Матч окончен
35
Лига Европы. «Астон Вилла» обыграла «Зальцбург», «Лион» победил ПАОК Чалова и Оздоева, «Бетис» – «Фейеноорд», «Рома» сыграла 1:1 с «Панатинаикосом»
В Лиге Европы прошли матчи 8-го тура общего этапа.
В 8-м туре Лиги Европы в четверг «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Ред Булл Зальцбург» (3:2), «Порту» переиграл «Рейнджерс» (3:1), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева на выезде уступил «Лиону» (2:4), «Рома» в гостях поделила очки с «Панатинаикосом» (1:1).
8-й тур
29 января 20:00, Вилла Парк
Завершен
3 - 2
88’
Китано Кьергор
88’
Диабате Лукич
Джимо-Алоба
87’
Санчо Янг
78’
Мингз
76’
73’
Алайбегович Бишофф
73’
Байду Онисиво
Буэндиа Джимо-Алоба
66’
Онана Конса
66’
Роджерс
64’
49’
Йео
46’
Конате Йео
Хеммингс Кэш
46’
2тайм
Перерыв
Уоткинс Роджерс
35’
35’
Труммер
33’
Конате
Астон Вилла
Мартинес, Динь, Мингз, Линделеф, Богарде, Хеммингс, Онана, Буэндиа, Эллиот, Санчо, Уоткинс
Запасные: Райт, Янг, Бизот, Конса, Пау Торрес, Матсен, Кэш, Джимо-Алоба, Роджерс
1тайм
Ред Булл:
Шлагер, Крэтциг, Шустер, Гаду, Труммер, Диабате, Бидструп, Алайбегович, Китано, Байду, Конате
Запасные: Кьергор, Онисиво, Завишицки, Хамзич, Расмуссен, Терзич, Лайнер, Диамбу, Лукич, Йео, Бишофф, Агилар
Подробнее
29 января 20:00, Селтик Парк
Матч окончен
Тирни Мюррей
90’
+2’
86’
Блэйк ван ден Берг
86’
Зехиел Эль-Аргейоюи
78’
Катлин Мензо
Энгельс Паулу Бернарду
78’
Ян Хен Чжун Маккоуэн
78’
Тунекти Форрест
68’
Маэда Ихеаначо
68’
Трасти
66’
64’
Эль-Каруани
62’
Блэйк
61’
Меркин Эль-Каруани
61’
М. Родригес Боздоган
2тайм
Перерыв
44’
де Вит
Энгельс
39’
Ян Хен Чжун
33’
Энгельс
19’
Виргевер
10’
Нюгрен
6’
Селтик
Шмейхель, Тирни, Скейлз, Трасти, Донован, Тунекти, Макгрегор, Энгельс, Ян Хен Чжун, Нюгрен, Маэда
Запасные: Синисало, Ралстон, Макардл, Дуан, Хейл, Ихеаначо, Мюррей, Маккоуэн, Паулу Бернарду, Форрест, Исигузо, Баликвиша
1тайм
Утрехт:
Баркас, Меркин, Виргевер, ван дер Хорн, Вестерлунд, Зехиел, Энгванда-Онжена, Катлин, де Вит, Блэйк, М. Родригес
Запасные: Эль-Каруани, ван ден Берг, Гаделла, Дидден, Боздоган, Аллер, Браувер, Эль-Аргейоюи, ван Оммерен, Мензо
Подробнее
29 января 20:00, Эштадиу до Драгау
Матч окончен
Мора де Карвалью Вейга
81’
70’
Шермити Осгор
70’
Кертис Мур
Агехова Гюль
68’
Фрохольдт Росарио
68’
Виллиам Гомес Сайнс
61’
Кошта Мартим
61’
58’
Фернандес Антман
58’
Гассама Миовски
50’
Ааронс
46’
Мегома Суттар
2тайм
Перерыв
Фернандес
41’
Моура
36’
Мора де Карвалью
27’
6’
Гассама
Порту
Диогу Кошта, Моура, Кивер, Беднарек, Кошта, Мора де Карвалью, Варела, Фрохольдт, Пепе Акино, Агехова, Виллиам Гомес
Запасные: Клаудиу Рамуш, Прпич, Мартим, Эуштакиу, Вейга, Росарио, Сайнс, Браш, Гюль, Сануси, Миранда, Жоау Кошта
1тайм
Рейнджерс:
Батленд, Джига, Фернандес, Тавернье, Кертис, Гассама, Мегома, Диоманде, Раскин, Ааронс, Шермити
Запасные: Джентлс, Суттар, Керр, Миовски, Стюарт, Келли, Райт, Осгор, Смит, Антман, Мур
Подробнее
29 января 20:00, Санкт-Якоб Парк
Завершен
0 - 1
Матч окончен
90’
+4’
Суаре Новак
90’
+3’
Мемич
79’
Валента Кабонго
Отеле Сала
79’
68’
Две
Шмид Сиссе
64’
64’
Панош Вишински
Куандреди Леруа
57’
Траоре Агбонифо
57’
Хитц Сальви
46’
2тайм
Перерыв
Рюэгг
44’
39’
Панош
Аджетеи
33’
Базель
Хитц, Шмид, Данилюк, Аджетеи, Рюэгг, Куандреди, Кацури, Отеле, Шакири, Траоре, Айети
Запасные: Сальви, Пфайффер, Вуйо, Реджай, Сиссе, Акаомен, Бачанин, Агбонифо, Шотичек, Леруа, Сала
1тайм
Виктория Пльзень:
Вегеле, Спачил, Емелка, Две, Ладра, Доски, Черв, Валента, Мемич, Суаре, Панош
Запасные: Новак, Сухи, Вишински, Тврдонь, Шилгавы, Кубин, Зелькович, Кабонго, Халупа
Подробнее
29 января 20:00, MCH Арена
Завершен
2 - 0
Матч окончен
Андреасен Силва
90’
+2’
Шимшир Мбабу
90’
+2’
Эрлич Ли Хан Бом
79’
Жуниор Брумадо Браво
79’
Йенсен
74’
69’
Маккенна Винлеф
Осорио Чилуфья
62’
60’
Куленович Бельо
60’
Солдо Зайц
Осорио
59’
Шимшир
49’
46’
Валера Бакрар
46’
Видович Ходжа
2тайм
Перерыв
Эрлич
36’
5’
Валера
Мидтьюлланд
Олафссон, Соренсен, Эрлич, Дяо, Шимшир, Чжо Гю Сон, Йенсен, Андреасен, Кастильо, Осорио, Жуниор Брумадо
Запасные: Лессль, Ли Хан Бом, Угбо, Мбабу, Джаби, Силва, Чилуфья, Браво, Пимпонг
1тайм
Динамо Загреб:
Невистич, Года, Маккенна, Домингес, Галешич, Мишич, Видович, Стойкович, Солдо, Валера, Куленович
Запасные: Микич, Вильяр, Топич, Бакрар, Райич, Валинчич, Теофиль-Катрин, Мудражия, Зайц, Бельо, Ходжа, Винлеф
Подробнее
29 января 20:00, Райко Митич
Завершен
1 - 1
Матч окончен
Бруно Дуарте
89’
87’
Фер Лопес
83’
Лаго Ристич
83’
Руэда Мингеса
Станкович Милсон
79’
Арнаутович Бруно Дуарте
79’
Лучич
73’
69’
У. Альварес Сарагоса
62’
Аспас Фер Лопес
62’
Иглесиас Жуджла
Катаи Радонич
61’
Тикнизян Авдич
50’
Костов Лучич
46’
2тайм
Перерыв
Крунич
42’
35’
Роман
Црвена Звезда
Матеус, Тикнизян, Родригао, Велькович, Соль Ен У, Элшник, Крунич, Катаи, Костов, Станкович, Арнаутович
Запасные: Хэндель, Глазер, Баджо, Лучич, Зарич, Радонич, Гутеша, Авдич, Бруно Дуарте, Лекович, Гудель, Милсон
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, У. Альварес, Аспас, Каррейра, Мориба, Роман, Руэда, Иглесиас
Запасные: Ристич, Жуджла, Сарагоса, Серви, Мингеса, Фер Лопес, Бурсио, Антаньон, Вильяр, Домингес, Дуран, Эль-Абделлауи
Подробнее
29 января 20:00, Национальный стадион
Завершен
1 - 1
Матч окончен
Чисотти
89’
86’
Фред
78’
Эдерсон
Чисотти
71’
71’
Доржелес Айдын
71’
Талиска Асенсио
Пантя Крецу
70’
Олару Тома
66’
62’
Юксек Демир
Микулеску Попеску
46’
Политик Чисотти
46’
2тайм
Перерыв
28’
Юксек
18’
Юксек
ФКСБ
Тырновану, Радунович, Граовац, Нгезана, Пантя, Альхассан, Ликсандру, Олару, Политик, Микулеску, Тиам
Запасные: Удря, Дава, Дэнкуш, Попеску, Зима, Крецу, Кики, Тома, Чисотти
1тайм
Фенербахче:
Эдерсон, Мюльдюр, Остервольде, Сеюнджю, Семеду, Фред, Юксек, Талиска, Актюркоглу, Эн-Несири, Доржелес
Запасные: Демир, Асенсио, Четин, Айдын, Битерге, Юреген, Экиджи
Подробнее
29 января 20:00, Де Аделарсхорст
Завершен
0 - 0
Матч окончен
Меленстен Боакье
90’
+4’
Бреум Салах Рамуни
90’
+1’
Джеймс Дирксен
90’
+1’
90’
Гриллич Москардо
90’
Рикарду Орта Моутинью
75’
Фран Наварро Виктор
Сивертсен Маргарет
73’
Эдвардсен Стоккерс
73’
62’
Саласар Родригеш
Крамер
54’
52’
Виктор Гомес
46’
Карвальо Оливейра
2тайм
Перерыв
Гоу Эхед Иглс
де Бюссер, Джеймс, Крамер, ван Звам, Адельгор, Линтхорст, Меленстен, Суре, Бреум, Сивертсен, Эдвардсен
Запасные: Вердони, Гаудмейн, Тейман, Твигт, Салах Рамуни, Маргарет, Стоккерс, Янсен, Дирксен, Боакье, Плогманн
1тайм
Брага:
Горничек, Аррей-Мби, Лагербильке, Карвальо, Рикарду Орта, Лелу, Гриллич, Горби, Виктор Гомес, Саласар, Фран Наварро
Запасные: Беллааруш, Оливейра, да Роша, Родригеш, Виктор, Моутинью, Москардо, Жил, Мато, Араган, Видигал, Тиагу Са
Подробнее
29 января 20:00, Люминус Арена
Матч окончен
О Хен Гю Мирисола
83’
Карецас
82’
81’
Фрейд Польссон Левицки
73’
Али Сума
73’
Гудьонсен Бутхейм
Ито Сор
72’
72’
Бусуладжич
Стойкерс Карецас
62’
Бангура Бибу
62’
Медина Кайембе
62’
61’
Кристиансен Эконг
61’
Сигурдссон Хакшабанович
Медина
47’
2тайм
Перерыв
Хейманс
45’
4’
Али
Генк
Лаваль, Медина, Сметс, Садик, Эль-Уахди, Хейманс, Бангура, Хейнен, Ито, О Хен Гю, Стойкерс
Запасные: Бибу, Кайембе, Де Ваннемеккер, Карецас, Сор, Мирисола, Тшинд, Заттльбергер, Эраби, ван Кромбрюгге, Стевенс, Конголо
1тайм
Мальме:
Эльборг, Фрейд Польссон, Реслер, Карлссон, Лундберг, Сигурдссон, Йонсен, Бусуладжич, Али, Гудьонсен, Кристиансен
Запасные: Болин, Хакшабанович, Палац, Бутхейм, Далин, Ольссон, Скугмар, Эконг, Сума, Поннерт Хидальго, Левицки
Подробнее
29 января 20:00, Пьер Моруа
Матч окончен
Жиру
90’
+2’
Харальдссон
86’
83’
Судзуки Юнг
83’
Манзамби Остерхаге
Вердонк Перро
82’
Феликс Коррейя Жиру
81’
74’
М. Эггештайн
72’
Бесте Ириэ
Андре
72’
60’
Адаму Матанович
59’
Грифо Шерхант
2тайм
Перерыв
Лилль
Озер, Вердонк, Манди, Нгой, Сантуш, Феликс Коррейя, Буадди, Андре, Мукау, Харальдссон, Фернандес Пардо
Запасные: Жиру, Лашааб, Ланссад, Алессандро, Мбемба, Буссадиа, Бодар, Перро, Баре, Брухольм, Диауне
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Адаму
Запасные: Штайнманн, Хефлер, Ф. Мюллер, Хут, Макенго, Остерхаге, Юнг, Шерхант, Матанович, Ириэ
Подробнее
29 января 20:00, Городской стадион Бачка-Топола
Завершен
0 - 3
Матч окончен
90’
+4’
Побега
85’
Моро Побега
85’
Фергюсон Одгор
Перец Давида
79’
Бен Амо Шахар
78’
71’
Орсолини Камбьяги
71’
Кастро Даллинга
Мэдмон Бен Симон
67’
52’
Роу Бернардески
Андраде Варела
52’
Шломо Асанте
51’
47’
Орсолини
2тайм
Перерыв
35’
Роу
Шломо
15’
Маккаби Тель-Авив
Мелика, Эйтор, Шломо, Бен Амо, Перец, Андраде, Ревиво, Лидерман, Сиссоко, Бен Харуш, Мэдмон
Запасные: Мишпати, Саадия, Асанте, Вайнберг, Асрас, Давида, Ной, Шахар, Маледе, Варела, Бен Симон, Абу-Фархи
1тайм
Болонья:
Скорупски, Миранда, Казале, Витик, Дзортеа, Фергюсон, Фройлер, Моро, Роу, Кастро, Орсолини
Запасные: Хеггем, Бернардески, Даллинга, Хольм, Одгор, Равалья, Ликояннис, Побега, Камбьяги, Пессина
Подробнее
29 января 20:00, Сити Граунд
Завершен
4 - 0
Матч окончен
90’
Ромао Голик
Макати
90’
88’
Этвеш
Домингес Баква
84’
84’
Сакариассен Мадарас
Миленкович Мурилло
78’
Домингес
76’
73’
Каниховский Кейта
73’
Юсуф Грубер
Сангаре Гиббс-Уайт
66’
Игор Жезус Хадсон-Одои
66’
Уильямс Айна
66’
Игор Жезус
55’
46’
Леви Жозеф
2тайм
Перерыв
Игор Жезус
21’
Этвеш
17’
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Морато, Миленкович, Эбботт, Сангаре, Йейтс, Домингес, Ндойе, Макати, Игор Жезус
Запасные: Хэммонд, Уайтхолл, Хадсон-Одои, Мурилло, Баква, Уиллоуз, Айна, Томпсон, Синклер, Ганн, Гиббс-Уайт
1тайм
Ференцварош:
Гроф, Салаи, Сиссе, Этвеш, Сакариассен, Леви, Каду, Каниховский, Ромао, Макрецкис, Юсуф
Запасные: Тот, Надь, Кейта, Голик, Варга, Лакатош, Жозеф, Мадарас, Грубер
Подробнее
29 января 20:00, Групама Стэдиум
Матч окончен
Гомес Родригес
90’
+3’
90’
+1’
Оздоев Камара
Карабец
87’
де Карвальо Хамдани
87’
Морейра Гомес Родригес
87’
87’
Якумакис Миту
84’
Тайсон Десподов
Карабец
83’
82’
Луческу
77’
Якумакис
Клюйверт Абнер
69’
Мера Силва
69’
66’
Мейте
Мера
55’
Мортон Тессманн
46’
2тайм
Перерыв
Мортон
45’
40’
Константелиас
35’
Константелиас
Имбер
33’
20’
Якумакис
Лион
Дескам, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Мортон, де Карвальо, Морейра, Мера, Карабец, Имбер
Запасные: Мбатши Мукуба, Тессманн, Силва, Молебе, Диарра, Хамдани, Грейф, Абнер, Гомес Родригес
1тайм
ПАОК:
Цифцис, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кенни, Мейте, Оздоев, Тайсон, Константелиас, Живкович, Якумакис
Запасные: Павленка, Тэйлор, Пелкас, Миту, Десподов, Вольякко, Камара, Бьянко, Чалов, Хацидис, Ловрен, Састре
Подробнее
29 января 20:00, Спирос Луис
Завершен
1 - 1
Матч окончен
Таборда Терзис
90’
+3’
88’
Цимикас Анхелиньо
80’
Зелковски
Туба Скарлатидис
73’
70’
Пизилли
67’
Пеллегрини Делла Рокка
64’
Кристанте Франса
64’
Челик Ренсх
Сиопис Саншеш
59’
Таборда
58’
46’
Соуле Ндика
2тайм
Перерыв
41’
Гиларди
15’
Манчини
Сиопис
10’
Панатинаикос
Лафон, Туба, Палмер-Браун, Ингасон, Зарури, Таборда, Кирьякопулос, Бакасетас, Сиопис, Катрис, Пантович
Запасные: Гейтонас, Винтра, Скарлатидис, Саншеш, Коцарис, Калоскамис, Терзис
1тайм
Рома:
Голлини, Зелковски, Манчини, Гиларди, Цимикас, Эль-Энауи, Кристанте, Пизилли, Челик, Пеллегрини, Соуле
Запасные: Свилар, Франса, Делла Рокка, Де Марци, Ндика, Ренсх, Анхелиньо, Дибала
Подробнее
29 января 20:00, Лудогорец Арена
Матч окончен
90’
+4’
Будаш
Станич Калоч
90’
+2’
87’
Манцунга
Кайо Видал Андерссон
80’
Маркус Текпетей
80’
79’
Менди Юссуф
79’
Ндомбеле Kéfren Ali
66’
Янссон Бриньоне
Биле Чочев
66’
46’
Кулибали Абдул-Самед
46’
Гоувейя Будаш
2тайм
Перерыв
Станич
42’
Диниш Алмейда
24’
Лудогорец
Бонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Вердон, Сон, Дуарте, Педриньо, Маркус, Станич, Кайо Видал, Биле
Запасные: Машадо, Андерссон, Нахмиас, Чочев, Падт, Христов, Димитров Шишков, Калоч, Текпетей, Иванов
1тайм
Ницца:
Диуф, Манцунга, Ба, Менди, Луше, Кулибали, Перейра да Силва, Янссон, Ндомбеле, Гоувейя, Оморуйи
Запасные: Желазовски, Юссуф, Брюйер, Монтейро, Yanis Sofikitis, Абдул-Самед, Бриньоне, Будаш, Kéfren Ali
Подробнее
29 января 20:00, Ла Картуха
Матч окончен
90’
+7’
Гонсалу Боржеш
Льоренте
90’
+6’
Гомес
90’
+4’
Рока
90’
+1’
Чими Авила Руибаль
83’
77’
Тенгстедт