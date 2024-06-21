Дырявый катеначчо, замена Трента – постирония Саутгейта. Быстрые мысли о ничьей Англии

Слава Палагин снова это видел.

Англия Гарета Саутгейта внезапно удивила: антирекорд по ударам в истории Евро и близко не побит. Вместе с Данией получилось сразу 28 попыток на двоих – больше было только в четырех матчах на турнире.

Суммирую главные впечатления от такого резкого скачка дофамина.

Англия врубила режим катеначчо, когда забила первой. В этот раз дырявый

Сборная Англии пока не изменяет себе. Оба матча по единому сценарию: относительно мощный старт, первый гол, мяч сопернику и надолго в защиту.

Владение хорошо фиксирует тренд в игре с Данией. Перед голом Харри Кейна у Англии было 63% и соотношение ударов 3:1. После гола и до перерыва – всего 38% контроля и соотношение 3:8, датчане били намного чаще.

После Сербии Саутгейт объяснял, что одна из причин контрастов – усталость, с которой в сборную приехали атакующие звезды. Им сложно прессинговать, поэтому проще отдать мяч сопернику и откинуться на спинку стула.

Сербы не создали серьезных проблем, получив мяч, а вот аналогичная задумка с Данией провалилась. Пропущенный – безусловно, стечение обстоятельств: сначала невнятый заброс от Кейна, потом очередной гол Евро дальним ударом. Но даже он не случаен: Англия долго не могла выйти со своей половины и взять передышку.

На отрезке между голами датчане определили главную слабость англичан и точечно били в нее. Это зона между линиями . Обычно под ней понимается пространство между защитой и полузащитой. В случае Англии дыра возникала между полузащитой и атакующей парой Кейн – Беллингем.

Как правило, она возникала из-за попыток Деклана Райса подстраховать Кирана Триппьера. Хавбек «Арсенала» опускался пятым защитником (фирменный прием еще по матчу с Сербией), нападающие, наоборот, оставались высоко, а опорную контролировал только непрофильный Трент.

Иногда Англия вообще защищались в стиле «ПСЖ» – совсем без поддержки от Кейна и Беллингема.

Тут атаку встречает только восемь человек.

Дания слаба с точки зрения атак (убедились в первом туре), но даже они доводили мяч до опасных позиций. В качестве альтернативы – били издали.

На этом турнире это тоже угроза, поэтому катеначчо от Англии никак не назвать надежным .

Англия не знает, что делать под прессингом. Это может стать бедой в плей-офф

Против сербов рисунок игры поменялся сразу после того, как Англию начали давить прессингом. Самым популярным ответом на него стали выносы Джордана Пикфорда. По итогам первого тура он был первым среди вратарей Евро по количеству длинных передач. Очень характерный итог страданий.

Видимо, под давлением партнеров, которые играют за топ-клубы и привыкли разыгрывать коротко, в этот раз Пикфорд выбивал гораздо реже. От проблем не избавило, просто сменилась пластинка: с Сербией были неподходящие игрокам выносы, а сейчас – привозы .

Вероятно, повлияло качество поля, но количество потерь не поддается логике и желанию самих игроков так разыгрывать мяч. Англичане умудрились совершить три потери в своей штрафной. Еще семь раз шли в обводку на своей половине – вынужденная мера после того, как промедлили с пасом.

Особенно плох был Райс. Забавно, но буквально перед игрой его разнесли именно за неумение контролировать мяч и задавать темп игры. Обвинитель – бывший игрок АПЛ Джеймс Маклин, разбирающий матчи Евро ни ирландском телике: «Я не считаю его элитным игроком. На его позиции это Родри, Тони Кроос. Они умеют диктовать игру, принимать мяч в полоборота, отдавать передачи вперед. Деклан хорош в том, что умеет, но английские медиа уж слишком его переоценивают».

Надо сказать, что ошибался не только Райс – не хватало химии даже парочке Кайл Уокер – Джон Стоунз, которые давно играют вместе за «Сити» . Но после обоих матчей Англии зреет вопрос: не станет ли игра под прессингом проблемой в плей-офф? Там соберутся только топ-сборные, у которых этот элемент прокачан намного сильнее.

Фоден ожил. Возможно, помог совет Фабрегаса

Серый перфоманс Фила Фодена был главной темой на британском ТВ после матча с Сербией. Особенно активно спорили Майка Ричардс и Сеск Фабрегас. По мнению Ричардса, причина в том, что Саутгейт задвигает Фила на фланг и не дает ему раскрыться в любимой зоне. По словам Сеска, Фодену просто нужно чаще брать игру на себя.

Сразу скажем, что аргумент Ричардса по поводу позиции не слишком релевантный. Да, Фил защищается на левом фланге, но с мячом имеет право заходить в середину – так было и весной в «Сити». Возможно, Майка имел в виду, что Фоден не получает передач в любимой зоне десятки – это и правда было редкостью в первом туре.

Игра с Данией – другое дело. Фактически сошлись обе позиции. Фоден и правда чаще начал чаще брать игру на себя. Иногда даже слишком буквально воспринимал тезис Сеска и шел на пятерых человек .

Призыв Ричардса тоже сработал. Фоден гораздо чаще смещался ближе к правому флангу – чтобы принять, развернуться и сразу же пробить с левой. Его классический прием по весне, от которого многие настрадались.

Пятнышко в правой зоне возле штрафной подчеркивает изменения.

Фил не забил со своих четырех попыток (лучший результат в матче), но сыграл гораздо ярче, чем в первом туре, и наконец-то не отставал от Сака.

Тактическая постирония от Саутгейта, которая объясняет вообще все

Один из лучших моментов у Букайо возник после классного заброса от Трента.

Кажется, Саутгейт воспринял дерзость ТАА как личное оскорбление.

С решившими обострить разговор у Гарета короткий.

Разумеется, шутка, но показательно, что вместо Трента появился куда более простой Конор Галлахер. Не провалился, но почти сразу получил желтую после неудачного паса.

Ох.

Ничья Англии запутала расклады в группе C. Кому что нужно для плей-офф?

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer, Alex Grimm / Staff, Matthias Hangst / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»