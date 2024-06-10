Расселл осилит лидерство в «Мерседесе» после ухода Хэмилтона? Опять сдал победу под давлением из-за кучи ошибок!

Ведь в нагрузку светит и дебютант «Ф-1».

Джордж Расселл с каждым этапом все сильнее закрепляется в роли нового лидера «Мерседеса»: он берет на себя обкатку новинок и громит по счету напарника Льюиса Хэмилтона (на секунду семикратного чемпиона) в квалификациях – счет уже 8:1 в пользу Джорджа (хоть по чистому темпу между ними и меньше 0,1 секунды ). Хэмилтон даже признался , что уже не рассчитывает в этом году одолеть №63.

И в такой обстановке Расселл феноменально провел экстремальную квалификацию на Гран-при Канады – практически без вменяемых тренировок из-за дождей и под постоянным риском новых осадков.

В итоге Джордж с мельчайшим отрывом вырвал поул у самого Ферстаппена (в тайминге время показано одинаковым, поскольку он включает в себя максимум тысячные секунды – точным временем обладает только дирекция гонки). Такое в «Ф-1» случается раз в 20 лет, да и «Мерседес» до старта уик-энда не котировали даже как претендента на топ-5.

А вот в гонке все пошло наперекосяк – и по вине самого Расселла.

Гонщик «Мерседеса» сильно перестарался на первом отрезке на промежуточной резине. Причем он сам по ходу заезда сообщил команде, что комплект довольно быстро уйдет – ведь позади британца то и дело прессинговал Макс (хотя прямых атак и не было).

На втором графике видно, как сильно проседал темп Расселла к концу первого отрезка.

Моменты пит-стопов:

Износ быстро дал знать о себе: на 21-м круге Джордж пропустил более быстрого Ландо Норриса. Однако в последней шикане №63 допустил ошибку – и его обогнал Макс Ферстаппен. Минус две позиции за раз:

Позже благодаря стратегии Расселлу удалось вернуться впереди Норриса, но и это не помогло. Джордж переатаковал на поребрике в восьмом повороте и вновь отдал позицию «Макларену».

Под конец гонки «Мерседес» жестко прессинговал Оскара Пиастри, и на 63 круге Расселл пошел на очень смелый маневр, буквально зажав австралийца в узкой шикане. Естественно, Джорджу пришлось резать – и его прошел шедший позади Хэмилтон.

И хотя в итоге Расселлу удалось отыграться и финишировать третьим (добыв для «Мерседеса» первый подиум в сезоне) – очевидно, в самой команде рассчитывали на большее. Ведь и подиум-то он отобрал как раз у напарника!

В «Мерседесе» считают гонку в Канаде упущенной победой

Джордж признал свои ошибки сразу в предподиумном интервью.

«Ощущение, что это упущенная возможность. Мы были очень быстрыми на промежуточных шинах в начале, затем впереди оказался Ландо.

Потом мы перешли на «слики». Я допустил пару ошибок, когда искал предел, и расплатился за это.

Как бы то ни было, первый подиум в году. У нас на самом деле был быстрый болид в этот уик-энд, и бороться за победу было очень весело. В этом и суть «Ф-1», поэтому мы гоняемся.

Скорость [для победы] у нас была. Макс выступал очень сильно, но после перехода на «медиум» мы оказались по-настоящему быстрыми.

Та ошибка с Оскаром, когда я попытался его обогнать и потерял позицию по отношению к Льюису, стоила нам по меньшей мере второго места – а, может, мы поборолись бы с Максом. Но мы извлечем из уик-энда все позитивные моменты».

После он еще раз подтвердил свои слова в комментариях СМИ.

«Как и сказал Макс, это гонка была очень сложной для всех. Ты чуть выезжаешь на миллиметр шире, как тебя уже сносит. Что касается меня, я допустил слишком много ошибок в ключевые моменты, что стоило нам потенциальной борьбы с этими двумя [Ферстаппеном и Норрисом] в конце гонки».

А вот из интервью Sky Sports:

«Я чуть глубоко зашел в правый поворот, а затем в левом коснулся поребрика, ударился об него днищем и подпрыгнул. Когда я приземлился, то потерял контроль над задней частью, так что…

Такая маленькая ошибка и такие последствия. Так и бывает на подобных трассах. Не очень хорошая работа в моем исполнении. Потом в смешанных условиях я постарался, чтобы вернуться вперед. Но у меня была проблема на торможении. Да, всему виной моя ошибка.

Приношу извинения команде. Они столько работали, у болида был хороший темп. Мы не ожидали, что будем конкурентоспособны здесь, но мы могли бороться».

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф хоть и попытался максимально сгладить ситуацию , но все же не удержался и обратил внимание на ошибки Расселла:

«Возможно, было слишком смело надеяться на победу, когда Джордж был на «харде» и догонял лидеров, показывая отличный темп. Может быть, на секунду мы подумали о победе – но нельзя быть столь ненасытными.

Эта атака на Пиастри в том повороте не удалась бы ни при каких условиях. Он [Джордж] рисковал и старался изо всех сил. И тот маневр, возможно, был слишком амбициозным и стоил позиции – но он потом ее вернул.

С другой стороны, быть может, мы могли избежать одну-две ошибки. Но нужно из всего выносить позитивное. Болид стал лучше благодаря постепенному обновлению, мы выбрали верное направление развития».

Улучшения темпа болида – это действительно хорошо. Вот только того же не хватает со стороны потенциального лидера команды.

Расселл постоянно ломается под давлением – способен ли он возглавить «Мерседес»? Ведь другого варианта нет

В последнее время Расселл почему-то особенно плохо справлялся в самые ответственные моменты. К примеру, на прошлогоднем Гран-при Сингапура – буквально 9 месяцев назад – Расселл вполне мог финишировать на подиуме, однако не выдержал напряженной борьбы с Норрисом впереди и тем же Хэмилтоном сзади и улетел в стену на последнем круге:

В этом сезоне №63 тоже самоустранялся: в Австралии он перестарался в борьбе с Фернандо Алонсо , потерял контроль и красиво перевернулся:

Такие же ошибки на ровном месте были и в Канаде – Расселлу очень трудно справиться с давлением (потому по ходу гонки в радиопереговоры приходилось вмешиваться даже Тото Вольффу, чтобы помочь британцу сохранить концентрацию).

И это лишь самые яркие, красочные и заметные примеры, которые потом смакуются во всех повторах, о которых приходится потом говорить с прессой, которые создают образ и заголовки. 3 случая за 9 месяцев – в принципе не то чтобы прямо очень много, но важна и их кучность, и моменты с давлением, и общее количество. Ведь чуть менее активно обсуждается множество мелких помарок типа неудачных кругов в квалификациях или падения темпа на ключевом отрезке гонки, как в первой фазе Гран-при Канады – они не такие видимые, не так сильно запоминаются, но влияют на результат не меньше знакомств со стенами. А моментов с неудачами поменьше у Джорджа за последние 9 месяцев тоже скопилось немало – на самом деле, практически что-то случается в каждой второй гонке. От былого суперстабильного робо-Расселла мало что осталось.

А ведь в следующем году будет только тяжелее: Хэмилтон уйдет в «Феррари», а на его место уже с вероятностью 99,99% посадят 18-летнего юниора-дебютанта Кими Антонелли, которого сейчас возят по тестам и гонкам «Ф-2» – что же тогда будет делать Джордж?

В Канаде ему очень помогли данные, которые собрал Льюис в третьей практике:

«В субботу утром Льюис просто летал по трассе и был намного быстрее меня. Мне пришлось внимательно изучить данные с его машины и попытаться понять, что именно он делает иначе в сравнении со мной. И, честно говоря, это очень сильно мне помогло», – рассказывал пилот.

И это нормальная практика: в любой команде напарники обмениваются данными и сверяют их со своими, чтобы принять окончательное решение о настройках. Однако для этого оба пилота должны обладать достаточными качествами: и для верной настройки, и для понимания, что нужно читать в настройках и как их переносить себе.

Льюис проводит в «Ф-1» уже 18-й сезон – информация о его пилотаже пригодится многим (одна из многих причин, почему «Феррари» с радостью пригласила Хэмилтона к себе). Антонелли, увы, таким похвастаться не может и как минимум сперва сам будет прежде всего учиться.

У итальянца полно собственных проблем (в виде большого давления со стороны прессы и фанатов из-за завышенных ожиданий) – к тому же, в «Формуле-2» Кими порой допускает ошибки как раз на уровне Расселла: в Австралии он так же переусердствовал с газом в одном из поворотов.

Вот и получается, что в 2025-м Джорджу предстоит стать главным пилотом команды и полагаться только на себя. Готов ли к такой роли Расселл?.

Его контракт с «Мерседесом» истекает в конце следующего года, у команды чемпионские амбиции – если Джордж собирается им соответствовать, то пора брать себя в руки.

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson