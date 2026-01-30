«Договорняки существовали во всех командах. Невозможно избежать! Старостин говорил в 1984-м: «ЦСКА в тяжелом положении – нужно подставить плечо, это элита». Сарычев про СССР

Валерий Сарычев: в СССР договорняки были во всех командах.

Валерий Сарычев рассказал о договорных матчах в СССР.

– Договорняки существовали во всех командах, поверьте! Невозможно этого избежать! Не секрет же, что украинские клубы отдавали очки киевлянам. Приезжают в Одессу или Харьков – сто процентов ничья у них в кармане. Если не победа. Не складывалось только в Днепропетровске.

– Те не отдавали?

– Просто так – никогда. «Днепр » под Киев не ложился. Это я точно знаю, мои приятели там играли и все рассказывали.

– Самый-самый «гроссмейстер» договорных игр – Лобановский?

– Ну что вы! Емец с Жиздиком из «Днепра» – великие комбинаторы, других таких в Союзе не было. Своя система расчетов. А главное, так все организовывали – в жизни не подумаешь, что матч договорной! Невероятно талантливые люди.

В это время московские клубы убивали друг друга. Вот вам история: 1984-й, ЦСКА стоит на вылет. Все столичные команды собирают в федерации футбола.

– Вы уже игрок «Торпедо»?

– Да. Андрей Петрович Старостин говорит: «Мы развиваем московский футбол, ребята. Должны помогать друг другу. ЦСКА оказался в тяжелом положении – нужно им подставить плечо. Чтобы такой знаменитый клуб удержался в высшей лиге, это элита».

Все кивают: да-да, мы готовы. Следующий матч у нас как раз с армейцами.

– Подставили плечо?

– Прибили их – 4:3! Ха-ха!

В Киеве было бы иначе. Если приказано помочь – не отвертишься, – сказал экс-вратарь «Торпедо».