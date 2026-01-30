«От гражданства России не отказался, горжусь им. Нравится тут жить – можем скоро переехать в Москву с семьей. Соглашусь работать в российском клубе». Пейчинович об РФ
Пейчинович: горжусь гражданством России, можем переехать в Москву с семьей.
Бывший защитник «Локомотива» Неманя Пейчинович заявил, что гордится гражданством РФ.
«У меня есть паспорт России. Конечно, я от него не отказался после получения. Горжусь, что у меня есть гражданство России.
Возможно, скоро мы с семьей переедем в Москву. Мне очень нравится жить в России и бывать там.
Если один из клубов предложит мне работу, я соглашусь на нее», – сказал Пейчинович.
В России бывший футболист выступал за «Локомотив» и «Факел». В составе железнодорожников серб стал чемпионом Мир РПЛ, а также дважды завоевал Кубок страны.
