Экс-команда Мазепина опять задорно набивает очки в «Ф-1»! Смена шефа, помощь «Феррари» или везение?

А может, форма лучшего пилота?

Американская команда «Хаас» появилась в «Ф-1» в 2016-м году как реклама станкостроительной компании Джина Хааса. С тех пор коллектив почти ни разу не поднимался в чемпионате выше восьмого места – кроме прорыва в сезоне-2018: его удалось завершить на пятой строчке Кубка Конструкторов.

Спустя восемь лет Джину надоело смотреть на топтания в конце пелотона – перед сезоном-2024 он сенсационно не продлил контракт бессменного руководителя, сооснователя и автора проекта «Хааса» Гюнтера Штайнера. Ведь фактически именно итальянец придумал команду, а затем вышел на Хааса в процессе поиска инвесторов – тем не менее, все права владельца и вместе с кадровой политикой остались, конечно, за тем, кто оплачивает выступления.

«Все свелось к результатам. Это был восьмой сезон, мы провели более 160 гонок и не завоевали ни одного подиума. В последние несколько лет мы были десятыми или девятыми.

Я не говорю, что это вина Гюнтера, ничего подобного. Просто показалось, что наступил подходящий момент для перемен, для попытки пойти в ином направлении – не было ощущения, что путь, которому мы следовали, к чему-то приведет», – объяснил Джин.

Новым шефом назначили главного гоночного инженера Аяо Комацу (некогда гоночного инженера Виталия Петрова в заводской «Рено»!). Японец должен показать, что приличного результата можно добиться и без серьезного увеличения бюджета – достаточно просто эффективнее расходовать уже имеющиеся средства, считает Джин:

«Существует представление, будто мы тратили гораздо меньше [соперников]. Обычно нам не хватало около десяти миллионов долларов до потолка расходов. Я просто не считаю, что мы очень хорошо тратили эти деньги.

Многие команды в прошлом вкладывались в инфраструктуру, здания, оборудование и сотрудников. Наша модель во многом предполагала работу со внешними подрядчиками. Мы потратили много денег. Мы не превысили бюджетный лимит, но мы чертовски близки к нему. Я просто не думаю, что мы расходовали ресурсы наиболее эффективным образом».

К пятому этапу сезона-2024 сложилось ощущение, что новое руководство вполне неплохо справляется со своей задачей – ведь Нико Хюлькенберг стабильно маячит в топ-10 квалификаций, а набрано уже 4 очка, американцы выбрались из подвала на седьмое место Кубка конструкторов. Но правда ли дело в смене руководства? Управление улучшилось?

«Хаас» все еще не понимает болид, но привозит масштабные обновления на самый непредсказуемый Гран-при

В самой команде заявляют , что при Комацу дела стали идти чуть лучше. Например, оба пилота – Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг – отметили, что в коллективе царит боевое настроение, «совершенно другой мир по сравнению с прошлым годом». Болид стал менее капризным в управлении и лучше справляется с износом шин.

Вроде бы все классно – но есть нюанс.

«[Говорить, что] мы полностью поняли машину – это пока сильное заявление! – считает новый технический директор Андреа де Зордо, назначенный вместе с Комацу после возвращения предыдущего главного Ресты из аренды обратно в Скудерию (и перешедшего затем в «Мерседес»). – [Скорее] мы сделали большой шаг вперед [в понимании болида]. Мы многое узнали, но в то же время, на мой взгляд, есть некоторые показатели, которых даже не было в планах.

Просто так произошло, что по какой-то причине в гонке появляется больше темпа, чем в квалификации, и наоборот. В общем, в этом году болид, вероятно, чуть лучше работает в гонке – и это в какой-то степени стало сюрпризом для нас.

Но хорошее заключается в том, что мы изучаем происходящее и начинаем понимать, в чем причина – с точки зрения техники и аэродинамики. Затем, после изучения, мы стараемся двигаться в том направлении, которое будет работать в обе стороны».

Звучит, словно в «Хаасе» сами не понимают, что построили – и отчасти это действительно так, ведь болид создается за счет аутсорсинга производства и части разработки шасси с компонентами «Далларе» (автору машин для «Индикара», «Ф-2», «Ф-3» и ряда других серий), также покупке всех разрешенных регламентом комплектующих у «Феррари» вроде коробки передач, подвески, электроники, руля и еще кучи важнейших элементом (мы рассказывали об этом здесь ). И Джин Хаас видит в этом сплошное преимущество – только посмотрите, сколько раз он упомянул «Феррари» в одном из интервью :

«Мы с «Феррари» работаем очень хорошо. Компания с нами с первого дня, она создает невероятные двигатели. Ее подвеска крайне качественная. Мы используем разные детали «Феррари» , и сотрудничество развивается очень здорово, это сильно нам помогает.

Мы очень рады продолжать сотрудничество с «Феррари» . Надеюсь, мы поможем ей в плане надежности. Когда «Заубер» откажется от моторов «Феррари» [в 2026 году окончательно превратится в заводскую «Ауди»], мы станем единственным клиентом «Феррари» . Может, компания найдет еще клиента или двух, может, останется только с нами. Но мы должны прибавить. Нельзя так сильно отставать от «Феррари» , необходимо приблизиться.

На мой взгляд, у нас прекрасный набор. Есть двигатели «Феррари» – наверное, самые мощные в данный момент. Есть детали «Феррари» , у нас хорошее шасси. Я часто общаюсь с инженерами и считаю, что хуже всего дела обстоят с аэродинамикой – нужно над этим поработать. Я не буду терпеть унижения каждый уик-энд».

Вот только Хаас будто забывает (либо вообще не задумывается), что инженерам нужно изучать полученные детали, разбираться в их устройстве (они же их не проектировали, не знают, зачем там все и как все устроено) и пытаться их доработать – а для этого требуются собственные мощности и производство, которых нет. Симулятор приходится арендовать у «Феррари», аэроотдел работает (в специально огороженной и арендованной зоне на базе «Феррари») – в таких условиях сложно построить сильный коллектив.

К тому же подобное положение ставит команду в полную зависимость от результатов итальянцев: если Скудерия добивается успеха, то подтягивается и «Хаас» – и наоборот. Потому, например, при Мазепине болид был ужасно медленным: просто «Феррари» провалила сезон 2020-го в смысле конструирования машины и прежде всего подвески, а американская команда ради сокращения трат просто перенесла болид почти без изменений на следующий год – иначе команда бы просто закрылась, ведь владелец не был уверен в желании продолжать.

И теперь в таких условиях американцам нужно доказать Джину, что они вообще стоят того, чтобы в них вкладываться.

«Официально меня назначили 10 января, верно? – говорит Аяо. – С первого дня послание Джина было абсолютно четким: он сказал, что у него есть деньги и он готов инвестировать их. Но нам нужно показать ему, что мы распоряжаемся деньгами ответственно и эффективно.

Он не хочет видеть пустую трату средств. Есть причина, по которой он миллиардер, не так ли? Ему не нравится тратить деньги впустую, верно?

Так что когда я взглянул на ситуацию, то увидел, что мы можем стать лучше во многих сферах. Вот почему я не слишком переживал из-за его изначального посыла: «Ну же, парни, вы должны показать мне, что ответственно используете мои деньги. В таком случае добудьте необходимое место в чемпионате, и тогда я подумаю об инвестировании».

Но я знаю наверняка, что он и вправду инвестирует, когда мы добьемся необходимого. Он уже заказал новый моторхоум на следующий год, а это немаленькая инвестиция. Так что мы в процессе».

Обычно новый моторхоум стоит около $5 млн (по крайней мере во столько он обошелся в свое время «Форс-Индии» – нынешнему «Астон Мартин»). По меркам современной «Ф-1» этого безумно мало для хорошего результата.

Да и как моторхоум учавствует в гоночной жизни команды? Это часть бизнес-процессов: для приема спонсоров и партнеров, переговоров, брифингов и обедов персонала. Туда приводят инвесторов и покупателей VIP-билетов за 10 тысяч долларов для экслюзивного обслуживания, но сам по себе моторхоум не участвует в обслуживании, обновлении, настройке или даже хранении машины. Это вложение в бизнес-модель для повышения окупаемости организации, а никак не инвестиция в результат на треке.

А вот гоночные капитальные расходы «Хааса» меньше необходимого на $50-100 млн . Поэтому команде нужно очень сильно постараться, чтобы впечатлить Джина.

И она уже этим занимается: как отметил Комацу, большая часть нового персонала присоединится к коллективу только в начале 2025-го, потому сейчас инженерам нужно максимально ответственно подойти к обновлениям болида – качество здесь важнее количества. Но в то же время японец убежден, что действовать нужно быстро. Потому в Китай «Хаас» привез мощный пакет новинок: кожух двигателя и днище (самый важный элемент при нынешнем регламенте с граунд-эффектом) – все для того, чтобы улучшить ситуацию в скоростных поворотах.

Вот только этап выбран максимально неудачно: в Шанхае первый спринт в сезоне (т.е. всего одна практика за уик-энд), новый частично фэйковый асфальт с непредсказуемым сцеплением и заранее прогнозировался дождь. таких условиях узнать что-то о новинках просто нереально – ведь времени слишком мало, провести сравнительные тесты затруднительно а любые красные флаги (их риск реализовался и в практике, и в квалификации, как и дождь). Больше похоже на то, что «Хаас» просто создает видимость попыток что-то исправить ради больших инвестиций со стороны Джина, ведь улучшения в Китай привезла только еще одна такая же бедовая «Альпин».

И это потом назовут опорой на данные и трату денег предположительно не впустую?

Но даже так сейчас «Хаас» идет седьмым в Кубке Конструкторов – как у них это вышло?

Удачные гонки – следствие проблем у конкурентов: один вообще на грани развала

В чемпионате сейчас «Ред Булл» едет в своей лиге, «Феррари» закрепилась как вторая сила чемпионата, временами стреляет «Макларен», «Мерседес» и «Астон Мартин» рубятся между собой с перерывами на пробоемы для конкурентов – а следом уже все остальные. Выходит так, что первая десятка практически оккупирована. Команда из второй половины пелотона может туда пробиться лишь в случае проблем лидеров – этим и воспользовались в «Хаасе».

Команда Комацу постоянно ехала около первой десятки и пару раз даже сумела туда попасть: в Саудовской Аравии удалось взять десятое место благодаря аварии Ланса Стролла из «Астон Мартин», а в Австралии в очки заехали оба болида (там помогли сходы Ферстаппена и «Мерседесов»).

Вот только успех американцев во многом связан с проблемами их ключевых соперников.

«Альпин» построил худший болид года, из-за чего в команде сложилась сложная ситуация: сразу после первого этапа уволили техдиректора и главу отдела аэродинамики , и теперь, по данным авторитетного Autosport, «Рено» (владелец команды) рассматривает вариант с продажей коллектива из-за неясного будущего и туманных перспектив.

«Заубер» страдает от ужасных пит-стопов: команду подводит новое оборудование – в частности, сверхоблегченные гайки с перекрестной резьбой. Из-за них остановки получаются ужасно длинными. Только посмотрите на мучения Боттаса в Бахрейне:

То же самое повторилось в Австралии.

А вот какую эпичную борьбу проиграл Валттери в Японии – и вновь из-за медлительности на пит-стопе:

График ниже показывает среднее время, проведенное на пит-лейн по ходу гонки на «Сузуке», – «Заубер» на самом дне.

Не лучше дела и в «Уильямсе». Коллектив из Гроува переживает сложные времена и старается заложить фундамент для дальнейшего развития. Но пока проект на ранней стадии: в команде все еще пользуются таблицами Excel при разработке болида, а денег нет даже на запасное днище.

Из-за последнего в Австралии «Уильямсу» пришлось участвовать всего одним пилотом: Алекс Албон серьезно разбил машину по ходу практики, и его посадили на место Сарджента. А затем – в Японии – технику разбили оба гонщика: Логан – в практике, а Албон столкнулся с Даниэлем Риккардо на первом круге Гран-при. По данным The Race, команде эти аварии обошлись в $2 млн – и это в условиях жесткой экономии!

Вот и получается, что единственный соперник «Хааса» – это «РБ» (пока что в лице одного Юки Цуноды). И еще не факт, что младшая команда «быков» не перегонит соперников: финансовых проблем у коллектива нет, да и если вдруг второй пилот активнее подключится к борьбе за топ-10, шансы оторваться в чемпионате значительно увеличатся.

Вот и в Китае Хюльенберг вновь набрал очки, но исключительно на личном героизме: идеально провел квалификацию, затащив машину в топ-10 на опыте и личном таланте грандиозного квалифайера, воспользовался стартовой неразберихой между «Феррари» и создал просвет перед прямыми конкурентами, затем просто сохраняя его и оставлясь впереди до периода сэйфти-каров . Далее у Боттаса отказал мотор, Стролл выбил Риккардо и себя, Магнуссен выбил Цуноду – и Нико оказалось достаточно просто удержать позицию до финиша. Опытнейший Нико проявил себя истичнным топ-пилотом, ни во что не попадал и капитализировал возможности машины – фактически он сейчас просто ярко подсветил причины интереса «Ауди». Комацу тоже признал решающий вклад Нико.

Именно на нем и его форме основан взлет «Хааса» – со вторым таким американцы стали бы еще грознее. Магнуссен же редко справляется с той же работой из-за склонности работать по-олдскульному через грубость, а не хитрость и расчет. И в прошлом году происходило нечто похожее: Хюлькенберг тащил в квалификациях и спринтах, но проваливался из-за слабости машины в гонках – и «Хаас» так и не разобрался с износом, ведь проблема заключалась в деталях «Феррари».

Теперь ситуация улучшилась, и обстановка благовлит взлету. Но «под капотом», как видите, ничего не изменилось – ровно те же процессы.

И сколько еще такое продлится? Продержится ли «Хаас» в топ-10 или на седьмом месте Кубка конструкторов хотя бы до 2025-го? А если вновь провалится, будет ли все еще интересен Джину? И вообще какие результаты убедят его инвестировать в команду? Ее максимум в этом году – шестое место с большим отставанием от пятого (и это если повезет). Этого хватит? Комацу считает, что да:

«Сейчас мы в разумных количествах нанимаем новый людей – исходя из размеров нашего штата, одобрен переход уже приличного числа сотрудников. Так что да, Джин поступает так, как сказал мне. Поэтому я не беспокоюсь за то, что он не будет инвестировать. Он будет. Но нам нужно выполнить свою часть работы – использовать средства ответственно».

Верите хоть в какой-то прогресс американцев с таким подходом?

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, IMAGO/DPPI, Stefano Facchin/AvensImages/IPA, Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press