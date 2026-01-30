«Договорняки существовали во всех командах. Невозможно избежать! Старостин говорил в 1984-м: «ЦСКА в тяжелом положении – нужно подставить плечо, это элита». Сарычев про СССР
Валерий Сарычев рассказал о договорных матчах в СССР.
– Договорняки существовали во всех командах, поверьте! Невозможно этого избежать! Не секрет же, что украинские клубы отдавали очки киевлянам. Приезжают в Одессу или Харьков – сто процентов ничья у них в кармане. Если не победа. Не складывалось только в Днепропетровске.
– Те не отдавали?
– Просто так – никогда. «Днепр» под Киев не ложился. Это я точно знаю, мои приятели там играли и все рассказывали.
– Самый-самый «гроссмейстер» договорных игр – Лобановский?
– Ну что вы! Емец с Жиздиком из «Днепра» – великие комбинаторы, других таких в Союзе не было. Своя система расчетов. А главное, так все организовывали – в жизни не подумаешь, что матч договорной! Невероятно талантливые люди.
В это время московские клубы убивали друг друга. Вот вам история: 1984-й, ЦСКА стоит на вылет. Все столичные команды собирают в федерации футбола.
– Вы уже игрок «Торпедо»?
– Да. Андрей Петрович Старостин говорит: «Мы развиваем московский футбол, ребята. Должны помогать друг другу. ЦСКА оказался в тяжелом положении – нужно им подставить плечо. Чтобы такой знаменитый клуб удержался в высшей лиге, это элита».
Все кивают: да-да, мы готовы. Следующий матч у нас как раз с армейцами.
– Подставили плечо?
– Прибили их – 4:3! Ха-ха!
В Киеве было бы иначе. Если приказано помочь – не отвертишься, – сказал экс-вратарь «Торпедо».
разница только в том что в СССР где была 1 спортивная газета и 1 спортивная передача все смотрели и верили, а сейчас слава богу куча информационных ресурсов и можно ржать и глумиться на борзыкино-рабинерами))
Ловчев признавался: «Самый неприятный осадок остался у меня после нашего матча с «Шахтёром» на финише осеннего чемпионата. Выходить после игры из раздевалки на улицу было стыдно… Казалось бы, должен радоваться – судья помог «Спартаку» в самое трудное для команды время. А говорю я об этом потому, что противно играть в такой футбол»