция выше, и соперники профессиональнее, да и просто выиграть полтора десятка Гран-при невероятно сложно. Нынешний сезон Макса точно стал одним из самых убедительных и впечатляющих в истории «Формулы-1».

Фото: REUTERS/Edgard Garrido; Gettyimages.ru/Express / Stringer