  • «Договорняки существовали во всех командах. Невозможно избежать! Старостин говорил в 1984-м: «ЦСКА в тяжелом положении – нужно подставить плечо, это элита». Сарычев про СССР
30

«Договорняки существовали во всех командах. Невозможно избежать! Старостин говорил в 1984-м: «ЦСКА в тяжелом положении – нужно подставить плечо, это элита». Сарычев про СССР

Валерий Сарычев: в СССР договорняки были во всех командах.

Валерий Сарычев рассказал о договорных матчах в СССР.

– Договорняки существовали во всех командах, поверьте! Невозможно этого избежать! Не секрет же, что украинские клубы отдавали очки киевлянам. Приезжают в Одессу или Харьков – сто процентов ничья у них в кармане. Если не победа. Не складывалось только в Днепропетровске.

– Те не отдавали?

– Просто так – никогда. «Днепр» под Киев не ложился. Это я точно знаю, мои приятели там играли и все рассказывали.

– Самый-самый «гроссмейстер» договорных игр – Лобановский?

– Ну что вы! Емец с Жиздиком из «Днепра» – великие комбинаторы, других таких в Союзе не было. Своя система расчетов. А главное, так все организовывали – в жизни не подумаешь, что матч договорной! Невероятно талантливые люди.

В это время московские клубы убивали друг друга. Вот вам история: 1984-й, ЦСКА стоит на вылет. Все столичные команды собирают в федерации футбола.

– Вы уже игрок «Торпедо»?

– Да. Андрей Петрович Старостин говорит: «Мы развиваем московский футбол, ребята. Должны помогать друг другу. ЦСКА оказался в тяжелом положении – нужно им подставить плечо. Чтобы такой знаменитый клуб удержался в высшей лиге, это элита».

Все кивают: да-да, мы готовы. Следующий матч у нас как раз с армейцами.

– Подставили плечо?

– Прибили их – 4:3! Ха-ха!

В Киеве было бы иначе. Если приказано помочь – не отвертишься, – сказал экс-вратарь «Торпедо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А меня, внучек, расстреляли! (с)
Ответ MstAndreev
А меня, внучек, расстреляли! (с)
А я им говорю: "Погодь, погодь."
Смешные такие мифы. Взять, к примеру, чемпионства ДК в 1985 и 1986 гг. Держитесь за стул - в обоих случаях второй призер (Спартак и ДМ соответственно) набрали в матчах с остальными украинскими командами больше очков, чем ДК. Хороша "помощь" от земляков, не правда ли?
Ответ Изя Рабинович
Смешные такие мифы. Взять, к примеру, чемпионства ДК в 1985 и 1986 гг. Держитесь за стул - в обоих случаях второй призер (Спартак и ДМ соответственно) набрали в матчах с остальными украинскими командами больше очков, чем ДК. Хороша "помощь" от земляков, не правда ли?
московское футбольное коммьюнити в лице журналистов, ветеранов футбола и т.п. лжет о своих конкурентах. никогда же такого не было))) в СССР рассказывали как все украинские клубы все без исключения раздвигают ноги перед ДК, хотя есть куча статистики что это не так и это давным-давно опровергнуто, в России рассказывают про загадочный административный ресурс Зенита, хотя в год столетия почему то никакой административный ресурс не помог забрать чемпионство, на которое делалась такая ставка. так что ничего нового.
разница только в том что в СССР где была 1 спортивная газета и 1 спортивная передача все смотрели и верили, а сейчас слава богу куча информационных ресурсов и можно ржать и глумиться на борзыкино-рабинерами))
Ответ La Crosse Bobcats
московское футбольное коммьюнити в лице журналистов, ветеранов футбола и т.п. лжет о своих конкурентах. никогда же такого не было))) в СССР рассказывали как все украинские клубы все без исключения раздвигают ноги перед ДК, хотя есть куча статистики что это не так и это давным-давно опровергнуто, в России рассказывают про загадочный административный ресурс Зенита, хотя в год столетия почему то никакой административный ресурс не помог забрать чемпионство, на которое делалась такая ставка. так что ничего нового. разница только в том что в СССР где была 1 спортивная газета и 1 спортивная передача все смотрели и верили, а сейчас слава богу куча информационных ресурсов и можно ржать и глумиться на борзыкино-рабинерами))
Год столетия зенита только начался, у них задача на этот год стоит выиграть.
Обожаю эти старые песни о главном) сколько футболёров рассказывали про договорняки, но всегда без имен и типа "я рядом стоял за гаражами, это они курили"... Вон в Крыльях тоже Фёдор попыхтел на публику, а воз и ныне там) если знал всё, то это же как соучастие идёт)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Обожаю эти старые песни о главном) сколько футболёров рассказывали про договорняки, но всегда без имен и типа "я рядом стоял за гаражами, это они курили"... Вон в Крыльях тоже Фёдор попыхтел на публику, а воз и ныне там) если знал всё, то это же как соучастие идёт)
Да-да, игроки каждый раз уверяют, что это пацаны все организовали, а я вообще был против
обожаю интервью от советских ветеранов футбола))) на 3 полосы рассказывают как все без исключения катали договорняки, как все игроки бухали и отлынивали от тренировок, как за границу ездили что бы продавать икру и фотоаппараты, а покупать видаки и шмотки с пластинками, на а 4 полосе делают вывод что советский чемпионат был в тройке лучших в Европе)))
Ответ La Crosse Bobcats
обожаю интервью от советских ветеранов футбола))) на 3 полосы рассказывают как все без исключения катали договорняки, как все игроки бухали и отлынивали от тренировок, как за границу ездили что бы продавать икру и фотоаппараты, а покупать видаки и шмотки с пластинками, на а 4 полосе делают вывод что советский чемпионат был в тройке лучших в Европе)))
Что, поделать, если реальность и была такой. Это противоречит лакированной версии совка, конечно. Но правда всегда звучит больно)
Ответ La Crosse Bobcats
обожаю интервью от советских ветеранов футбола))) на 3 полосы рассказывают как все без исключения катали договорняки, как все игроки бухали и отлынивали от тренировок, как за границу ездили что бы продавать икру и фотоаппараты, а покупать видаки и шмотки с пластинками, на а 4 полосе делают вывод что советский чемпионат был в тройке лучших в Европе)))
Но при этом рассказывающие не имеют ко всему ими сказанному никакого отношения)))
Вообще-то не складывалось у ДК в Донецке, и "ложиться под Киев" отказывался Шахтёр
Ответ JuvInter
Вообще-то не складывалось у ДК в Донецке, и "ложиться под Киев" отказывался Шахтёр
Все ложились под Киев, так,что в72 чемпионом стала провинциальная Заря)
Да, в Днепропетровске рулил Жиздик. Он был подпольный миллионер. На войне потерял руку и, говорят, что пустой рукав пиджака у него был набит пачками советских сотенных купюр.))
А я вот вспомнил договорчняк 82 года. Когда Спартак дома слил минскому Динамо 3:4, чтобы чемпионом не стало киевское Динамо. И в этом интервью икона Спартака Старостин - организатор договорняков. А то Емец, Жиздик)? Старостин вот элита договорняков)
Ответ agentkuper
А я вот вспомнил договорчняк 82 года. Когда Спартак дома слил минскому Динамо 3:4, чтобы чемпионом не стало киевское Динамо. И в этом интервью икона Спартака Старостин - организатор договорняков. А то Емец, Жиздик)? Старостин вот элита договорняков)
Тебе кто сказал,что тот матч точно был договорным?
Ответ Spartakus1984
Тебе кто сказал,что тот матч точно был договорным?
В детстве были личные ощущения. По прошествии многих лет в паре интервью были признания участников . Именно после этого матча возненавидел Спартак. Детская травма). Болел за Киев
В 1976 -ом году в осеннем первенстве "Козьма" Иванов и его Торпедо, уже ставшее чемпионом СССР, что-то не слишком "разбежалось" спасать московский футбол. В последнем матче в Ереване отдали очки "Арарату" и спасли его от вылета, а "Спартак" тем самым, отправили в ПерДив. Так что в эти игры можно, как оказывается играть вдвоём)))
Ответ Шурум-Бурум
В 1976 -ом году в осеннем первенстве "Козьма" Иванов и его Торпедо, уже ставшее чемпионом СССР, что-то не слишком "разбежалось" спасать московский футбол. В последнем матче в Ереване отдали очки "Арарату" и спасли его от вылета, а "Спартак" тем самым, отправили в ПерДив. Так что в эти игры можно, как оказывается играть вдвоём)))
Однако концовку чемпионата спартаковцы провалили с треском, потерпев четыре поражения в пяти матчах. Да и единственная победа была с душком. Команда Крутикова переиграла «Шахтёр» (1:0) в «Лужниках» благодаря судьям. В ворота гостей назначили два очень спорных пенальти. Один из них удалось реализовать.

Ловчев признавался: «Самый неприятный осадок остался у меня после нашего матча с «Шахтёром» на финише осеннего чемпионата. Выходить после игры из раздевалки на улицу было стыдно… Казалось бы, должен радоваться – судья помог «Спартаку» в самое трудное для команды время. А говорю я об этом потому, что противно играть в такой футбол»
Не, ну так то, всю первую лигу пришлось бы расформировывать, да 90 % вышки.
