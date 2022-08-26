Победители в «Ф-1» за последние 10 лет: Феттель, Ферстаппен и Росберг вместе не догнали Хэмилтона, Риккардо все еще успешнее Леклера

Инфографика от Sports.ru.

В XXI веке технический регламент в «Формуле-1» радикально переписывался не меньше трех раз: в 2009-м, 2014-м и 2022 годах.

Перемены, как правило, приводили не только к изменению внешнего вида машин, но и к смене лидеров.

Переформатирование аэродинамических свойств болидов в 2009 году привело к быстрому возвышению «Ред Булл» – Себастьян Феттель выигрывал чемпионаты мира в 2010-2013 годах, причем в последнем сверхуспешном сезоне выиграл 13 Гран-при, и 9 из них – подряд.

Однако в 2014 году в «Ф-1» наступила эра гибридных турбодвигателей, в которой лучше всех выступал «Мерседес» – Льюис Хэмилтон за 8 лет выиграл невероятные 81 гонку, а его напарники Росберг и Боттас добрали для «трехлучевых» еще 30 побед. Что интересно – один только Льюис выиграл больше гонок, чем три остальных чемпиона мира вместе взятые (Феттель, Ферстаппен и Росберг).

Наиболее непредсказуемым за последние 10 лет выдался сезон-2012, в котором сразу восемь разных гонщиков восходили на высшую ступень подиума, а вот в 2014-2015 годах, а также в 2020-м гонки выигрывали лишь по три пилота.

Самым стабильным победителем, разумеется, оказался Хэмилтон – за исключением еще не завершившегося 73-го чемпионата мира «Ф-1» он обязательно выигрывал Гран-при хотя бы раз в год. Интересно, что к текущему моменту самые длинные победные серии продолжаются только у Макса Ферстаппена (побеждает в седьмом сезоне подряд) и его напарника Серхио Переса (выигрывает по одной гонке третий год подряд).

Самый опытный гонщик чемпионата мира, Фернандо Алонсо, не побеждал с 2013 года (он тогда выступал за «Феррари») – за это время успели взойти и закатиться звезды Даниэля Риккардо (он выиграл 7 гонок за «Ред Булл» и 1 – за «Макларен», и, судя по всему, австралиец больше не попадет в топ-команды, а значит окончательно перестанет претендовать на победы) и Валттери Боттаса (10 побед), а Кими Райкконен умудрился одержать свою последнюю победу спустя 5 лет после предыдущей.

Наконец, с 2019 года в чемпионате мира каждый год появляются новые победители Гран-при – Леклер (который отдает «Феррари» свои лучшие годы, но взамен получил возможность выиграть всего 5 Гран-при), Перес, Гасли, Окон и Сайнс.

В целом заметно, что, несмотря на все старания ФИА и владельцев «Ф-1» усилить конкуренцию между командами, Гран-при выигрывают каждый год всего 3-5 человек. В 2022-м до летнего перерыва победителями стали лишь четыре гонщика, однако не исключено, что их количество к концу сезона увеличится.

Фото: globallookpress.com/Keystone Press Agency