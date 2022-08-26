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Победители в «Ф-1» за последние 10 лет: Феттель, Ферстаппен и Росберг вместе не догнали Хэмилтона, Риккардо все еще успешнее Леклера

Альпин Альпин
Альфа Ромео Альфа Ромео
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Альфа Таури Альфа Таури
Феррари Феррари
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Кими Райкконен Кими Райкконен
Валттери Боттас Валттери Боттас
Дженсон Баттон Дженсон Баттон
Эстебан Окон Эстебан Окон
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Пастор Мальдонадо Пастор Мальдонадо
Пьер Гасли Пьер Гасли
Нико Росберг Нико Росберг
Серхио Перес Серхио Перес
Шарль Леклер Шарль Леклер
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Инфографика от Sports.ru.

В XXI веке технический регламент в «Формуле-1» радикально переписывался не меньше трех раз: в 2009-м, 2014-м и 2022 годах.

Перемены, как правило, приводили не только к изменению внешнего вида машин, но и к смене лидеров. 

Переформатирование аэродинамических свойств болидов в 2009 году привело к быстрому возвышению «Ред Булл» – Себастьян Феттель выигрывал чемпионаты мира в 2010-2013 годах, причем в последнем сверхуспешном сезоне выиграл 13 Гран-при, и 9 из них – подряд.

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Однако в 2014 году в «Ф-1» наступила эра гибридных турбодвигателей, в которой лучше всех выступал «Мерседес» – Льюис Хэмилтон за 8 лет выиграл невероятные 81 гонку, а его напарники Росберг и Боттас добрали для «трехлучевых» еще 30 побед. Что интересно – один только Льюис выиграл больше гонок, чем три остальных чемпиона мира вместе взятые (Феттель, Ферстаппен и Росберг).

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Наиболее непредсказуемым за последние 10 лет выдался сезон-2012, в котором сразу восемь разных гонщиков восходили на высшую ступень подиума, а вот в 2014-2015 годах, а также в 2020-м гонки выигрывали лишь по три пилота. 

Самым стабильным победителем, разумеется, оказался Хэмилтон – за исключением еще не завершившегося 73-го чемпионата мира «Ф-1» он обязательно выигрывал Гран-при хотя бы раз в год. Интересно, что к текущему моменту самые длинные победные серии продолжаются только у Макса Ферстаппена (побеждает в седьмом сезоне подряд) и его напарника Серхио Переса (выигрывает по одной гонке третий год подряд). 

Самый опытный гонщик чемпионата мира, Фернандо Алонсо, не побеждал с 2013 года (он тогда выступал за «Феррари») – за это время успели взойти и закатиться звезды Даниэля Риккардо (он выиграл 7 гонок за «Ред Булл» и 1 – за «Макларен», и, судя по всему, австралиец больше не попадет в топ-команды, а значит окончательно перестанет претендовать на победы) и Валттери Боттаса (10 побед), а Кими Райкконен умудрился одержать свою последнюю победу спустя 5 лет после предыдущей. 

Наконец, с 2019 года в чемпионате мира каждый год появляются новые победители Гран-при – Леклер (который отдает «Феррари» свои лучшие годы, но взамен получил возможность выиграть всего 5 Гран-при), Перес, Гасли, Окон и Сайнс.

В целом заметно, что, несмотря на все старания ФИА и владельцев «Ф-1» усилить конкуренцию между командами, Гран-при выигрывают каждый год всего 3-5 человек. В 2022-м до летнего перерыва победителями стали лишь четыре гонщика, однако не исключено, что их количество к концу сезона увеличится.

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Фото: globallookpress.com/Keystone Press Agency

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